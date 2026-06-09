Fokozódik a feszültség Washington és Peking között: újabb kínai cégek kerültek feketelistára, meglepő a lista

Az amerikai védelmi minisztérium újabb kínai vállalatokat vett fel a kínai hadsereggel kapcsolatba hozható cégek listájára, köztük olyan technológiai óriásokat, mint az Alibaba, a Baidu és a BYD. Ez a lépés tovább nehezíti Washington és Peking amúgy is törékeny diplomáciai kapcsolatait - írta a Cnbc.

A Pentagon hétfőn tette közzé az úgynevezett 1260H-s lista frissített változatát, amely azokat a cégeket sorolja fel, amelyeket a tárca a kínai hadsereg vagy a védelmi ipari bázis partnereinek tekint. Bár a lista bővítése önmagában még nem jelent szankciót, a rajta szereplő vállalatoktól a Pentagon már január végétől nem vásárolhat közvetlenül, 2027 júniusától pedig a közvetett beszerzéseket is megtiltják. Ez a döntés arra kényszerítheti a hadseregnek beszállító amerikai vállalatokat, hogy lecseréljék kínai partnereiket.

A bejelentés különösen kényes pillanatban történt, ugyanis Donald Trump elnök az előző hónapban Pekingben egyeztetett Hszi Csin-ping kínai államfővel. A találkozón kereskedelmi fegyverszünetben állapodtak meg, valamint egy közös befektetési és kereskedelmi testület létrehozását is bejelentették. A Pentagon februárban már közzétett egy hasonlóan kibővített listát, ám azt magyarázat nélkül visszavonta, mivel Trump kínai útja még előkészítés alatt állt. A mostani változat nagyrészt megegyezik a februárival, de ismét szerepelnek rajta a CXMT és a YMTC kínai memóriachip-gyártók, amelyek korábbi kihagyása komoly bírálatokat váltott ki a washingtoni Kína-ellenes politikusok körében.

Az új listán a technológiai óriások mellett helyet kapott a WuXi AppTec biotechnológiai cég, a LiDAR-szenzorokat gyártó RoboSense, valamint a humanoid robotok piacán vezető fejlesztőnek számító Unitree is. Utóbbival az Nvidia éppen a múlt héten jelentett be kutatási célú együttműködést. A lista hossza jól mutatja, hogy Washington szerint a kínai civil technológiai vállalatok szorosan összefonódnak az állami hadiipari célokkal, legyen szó a fogyasztói elektronikáról, a biotechnológiáról vagy a robotikáról.

A kínai külügyminisztérium kedden közölte, hogy minden szükséges intézkedést megtesz a hazai vállalatok jogainak védelmében, egyúttal bírálta az Egyesült Államokat a nemzetbiztonsági okokra hivatkozó, "diszkriminatív listák" alkalmazása miatt. Az érintett cégek közül az Alibaba, a Baidu és a WuXi AppTec is vitatja a döntést, és jogi lépéseket helyezett kilátásba. A Nio elektromosautó-gyártó ugyanakkor jelezte, hogy a beszerzési korlátozások nincsenek hatással az üzleti tevékenységére. A Xiaomi korábban már sikeresen támadta meg a listára kerülését, így egy bírósági ítélet nyomán 2021 májusában törölték onnan.

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A 22V Research elemzője szerint a lépés leginkább szimbolikusnak tekinthető, mivel nem jelent tényleges befektetési vagy exporttilalmat. Ugyanakkor jól mutatja, hogy Washington rendkívül tágan értelmezi az érzékeny kínai technológiák körét. Az elemző hozzátette, hogy nem számít újabb, a pénzügy- vagy a kereskedelmi minisztérium által bevezetett komolyabb korlátozásokra a neves kínai techcégekkel szemben, mivel az amerikai vezetés jelenleg a kétoldalú kapcsolatok stabilizálására törekszik.