Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén: erre bazírozhatnak most a befektetők

Iránykereskedéssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén. A BUX pénteken 330,3 pontos, 0,31 százalékos emelkedéssel, 107 319,91 ponton, történelmi csúcson zárt.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött előrejelzésében megjegyezte, a vezető részvények közül az OTP újabb ellenállási szintet lépett át 31 865 forintnál, a következő szint 33 316 forintnál látható. Pénteken a bankpapír ára 370 forinttal, 1,17 százalékkal 32 090 forintra erősödött, forgalmuk 19,7 milliárd forintot tett ki.
A Mol folytatta a negatív korrekciót, meghatározó támasz-zóna 2925 és 2935 forint között húzódik, ellenállás pedig 2966 forintnál.
Pénteken a Mol árfolyama 36 forinttal, 1,2 százalékkal 2960 forintra csökkent 2,2 milliárdos forgalomban.
A Richter árfolyama továbbra is oldalazást mutat, 10 470 forintnál ellenállás, 10 285 forintnál támasz húzódik. A gyógyszerpapír árfolyama 80 forinttal, 0,77 százalékkal 10 370 forintra gyengült pénteken, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekomnál a következő támasz 1750 forintnál húzódik. A távközlési cég jegyzése a múlt hét utolsó napján 769,2 milliós forgalomban 1764 forintra esett, ami 16 forintos, 0,9 százalékos csökkenés.
A Cseh Statisztikai Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott becslés szerint az éves szintű növekedés 2,7 százalékos, a negyedéves pedig 0,7 százalékos volt az országban.
Havi szinten enyhe, 0,4%-os csökkenés történt, miközben az év első kilenc hónapjában összességében 6%-os drágulást mértek az iparban.
A múlt hónapban 8 százalékkal kevesebb gyerek született, mint egy éve. A halálozások száma most nagyobb mértékben csökkent.
2025-2026-ban is változatlan marad a rezsicsökkentett lakossági villamosenergia-mennyiség.
Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor jövő pénteken. Kifejtette, komoly gazdasági megállapodást fog kötni Donald Trumppal.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 151,53 ponttal, vagyis 0,14 százalékkal gyengült csütörtökön, és 106 989,61 ponton zárt.
Vegyesen mozgott a forint árfolyama csütörtökön késő délután a főbb devizákkal szemben.
Európa és ezen belül Magyarország gazdaságának növekedési kilátásai az elmúlt időszakban mérséklődtek,
Magyarország gazdasági teljesítménye elmaradt az uniós átlagtól: nagy a baj.
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatszintet a Fed októberi ülésén, ám a döntés korántsem volt egyhangú.
Európa gazdasági présbe került: miközben technológiai téren egyre jobban lemarad az USA mögött.
2025 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal meghaladta a 2024. III. negyedévi, az előző negyedévhez képest stagnált a gazdaság.
A megszokottól eltérően ezúttal csütörtök reggel 8 órakor kezdődik a Kormányinfó, amelyet élőben követhetnek nálunk.
A klímaváltozás következtében a hazai konyha egyik fő alapanyaga, a burgonya számára egyre kedvezőtlenebb hazánk éghajlata.