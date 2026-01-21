A nemzetközi helyzet fokozódik: rosszul indított a forint szerdán

Gyengüléssel kezdte a szerda reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon az előző esti szintekhez képest.

Reggel hét órakor az eurót 384,92 forinton jegyezték, ami enyhe emelkedést jelent a kedd esti 384,78 forinthoz viszonyítva. A dollár árfolyama nagyobb mértékben mozdult el, 327,81 forintról 328,54 forintra erősödött a magyar fizetőeszközzel szemben. A svájci frank jegyzése gyakorlatilag változatlan maradt, 415,33 forintról 415,34 forintra módosult.

A nemzetközi devizapiacon közben az euró is gyengült a dollárral szemben. Az euró árfolyama 1,1737 dollárról 1,1717 dollárra csökkent, ami a dollár mérsékelt erősödését tükrözi a reggeli kereskedésben.