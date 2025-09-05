2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
30 °C Budapest
ipari termelés, termelői árak, gyenge forint
Gazdaság

Durva adatok jöttek a magyar iparról: sosem lesz ebből feltámadás?

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 5. 12:36

2025 júliusában az ipari termelés volumene 1,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal - közölte pénteken első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A KSH adatai szerint az előző év azonos időszakához mérten 1,0 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 2,0 százalékkal bővült az ipari termelés.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.

A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában növekedés következett be, ugyanakkor a villamos berendezés gyártása visszaesett.

Az év első hét hónapjában az ipari termelés 3,5 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

Az ipari termelés júliusi részletes adatait szeptember 12-én közli második becslése alapján a KSH.
Címlapkép: Getty Images
#ksh #gazdaság #adatok #ipar #termelés

