Közel a lélektani határ: mit lép innen a forint árfolyama?
Kevéssé mozdult el a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben. A nemzetközi kereskedésben reggel hét órakor az eurót 384,56 forinton jegyezték.
Ez gyakorlatilag megegyezik az előző esti 384,58 forintos szinttel. A dollár árfolyama 332,03 forintra emelkedett a szerda esti 331,74 forintról. A svájci frank jegyzése 415,49 forintra csökkent 416,22 forintról.
A forint továbbra is a hónap eleji szintje felett áll. A reggeli adatok alapján 0,9 százalékkal erősebb az euróval szemben. A dollárhoz képest 1,3 százalékkal, a svájci frankhoz képest 0,7 százalékkal erősebb a novemberi induláshoz viszonyítva.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adat alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nőtt az augusztusi szinthez képest.
A forint jelentős erősödését a dollár gyengülése, a hazai gazdaságpolitikai fordulat és a magas kamatszint együttesen támogatotta.
Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy a kormány meghosszabbítja a december 31-én lejáró kamatstopot.
Az orosz olajvállalat az Egyesült Államok szankcióinak célpontjává vált, amelyek november 21-én lépnek hatályba.
2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet.
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A horvát Janaf kőolajvezeték-hálózat üzemeltetője, valamint a Mol-csoport képviselői kedden áttekintették az aktuális helyzetet.
Egy Csongrád-Csanád vármegyei hízópulykákat tartó gazdaságban magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nébih.
Donald Trump kivételt adott a MOL-csoportnak, így a szlovák Slovnaft olajfinomító ellátása is biztosított a szankciók ellenére.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az ATV Mérleg című műsorában, ahol Rónai Egon kérdezte.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,73 forintról 385,13 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Egy friss jelentés szerint a Magyarországon működő német vállalatok gazdasági kilátásai továbbra is kedvezőtlenek.
Kína gazdasága önpusztító árháborúba fulladt, a gyártók fillérekért árulják termékeiket, miközben a profit és a bérek eltűnnek.
A Google új adatközpontot építhet Frankfurt közelében, és fejlesztheti hanaui telephelyét – mindezt több milliárd euróból.
Több gyorselemzés is érkezett a friss, ma reggel közölt inflációs adatról: ezeket gyűjtöttük egy csokorba.
A svájci gazdasági minisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni a folyamatban lévő tárgyalásokról.
A japán technológiai óriás kedden közzétett eredménykimutatásában jelentette be, hogy októberben megvált 32,1 millió Nvidia részvényétől.
