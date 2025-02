Kiderült: ennyi pénzt vettek fel tavaly a babakötvényesek

Töretlen a Babakötvény népszerűsége, már 400 ezernél is több gyereknek takarékoskodik ebben a formában a családja. Tavaly több mint 2,7 ezer fiatal vehette fel a neki szánt megtakarítást. Az átlagos kifizetések mértéke meghaladja az 1,5 millió forintot - olvasható a Grantis Hungary Zrt. közleményében.

A Kincstári Start-értékpapírszámlák száma idén már átlépte a 400 ezret, a Babakötvény állománya pedig meghaladja a 400 milliárd forintot – közölte a Magyar Államkincstár a Grantis megkeresésére. A szakértők hozzátették, hogy tavaly nyár óta, amikor még 360 ezer számla volt, több mint 10 százalékos emelkedés történt a számlák számában. Az egy főre jutó számlaérték pedig jelenleg 1 millió forint körül alakul.

A tavalyi év folyamán összességében 119 milliárd forinttal növekedett a gyerekek Start-számláin tartott megtakarítások állománya.

Átlagosan 1,5 millió forintot fizettek ki a babakötvényeseknek

A 2024-es évben 2 779 fiatal vette fel a Start-számlán, Babakötvényben tartott megtakarítását. 2021-ig visszamenőleg pedig összesen 5 364 számlát szüntettek meg. A Grantis információi szerint az átlagos kifizetések mértéke meghaladja az 1,5 millió forintot.

Közel 5 ezer gyereknek vásároltak évi 1,2 millió forint értékben Babakötvényt

A független alkusz emlékeztetett, hogy tavaly óta évi 1,2 millió forintban maximalizálták a Start-számlára való befizetés mértékét.

A Kincstár adatai alapján tavaly 4 766 gyerek részére élt a család a maximális befizetés lehetőségével. Bár az összeg nagyságára való tekintettel ez is szép szám, a számláknak ugyanakkor csak az 1,2 százalékát érintették az ilyen magas befizetések.

Közel 20 százalékot zuhantak a kamatok, de még mindig infláció feletti a teljesítmény

A tavalyi rekord magas 20,6 százalékos kamat után idén februártól a legtöbb Babakötvény sorozat már csak 6,7 százalékon kamatozik.

Mivel a Babakötvény inflációkövető állampapír, amihez 3 százalékos kamatprémium is társul, ezért továbbra is az inflációt 3 százalékkal meghaladó mértékben fog kamatozni. A befizetések után pedig még évi, legfeljebb 12 ezer forintos állami támogatás is jár hozzá.

A Magyar Államkincstár ezek tükrében arra számít, hogy a számlanyitások üteme és a Start- értékpapírszámlán tartott megtakarítások növekedése a zuhanó kamatok ellenére sem torpan meg, hanem továbbra is népszerű választás marad. A Babakötvény még mindig az egyik legmagasabb kockázatmentes hozamot ígérő befektetési lehetőség a gyereket nevelő családok számára – jelezték.