Magyar forint háttérben.
Erőre kapott a forint: mégis van fény az alagút végén?

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben pénteken kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az árfolyamok aktuális helyzete nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,78 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor, napközben 394,83 forint és 397,36 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 421,87 forintról 419,72 forintra csökkent, míg a dolláré 340,34 forintról 338,84 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1654 dollárról 1,1660 dollárra változott.
