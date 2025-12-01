2025. december 1. hétfő Elza
egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
Gazdaság

Hihetetlen fordulat a devizapiacon: erősödik a forint, érdemes figyelni

Pénzcentrum
2025. december 1. 19:22

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,67 forintról 380,70 forintra csökkent 18 órakor, napközben 380,44 forint és 382,02 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 409,24 forintról 407,67 forintra süllyedt, a dolláré 329,10 forintról 327,51 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1593 dollárról 1,1624 dollárra változott.
