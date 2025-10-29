2025. október 29. szerda Nárcisz
Szupermarket pénztárosa burgonyát szkennel a pénztárnál, miközben a vásárló a háttérben várakozik. A nyüzsgő élelmiszerbolt hangulata a napi bevásárlási rutinok nyüzsgését érzékelteti.
Gazdaság

Országos razzia a boltokban: hatalmas ellenőrzésbe kezdett a fogyasztóvédelem

Pénzcentrum
2025. október 29. 10:32

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és kormányhivatalok az elmúlt hónapokban több ezer üzletben vizsgálták, hogy a boltok betartják-e a készpénzes és az elektronikus fizetési lehetőségekre, valamint a pénztárak működtetésére vonatkozó előírásokat. Az eredmények biztatóak, de a hatósági ellenőrzések az év hátralévő részében még tovább folytatódnak.

2025. július 1-jétől minden vállalkozásnak kötelező biztosítania a vásárlóinak a készpénzes fizetés lehetőségét. A kormányhivatalok eddig ezt 200 üzletben ellenőrizték és valamennyi esetben pozitív volt a tapasztalat: a szabályt a vállalkozások hiánytalanul betartották.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2025. július 23-tól új előírás lépett életbe: minden üzletben legalább egy, a személyzet által működtetett pénztárnak is elérhetőnek kell lennie. Október közepéig csaknem 700 egységben ellenőrzött a hatóság és mindössze 7 esetben talált hiányosságot. A szabálytalanság miatt eddig összesen 9 millió forint bírságot szabott ki a hatóság.

Kapcsolódó cikkeink:

Nem új keletű szabály az, amely szerint a kereskedőknek 2021-től folyamatosan biztosítaniuk kell az elektronikus fizetés lehetőségét, bármely kis összegű vásárlás esetén is. Idén a kormányhivatalok a rendelkezés betartását több mint 2300 üzletben vizsgálták és csupán 13 esetben találtak problémát, főként a kisebb élelmiszerboltokban, piacokon, ruhaboltokban és pékségekben.

A tapasztalatok szerint a vállalkozások döntő többsége jogkövetően működik és figyel a fogyasztók fizetési lehetőségeinek érvényesülésére. Az NKFH és a kormányhivatalok ugyanakkor továbbra is rendszeresen ellenőrzik a szabályok betartását, hogy minden vásárló számára biztosított legyen a kényelmes és biztonságos fizetési lehetőség.
