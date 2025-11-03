2025. november 3. hétfő Győző
10 °C Budapest
egy férfi, szürke pulóvert viselve, magyar forint bankjegyeket számol egy fapadlós szobában állva
Gazdaság

Meglepetés a piacokon: újra erősödik a forint – ez állhat a háttérben

Pénzcentrum/MTI
2025. november 3. 19:44

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 387,66 forintról 387,40 forintra csökkent 18 órakor, napközben 386,70 forint és 388,82 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 418,21 forintról 416,18 forintra süllyedt, míg a dolláré alig változott, 336,02 forintról 335,99 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1536 dollárról 1,1530 dollárra változott.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
