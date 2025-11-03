Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén: erre bazírozhatnak most a befektetők

Iránykereskedéssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén. A BUX pénteken 330,3 pontos, 0,31 százalékos emelkedéssel, 107 319,91 ponton, történelmi csúcson zárt.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött előrejelzésében megjegyezte, a vezető részvények közül az OTP újabb ellenállási szintet lépett át 31 865 forintnál, a következő szint 33 316 forintnál látható. Pénteken a bankpapír ára 370 forinttal, 1,17 százalékkal 32 090 forintra erősödött, forgalmuk 19,7 milliárd forintot tett ki.

A Mol folytatta a negatív korrekciót, meghatározó támasz-zóna 2925 és 2935 forint között húzódik, ellenállás pedig 2966 forintnál.

Pénteken a Mol árfolyama 36 forinttal, 1,2 százalékkal 2960 forintra csökkent 2,2 milliárdos forgalomban.

A Richter árfolyama továbbra is oldalazást mutat, 10 470 forintnál ellenállás, 10 285 forintnál támasz húzódik. A gyógyszerpapír árfolyama 80 forinttal, 0,77 százalékkal 10 370 forintra gyengült pénteken, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Magyar Telekomnál a következő támasz 1750 forintnál húzódik. A távközlési cég jegyzése a múlt hét utolsó napján 769,2 milliós forgalomban 1764 forintra esett, ami 16 forintos, 0,9 százalékos csökkenés.