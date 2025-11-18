Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, amely immár több mint egy éve nem módosult.
Folytatódott a visszaesés a világ tőzsdéin, a Richter mentette meg a napot
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1289,53 pontos, 1,2 százalékos csökkenéssel, 106 072,63 ponton zárt kedden.
A részvénypiac forgalma 17,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője azt mondta: folytatódott a negatív hangulat a világ tőzsdéin, a német DAX 2 százalékkal került lejjebb, az amerikai indexek a BUX zárásakor 1 százalékos mínuszban tartózkodnak.
A negatív befektetői hangulatot az MI-részvények értékeltségével, valamint a szektorba fektetett óriási beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak vezérelték. Az Nvidia chipgyártó szerdán megjelenő negyedéves eredménye meghatározó lehet a piac alakulására - tette hozzá.
A BUX sem tudta kivonni magát a kedvezőtlen hangulat alól, a vezető részvények közül, defenzív papír lévén, csak a Richter tartotta magát.
- A Mol 30 forinttal, 0,99 százalékkal, 3010 forintra csökkent, 2,1 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 510 forinttal, 1,58 százalékkal, 31 800 forintra esett, forgalmuk 10,0 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,26 százalékkal, 1718 forintra gyengült, forgalma 1,6 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,31 százalékkal, 9715 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 342,74 ponton zárt kedden, ez 116,87 pontos, 1,12 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Az Erste Bank a honlapján jelentette be, hogy novemberben rendszerfejlesztési munkát végeznek a rendszereiken, ami a szolgáltatások működését is befolyásolja.
Czibere Ákos, az Equilor elemzője szerint a határidős adatok alapján kedden inkább csökkenés várható.
Videoton-vezér: jelentős gazdasági növekedést hozna, ha bevezetnénk az eurót - el kell engedni a dacoskodást
A szövetségeseinkkel való kapcsolat javítása és az euró bevezetése jelentősen hozzájárulhatna a gazdasági növekedéshez - mondta Sinkó Ottó.
A KSH friss adatai szerint 2025 szeptemberében 687 100 forint volt a bruttó átlagkereset. Ez 9,5 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.
A forint gyengült kedd reggel a vezető devizákkal szemben.
A Samsung 2038-ig több mint 3300 dolgozó megtartását és 668 milliárd forintnyi bér kifizetését vállalta – cserébe a rekordösszegű állami támogatásért.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,34 forintról 384,08 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 13,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesített a pénteki záráshoz képest.
A Magyar Telekom hétfőn közölte, hogy több dologban us megállapodott a vállalatnál működő érdekképviseletekkel.
Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint az euróövezet gazdasága a korábban vártnál gyorsabban fog növekedni 2025-ben.
Az áremelés hátterében a mesterséges intelligencia által hajtott adatközpontok építése miatti keresletnövekedés áll.
A kormányfő beszélt az alanyi áfamentességről, és arról, mi másban állapodtak még meg az iparkamarával.
Az M7-esen állítottak meg egy magyar furgont, amely a papírok alapján mosószert szállított Szlovéniába, azonban a rakomány tele volt hamis tisztítószerrel.
Hamarosan élesedik a brüsszeli vasszigor: több ezer hazai munkahely tűnhet el végleg, ha ezt meglépik
Újabb szigorítás készül Brüsszelben, amely alapjaiban alakíthatja át a dohánypiacot.
Súlyos összeggel támogatja a magyar állam a gödi Samsung fejlesztését: mi készül a Pest megyei akkugyárban?
A Samsung SDI 955 milliárd forintos magyarországi akkumulátorgyártó kapacitásbővítéséhez 133 milliárd forint állami támogatást kap.
A KSH szegénységi statisztikáinak felülvizsgálata jelentősen átrajzolta a magyarországi szegénységről alkotott képet.
Gyengült kissé hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Így lesz brutálisan drága a nap végére Magyarországon az áram: ezt bizony egyetlen család sem teszi csak úgy zsebre
Továbbra is a magyarok fizetik az egyik legolcsóbb a villanyszámlát az EU-ban, ez viszont évente 800 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent az államnak.
