Így áll kedd estére a forint: lássuk, hogy bírta az euró, dollár nyomását kedden

Az euró és a dollár picit gyengült, a frank viszont erősödött a forinttal szemben kedd estére.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,47 forintról 384,78 forintra csökkent 18 órakor, napközben 384,74 forint és 385,98 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 415,03 forintról 415,33 forintra emelkedett, míg a dolláré 330,53 forintról 327,81 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1663 dollárról 1,1737 dollárra változott.