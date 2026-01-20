2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
Hungarian Currency: 50 Forint Coin
Gazdaság

Így áll kedd estére a forint: lássuk, hogy bírta az euró, dollár nyomását kedden

MTI
2026. január 20. 18:22

Az euró és a dollár picit gyengült, a frank viszont erősödött a forinttal szemben kedd estére.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,47 forintról 384,78 forintra csökkent 18 órakor, napközben 384,74 forint és 385,98 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 415,03 forintról 415,33 forintra emelkedett, míg a dolláré 330,53 forintról 327,81 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1663 dollárról 1,1737 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

