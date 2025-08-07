2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Forint, valuta, érme, európai valuta, pénzügyi tétel,
Gazdaság

Izmosan kelt a forint, kitart a lendület a hét végéig? Sorsdöntő napok előtt a magyar deviza

MTI
2025. augusztus 7. 08:19

Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 398,02 forinton jegyezték az előző esti 398,12 forint után, a dollár 341,01 forinton állt 341,85 után, a svájci frank pedig 423,52 forinton 424,45 után.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 3,3 százalékkal állt erősebben az év eleji kezdésnél az euróval és a svájci frankkal, valamint 14,2 százalékkal erősebben a dollárral szemben.
Címlapkép: Getty Images
