Se előre, se hátra: vegyes volt ma a forintmozgás, mutatjuk a számokat

MTI
2025. szeptember 2. 18:44

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel fél nyolckor jegyzett 395,41 forintról 395,20 forintra csökkent 18 órakor, napközben 394,88 forint és 396,95 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 421,97 forintról 422,13 forintra ment fel, míg a dolláré 338,16 forintról 339,10 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1692 dollárról 1,1653 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
