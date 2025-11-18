2025. november 18. kedd Jenő
Napfényben tükröződő pénzügyi épület a Hegyvidék pénzügyi negyedében, Budapest XII. kerületében 2021 áprilisában
Gazdaság

Folytatódott a visszaesés a világ tőzsdéin, a Richter mentette meg a napot

MTI
2025. november 18. 18:01

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1289,53 pontos, 1,2 százalékos csökkenéssel, 106 072,63 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 17,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője azt mondta: folytatódott a negatív hangulat a világ tőzsdéin, a német DAX 2 százalékkal került lejjebb, az amerikai indexek a BUX zárásakor 1 százalékos mínuszban tartózkodnak.

A negatív befektetői hangulatot az MI-részvények értékeltségével, valamint a szektorba fektetett óriási beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak vezérelték. Az Nvidia chipgyártó szerdán megjelenő negyedéves eredménye meghatározó lehet a piac alakulására - tette hozzá.

A BUX sem tudta kivonni magát a kedvezőtlen hangulat alól, a vezető részvények közül, defenzív papír lévén, csak a Richter tartotta magát.

  • A Mol 30 forinttal, 0,99 százalékkal, 3010 forintra csökkent, 2,1 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 510 forinttal, 1,58 százalékkal, 31 800 forintra esett, forgalmuk 10,0 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,26 százalékkal, 1718 forintra gyengült, forgalma 1,6 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,31 százalékkal, 9715 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 342,74 ponton zárt kedden, ez 116,87 pontos, 1,12 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
