A nemzetközi helyzet fokozódik: rosszul indított a forint szerdán

Gyengüléssel kezdte a szerda reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon az előző esti szintekhez képest.
Reggel hét órakor az eurót 384,92 forinton jegyezték, ami enyhe emelkedést jelent a kedd esti 384,78 forinthoz viszonyítva. A dollár árfolyama nagyobb mértékben mozdult el, 327,81 forintról 328,54 forintra erősödött a magyar fizetőeszközzel szemben. A svájci frank jegyzése gyakorlatilag változatlan maradt, 415,33 forintról 415,34 forintra módosult.
A nemzetközi devizapiacon közben az euró is gyengült a dollárral szemben. Az euró árfolyama 1,1737 dollárról 1,1717 dollárra csökkent, ami a dollár mérsékelt erősödését tükrözi a reggeli kereskedésben.
A nettó tőkejövedelem a megtakarításokból és befektetésekből származó adózás utáni jövedelmet jelenti.
A Barcika Szolg Kft. munkatársai már végzik a terület kiszakaszolását, ha ez megtörtént, akkor feltöltik a rendszert melegvízzel és visszaindítják a távfűtést a városban.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,35 forintról 385,32 forintra változott 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 18,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
A Mol és az Abu Dhabi Nemzeti Olajvállalat is versenyben van a szerb NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáért.
Az Európai Bizottság nyáron bemutatott, a 2028–2034 közötti időszakra szóló költségvetési tervezete komoly kritikákat kapott az Európai Számvevőszéktől.
Az Európai Unió akár 93 milliárd euró értékű vámintézkedés bevezetését mérlegeli Donald Trump amerikai elnök legújabb kereskedelmi fenyegetéseire válaszul.
Magyarország az Európai Unió ötödik legkevésbé fejlett országa az egy főre jutó GDP alapján, miközben a lakossági fogyasztás tekintetében az utolsó előtti helyen áll.
Janet Yellen, a Fed korábbi elnöke és volt pénzügyminiszter élesen bírálta Donald Trump Jerome Powell jegybankelnök elleni fellépését.
A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető papírok egytől egyig erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Így alakult a magyar forint a pénteki nap folyamán a főbb devizákhoz képest.