Magyar forint bankjegy és érmék
Gazdaság

Közel a lélektani határ: mit lép innen a forint árfolyama?

Pénzcentrum
2025. november 13. 08:03

Kevéssé mozdult el a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben. A nemzetközi kereskedésben reggel hét órakor az eurót 384,56 forinton jegyezték.

Ez gyakorlatilag megegyezik az előző esti 384,58 forintos szinttel. A dollár árfolyama 332,03 forintra emelkedett a szerda esti 331,74 forintról. A svájci frank jegyzése 415,49 forintra csökkent 416,22 forintról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A forint továbbra is a hónap eleji szintje felett áll. A reggeli adatok alapján 0,9 százalékkal erősebb az euróval szemben. A dollárhoz képest 1,3 százalékkal, a svájci frankhoz képest 0,7 százalékkal erősebb a novemberi induláshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
