A Nemzeti Energia- és Klímaterv hangsúlyozza, hogy az orosz energiafüggőség csökkentése és a diverzifikáció nemcsak Magyarország, hanem az egész régió stratégiai érdeke.
Illegálban árulta a piát a főzdetulajdonos: lefülelték a pénzügyőrök
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei gyanús jövés-menésre lettek figyelmesek egy Heves vármegyei szeszfőzdénél, ami a nyilvántartások szerint elvileg, felújítás miatt zárva tartott. A váratlan ellenőrzés végül csaknem 900 liter illegális párlat lefülelésével zárult.
A pénzügyőrök váratlan szeszfőzde-ellenőrzést tartottak a vármegye egyik térségében, amikor egy hivatalosan üzemen kívül helyezett telephely mögötti területről szokatlan forgalmat észleltek. Egymás után hajtottak ki az autók, csomagtartóikban különböző flakonokkal és kannákkal.
Az ellenőrzött járművekből ismeretlen eredetű szeszes italok kerültek elő, a sofőrök pedig elmondták, hogy azokat a szeszfőzde mögötti raktárból vásárolták, amit a tulajdonos magánterületként jelölt meg. A járőrök úgy döntöttek, hogy a teljes telephelyet és a mögöttes raktárakat is átvizsgálják. Mivel a telep mögötti rész magáningatlan, az egyenruhások átadták a helyiségellenőrzésről szóló végzést is.
A vizsgálat során kiderült, hogy a raktár egyik falában rejlik az adózatlan készlet. A szeszfőzde és egyben a mögöttes raktárak birtokosa, nem tudta igazolni készleteinek eredetét. Az egyenruhások összesen 898,5 liter ismeretlen eredetű alkoholterméket foglaltak le, csaknem 4,5 millió forint értékben.
A NAV jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indított eljárást, a férfi akár 6 millió forint bírságra is számíthat. A vállalkozás ellen korábban is kiszabtak már bírságot, hasonló jogsértés miatt – akkor több mint 12 millió forintot. A hatóság a vásárlókkal szemben is jövedéki törvénysértés miatt indított eljárást.
Varga Mihály a parlament gazdasági bizottsága előtt ismertette a jegybanki alapítványokkal kapcsolatos stratégiát.
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 42. hetéből.
Nagy erőkkel kutatja át a hivatal a magyar szőlőket: ezt keresik - Sok helyen már ráakadtak, nem voltak boldogok
Több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket, a hét végéig átvizsgáltak több mint 8 ezer hektár szőlőt.
Úgy veszik most az aranyat, ezüstöt a befektetők, mintha nem lenne holnap - Mégis, mitől ijedtek meg ennyire?
A keresletet az Egyesült Államok és Kína között eszkalálódó vámvitából, valamint a geopolitikai kockázatokból fakadó befektetői bizonytalanság hajtja.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
A világjárvány idején sokan a globalizáció végét vizionálták, ám a számok mást mutatnak: a nemzetközi kereskedelem soha nem volt ilyen élénk.
Több százezren még mindig nem újították meg postai meghatalmazásukat – a Posta most új határidőt szabott, de nem érdemes halogatni.
Az euróövezet éves inflációs rátája szeptemberben 2,2 százalékra emelkedett az augusztusi 2,0 százalékról.
A gödi Samsung üzem körül kialakult jogi ügy már a koreai kormányt is mozgósította – diplomáciai lépésekre is szükség lehet a megoldáshoz.
Sokkoló forgatókönyv látott napvilágot: ez történne, ha nem tartanák meg a Sziget Fesztivált 2026-ban
A GKI Gazdaságkutató Zrt. gyorselemzése a Sziget Fesztivál potenciális 2026-os elmaradásának többdimenziós gazdasági kockázatait vizsgálja.
A BUX csütörtökön még 249,49 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel 103 065,51 ponton zárt 14,0 milliárd forintos forgalom mellett.
2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt.
Az euró hét órakor 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 389,52 forintnál.
A fogyasztói árindex a 2022-23-ra jellemző nagyon magas szintről 2024 elejére 5% alá süllyedt és azóta is mindössze 2 hónapra emelkedett ideiglenesen e szint fölé.
A Fitch Ratings frissített elemzésében lefelé módosította Magyarország gazdasági növekedési kilátásait, miközben a költségvetési hiány csak 2027-ben csökkenhet 4 százalék alá.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,53 forintról 389,52 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az EP két szakbizottsága elsöprő többséggel támogatta az orosz energiaimport megszüntetését, Magyarország kedvezményeit is eltörölnék.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.