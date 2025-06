Folytatódik a Mobilfox milliárdos menetelése: a válság sem hat a mobiltokpápára

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Továbbra is látványos pályán halad a Mobilfox, a magyar startup, amely egyedi marketingstratégiával, TikTok-videókkal és törhetetlen telefontokokkal hódította meg a piacot. Bár 2023-ra csökkent az alkalmazotti létszám, a vállalat így is minden eddiginél magasabb bevételt és nyereséget ért el – ráadásul a dolgozókra jutó átlagos bérköltség is rekordot döntött.

Diller Kevin 15 évesen indította a Mobilredfoxot, amely mára tizenegy országban sikeresen működik. A céget grandiózus marketinggel és pimasz ötletekkel vezette el az ötmilliárdos értékig, különös szerepet szánva a TikToknak. A Mobilfox különlegessége a törhetetlen telefontokok gyártása, amit egyéni marketingstratégiával és extrém játékokkal népszerűsítenek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A vezető pozíciókban huszonévesek ülnek, akik határozottan alakítják a cég irányvonalát, és ambiciózusan tervezik a további terjeszkedést Európában és Amerikában is. A sikerének titka több tényezőben kereshető, de a marketing és a rengeteg influenszer, akivel együtt dolgoznak, nagyot lendít a cég bevételein. Tíz országban közel százötven influenszerrel dolgoznak, és fő csatornájukon, a TikTokon heti átlag 3,5 millió megtekintést produkálnak. Az egyéni marketingstratégia bizonyítására nincs is jobb példa, mint az elmúlt hétvégén robbanó eseményük, melynek eredménye az lett, hogy ezresekért taposták egymást gyerekek a Deák téren szombaton, miközben influenszerek 2 millió forintot szórtak szét köztük. A Mobilredfox hivatalos cégbejegyzése szerint 2016. április 18-án alakult, székhelye Egerben található. A cég pénzügyi eredményei továbbra is erőteljes növekedést mutatnak. A 2023-as év minden korábbit túlszárnyalt: a nettó árbevétel elérte az 5,07 milliárd forintot, ami 20%-os növekedést jelent a 2022-es 4,2 milliárdhoz képest. Ugyanebben az évben a adózott eredmény 580,3 millió forint lett, ami az előző évi nyereséghez képest is jelentős ugrás. Az adózott eredmény az árbevételhez viszonyítva 11,4%-os profitmarzsot jelent – ez különösen erős teljesítmény az e-kereskedelmi szektorban, ahol a marketing- és logisztikai költségek gyakran elviszik a nyereséget. Érdekesség, hogy a növekedés ellenére a létszám csökkent: 2022-höz képest (39 fő) 2023-ra 34 fő dolgozott a Mobilredfoxnál, ami 13%-os csökkenést jelent. A teljes éves bérköltség 326,97 millió forint volt, így egy alkalmazottra átlagosan 9,6 millió forint bruttó éves költség jutott – ez havi szinten átlagosan kb. 802 ezer forintos bruttó bért jelent. Ez az előző évekhez képest jelentős emelkedést mutat: míg 2022-ben a havi átlagbérek 393 ezer és 593 ezer forint között mozogtak, 2023-ban ez legalább 35–100%-os növekedést jelent egy főre vetítve. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Van még egy cége Diller Kevinnek? Bár a legtöbben a Mobilredfox néven futó, több milliárdos árbevételű telefontokgyártó vállalkozást ismerik, Diller Kevin nevéhez egy másik, azonos nevű cég is köthető. Ez a második Mobilfox Kft. 2021. március 30-án került bejegyzésre 15 millió forintos jegyzett tőkével, és bár elnevezésében egyezik a sikeres márkával, működése jelentősen eltér. A társaság alapító tagjai között szerepelt Diller Kevin mellett Pressing László Szabolcs, Mezőné Milos Tünde Mária és Nagyné Mártek Kinga is, ám 2024. január 4-én Diller Kevin megvásárolta az összes üzletrészt, így azóta egyszemélyes tulajdonosként irányítja a céget. A társaság tevékenységi körei szokatlanul széles spektrumot ölelnek fel: műanyaggyártástól kezdve raktározáson és áruszállításon át médiakampányokig, valamint csomagküldő kereskedelemig számos ágazatot lefed. A pénzügyi adatok azonban nem a növekedésről tanúskodnak, sőt: 2023-ban még 1,02 milliárd forintos nettó árbevételt könyvelhettek el, de ez 2024-re teljesen nullára csökkent, ami 100%-os visszaesést jelent. Az adózott eredmény is látványosan romlott: 2023-ban -21,7 millió forint volt, 2024-ben pedig már -699 ezer forintra zuhant. Az alkalmazotti létszám is nullára csökkent a 2023-as 24 főhöz képest, ezzel együtt a bérköltségek is megszűntek. A számok és a működési struktúra alapján erősen valószínűsíthető, hogy ez a cég felszámolás alatt áll vagy hamarosan elindulhat a végelszámolása. Érdekesség, hogy a cég működési profiljában látható sokféleség nem tükröződött sikeres, stabil üzleti tevékenységben – a hirtelen kiürülés pedig kérdéseket vethet fel a stratégiai célokkal kapcsolatban.

Címlapkép: Getty Images

