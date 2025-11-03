2025. november 3. hétfő Győző
14 °C Budapest
Tőzsdei grafikon Tőzsdei grafikon kereskedési elemzés befektetési pénzügyi, tőzsdei pénzügyi vagy forex grafikon tőzsdei grafikon grafikon üzleti válság összeomlás veszteség és növekszik nyereség és nyereség nyerni felfelé trend.
Gazdaság

Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén: erre bazírozhatnak most a befektetők

Pénzcentrum
2025. november 3. 09:32

Iránykereskedéssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén. A BUX pénteken 330,3 pontos, 0,31 százalékos emelkedéssel, 107 319,91 ponton, történelmi csúcson zárt.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött előrejelzésében megjegyezte, a vezető részvények közül az OTP újabb ellenállási szintet lépett át 31 865 forintnál, a következő szint 33 316 forintnál látható. Pénteken a bankpapír ára 370 forinttal, 1,17 százalékkal 32 090 forintra erősödött, forgalmuk 19,7 milliárd forintot tett ki.

A Mol folytatta a negatív korrekciót, meghatározó támasz-zóna 2925 és 2935 forint között húzódik, ellenállás pedig 2966 forintnál.

Pénteken a Mol árfolyama 36 forinttal, 1,2 százalékkal 2960 forintra csökkent 2,2 milliárdos forgalomban.

A Richter árfolyama továbbra is oldalazást mutat, 10 470 forintnál ellenállás, 10 285 forintnál támasz húzódik. A gyógyszerpapír árfolyama 80 forinttal, 0,77 százalékkal 10 370 forintra gyengült pénteken, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekomnál a következő támasz 1750 forintnál húzódik. A távközlési cég jegyzése a múlt hét utolsó napján 769,2 milliós forgalomban 1764 forintra esett, ami 16 forintos, 0,9 százalékos csökkenés.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

