Kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: mit jelenthetnek be holnap?
Gazdaság

Kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: mit jelenthetnek be holnap?

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 12:05

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely, valamint a kormányszóvivő, Vitályos Eszter és Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter 2025. szeptember 11-én, csütörtök 10:00-kor tartják a „Mit, miért tesz a kormány?” című sajtótájékoztatót.

Csütörtöki időpontban délelőttre hirdettek Kormányinfót. A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely, valamint a kormányszóvivő, Vitályos Eszter, Bóka Jánossal kiegészülve 2025. szeptember 11-én, csütörtökön 10:00-kor tartják a „Mit, miért tesz a kormány?” című sajtótájékoztatót.

A tájékoztatót a Pénzcentrum élőben közvetíti majd.

Címlapkép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt
#kormány #gazdaság #kormányinfo #gulyás gergely #sajtótájékoztató #bóka jános

