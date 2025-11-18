Folytatódott a visszaesés a világ tőzsdéin, a Richter mentette meg a napot

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1289,53 pontos, 1,2 százalékos csökkenéssel, 106 072,63 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 17,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője azt mondta: folytatódott a negatív hangulat a világ tőzsdéin, a német DAX 2 százalékkal került lejjebb, az amerikai indexek a BUX zárásakor 1 százalékos mínuszban tartózkodnak.

A negatív befektetői hangulatot az MI-részvények értékeltségével, valamint a szektorba fektetett óriási beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak vezérelték. Az Nvidia chipgyártó szerdán megjelenő negyedéves eredménye meghatározó lehet a piac alakulására - tette hozzá.

A BUX sem tudta kivonni magát a kedvezőtlen hangulat alól, a vezető részvények közül, defenzív papír lévén, csak a Richter tartotta magát.

A Mol 30 forinttal, 0,99 százalékkal, 3010 forintra csökkent, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

30 forinttal, 0,99 százalékkal, 3010 forintra csökkent, 2,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 510 forinttal, 1,58 százalékkal, 31 800 forintra esett, forgalmuk 10,0 milliárd forintot tett ki.

ára 510 forinttal, 1,58 százalékkal, 31 800 forintra esett, forgalmuk 10,0 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,26 százalékkal, 1718 forintra gyengült, forgalma 1,6 milliárd forint volt.

árfolyama 22 forinttal, 1,26 százalékkal, 1718 forintra gyengült, forgalma 1,6 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,31 százalékkal, 9715 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 342,74 ponton zárt kedden, ez 116,87 pontos, 1,12 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.