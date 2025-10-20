2025. október 20. hétfő Vendel
Two glasses of alcoholic drink on dark wooden background. Herbal bitter liqueur with different natural ingredients.
Gazdaság

Illegálban árulta a piát a főzdetulajdonos: lefülelték a pénzügyőrök

Pénzcentrum
2025. október 20. 12:02

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei gyanús jövés-menésre lettek figyelmesek egy Heves vármegyei szeszfőzdénél, ami a nyilvántartások szerint elvileg, felújítás miatt zárva tartott. A váratlan ellenőrzés végül csaknem 900 liter illegális párlat lefülelésével zárult.

A pénzügyőrök váratlan szeszfőzde-ellenőrzést tartottak a vármegye egyik térségében, amikor egy hivatalosan üzemen kívül helyezett telephely mögötti területről szokatlan forgalmat észleltek. Egymás után hajtottak ki az autók, csomagtartóikban különböző flakonokkal és kannákkal.

Az ellenőrzött járművekből ismeretlen eredetű szeszes italok kerültek elő, a sofőrök pedig elmondták, hogy azokat a szeszfőzde mögötti raktárból vásárolták, amit a tulajdonos magánterületként jelölt meg. A járőrök úgy döntöttek, hogy a teljes telephelyet és a mögöttes raktárakat is átvizsgálják. Mivel a telep mögötti rész magáningatlan, az egyenruhások átadták a helyiségellenőrzésről szóló végzést is.

A vizsgálat során kiderült, hogy a raktár egyik falában rejlik az adózatlan készlet. A szeszfőzde és egyben a mögöttes raktárak birtokosa, nem tudta igazolni készleteinek eredetét. Az egyenruhások összesen 898,5 liter ismeretlen eredetű alkoholterméket foglaltak le, csaknem 4,5 millió forint értékben.

A NAV jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indított eljárást, a férfi akár 6 millió forint bírságra is számíthat.  A vállalkozás ellen korábban is kiszabtak már bírságot, hasonló jogsértés miatt – akkor több mint 12 millió forintot. A hatóság a vásárlókkal szemben is jövedéki törvénysértés miatt indított eljárást.
Címlapkép: Getty Images
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 20.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
2025. október 19.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
2025. október 19.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
