A Pénzcentrum 2025. november 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Vegyek ma eurót? Így áll a forint csütörtök reggel
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hét órakor 381,76 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,02 forint után, a dollár jegyzése 329,01 forintra csökkent 329,43 forintról, a svájci franké pedig 409,49 forintra ment feljebb 409,36-ról.
Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 1,6 százalékkal áll erősebben a novemberi kezdésnél az euróval, 2,2 százalékkal erősebben a dollárral és 2,1 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
Az Európai Parlament elfogadta a 2026-os uniós költségvetést, amely a versenyképesség, a kutatás, az infrastruktúrafejlesztés és az európai biztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt.
Közel a megállapodás a 2026-os béremelésekről a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs fórumán.
Az Nvidia cáfolja a beszállítói finanszírozással kapcsolatos vádakat, miközben neves befektetők kételkednek az AI-piac fenntarthatóságában.
Magyarország hivatalos figyelmeztetést kapott az ENSZ keretében létrejött Aarhusi Egyezmény alapján Paks II miatt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tart csütörtökön.
Kemény 2026-os év elé néz Magyarország: jövőre is köhöghet a gazdaság, mi lesz a kamatcsökkentéssel?
Jövőre már pozitívabb kilátásai lehetnek a magyar gazdaságnak - derült ki az Erste bank szerda délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
A Budapesti Értéktőzsde szerdán is folytathatja az emelkedést Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A Fitch Ratings tavaly meglepetésre negatívról stabilra javította a BBB osztályzat kilátását.
Vegyes mozgással indult a forint szerdán a főbb devizákkal szemben.
Magyarország egyre inkább a „dél-amerikanizálódás” útjára lépett, a társadalom a szegények és a szupergazdagok csoportjára szakadt?!
Erősödött a forint kedden estére a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az infláció visszavetette az amerikai jövedelmek növekedését a nagy recesszió utáni szintekre, ami korlátozhatja a fogyasztók vásárlóerejét az ünnepi szezon előtt.
rősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére
Irdatlan olajár-zuhanásnak nézünk az elébe: itt van az elemzés feketén-fehéren, minden egy irányba mutat
Az elemzők szerint a kínálatnövekedés mintegy fele az OPEC+ csoporton kívüli termelőktől származik majd.
Itt a bejelentés, 3000 forintos érmét vezetnek be Magyarországon: közzétette az MNB, hogy fog kinézni
Most egy sporttörténelmi témájú emlékérmét bocsát ki a jegybank, ezzel tisztelegve a 150 éve alapított sportegyesület előtt.
Az Európai Bizottság olyan új szabályozást készít elő, amely jelentősen szigorítaná a külföldi, elsősorban kínai befektetések működési feltételeit az EU-ban.
Az euróval szemben változatlanul állt hétfő reggel a forint a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben, a dollárral és a svájci frankkal szemben kissé...
A kritikusok gyakran vetik fel, hogy a fenntarthatóság és a profit nehezen fér össze. A valóság ennél sokkal árnyaltabb.
