Ők megjósolják előre a legnagyobb gazdasági válságokat is: már most érzik, közel a katasztrófa

A gazdasági előrejelzések nem mindig a tőzsdén vagy a makroadatokban kezdődnek. Néha a legjobb indikátorokat a sztriptízbárban, a drogériák polcain vagy éppen egy bordélyház könyvelésében találjuk meg. Egyre több jel utal arra, hogy a "furcsa mutatók" komolyan vehetők – és most mind ugyanarra mutatnak: valami készül.

Az elmúlt másfél évtized világgazdasági folyamatai mintha éles határvonallal lennének kettévágva. A 2010-es évek elején, a 2008-as pénzügyi válság utórezgései után újraindult a gazdasági növekedés, és sokak számára úgy tűnt, hogy a világ tartósan visszatér a stabilitás útjára. Az alacsony kamatok, az élénk nemzetközi kereskedelem és a technológiai szektor szárnyalása olyan időszakot hozott el, amit sokan példátlan konjunktúraként jellemeztek. Ez az időszak azonban a COVID-19 világjárvánnyal lezárult – nemcsak gazdasági értelemben, hanem egy egész korszak végének tekinthető.

Azóta a válság különböző hullámokban, eltérő formákban jelentkezik, de egyvalami biztos: a világgazdaság tartós bizonytalanságba került. Magyarországon ez különösen kézzelfogható: az élelmiszerárak extrém emelkedése, az ingatlanpiac túlárazottsága, valamint az, hogy a reálbérek emelkedése képtelen meghaladni az infláció mértékét, egyértelmű jelei annak, hogy a gazdasági környezet már rég nem a korábbi növekedési pályát követi. A recesszió nemcsak statisztikákban jelenik meg – a mindennapokban is tapintható.

Sokan teszik fel a kérdést: vajon hol van ennek az egésznek a vége? Van-e kiút, vagy egy új, válságokkal teli világrendhez kell alkalmazkodnunk? A válasz egyelőre bizonytalan, hiszen a globális gazdasági rendszer feszültségeit olyan politikai döntések is súlyosbítják, mint például a Donald Trump nevéhez fűződő vámháború. Bár ez az úgy, nagyhatalmi játszma relatíve rövid ideje van velünk, de már most komoly zavarokat okozott a nemzetközi kereskedelemben, és a világ szinte minden országát érintik. A hosszú távú következményei pedig még beláthatatlanok.

Egy ilyen környezetben, ahol a közgazdászok vállalati gyorsjelentéseket, részvénypiaci árfolyamokat és inflációs adatokat figyelnek a gazdaság állapotának megítéléséhez, vannak, akik egészen más forrásból érzik meg előre a bajt. Például a bordélyházak vezetői, sztriptíztáncosok vagy éppen szépségipari dolgozók. Egyre több adat utal arra, hogy ezek az "alternatív mutatók" valóban képesek jelezni a recesszió közeledtét – még akkor is, ha nem is klasszikus értelemben vett előrejelzők.

A bordélyindex: ha csökken a kereslet, az figyelmeztető jel

Európában működik egy legális bordélyház, amelynek vezetője, Catherine De Noire nemcsak menedzser, hanem szervezeti pszichológus PhD-hallgató is. Ő már jó ideje figyeli, hogyan változik a vendégkör viselkedése gazdasági bizonytalanság idején. Most azt tapasztalja, hogy a forgalom jelentősen visszaesett, a legjobban kereső munkatársak is csak feleannyit visznek haza, mint tavaly ilyenkor.

Kevesebb vendég jön, többen próbálnak alkudozni, és sokan a legolcsóbb szolgáltatást választják. Mindez szerinte arra utal, hogy az emberek tudatosan csökkentik a nem alapvető kiadásaikat – jellemzően akkor, amikor gazdasági nehézségekre készülnek.

Hasonló trendek látszanak az USA-ban is: Nevadában például a legális bordélyházak bevételei 20%-kal estek vissza az előző negyedévhez képest.

A sztriptízbárokban dolgozó táncosok szintén korán megérzik a változást. Egy amerikai táncos, aki néhány éve még hat számjegyű jövedelmet keresett évente, ma már nem lát értelmet részt venni a nagyobb rendezvények körüli eseményeken – egyszerűen nincs elég vendég, és nincs borravaló. A megszokott vendégek sem fizetnek már úgy, mint korábban. Ez az úgynevezett "stripper index": amikor a borravalók csökkennek, az gyakran azt jelenti, hogy az emberek inkább félreteszik a pénzüket, mert bizonytalannak érzik a jövőt.

A sörindex és a rúzsindex: kis luxusok, nagy jelentéssel

A sörfogyasztás típusa is árulkodó. Ha visszaesik a kézműves sörök és a csapolt italok fogyasztása, és nő az olcsóbb, bolti sör iránti kereslet, az arra utalhat, hogy az emberek visszafogják társasági életüket, és olcsóbb alternatívákat keresnek.

A "rúzsindex" hasonló elven működik. Amikor az emberek nem engedhetik meg maguknak a nagyobb kiadásokat, gyakran keresnek megfizethető "kényeztetést" – például egy új rúzst vagy prémium kávét. A drogériás kozmetikumok eladásai épp mostanában emelkednek, miközben a prémium szépségtermékek forgalma is nőtt – ami a szakértők szerint intő jel lehet.

Más furcsa, de figyelemre méltó mutatók

Alsónadrág-index: Alan Greenspan egykori Fed-elnök is figyelte – ha csökken a férfi alsóneműk forgalma, az jelezheti, hogy a férfiak elhalasztják az olyan vásárlásokat, amiket máskor rutinszerűen megtennének. Most épp 6%-os visszaesés látható.

Társkeresés-index: Az online társkereső szolgáltatások fizetős előfizetéseinek csökkenése, miközben a felhasználószám nő, azt sugallja: az emberek kevesebb pénzt költenek a társasági életre is.

Szoknyaindex: A divat világában a szoknyahossz sokáig a fogyasztói optimizmus indikátora volt – minél rövidebb, annál derűlátóbb a hangulat. Ma már megosztottak a jelek, a gyors divat elmoshatja az egyértelmű trendeket.

Hajszín-index: A fodrászok is beszámolnak róla, hogy kevesebb a platinaszőke hajfestés – a kliensek egyszerűbb, olcsóbb opciókat keresnek.

Mit mondanak a hivatalos adatok?

A klasszikus gazdasági indikátorok – például a vállalati eredmények és a részvénypiac – egyelőre nem jeleznek azonnali recessziót. A szakértők szerint lassulás ugyan látható, de mélyebb válságról egyelőre nincs szó. Mégis, az ilyen "puha adatok" – legyen szó bordélyokról, rúzsról vagy sörökről – nem elhanyagolhatók. Nem feltétlenül vezető mutatók, de arra jók, hogy érzékenyen jelezzék a fogyasztói bizalom alakulását és az emberek viselkedésében bekövetkező változásokat. A gazdaság végső soron nem csak számokról szól, hanem érzésekről is.

Következtetés

Lehet mosolyogni a bordélyindexen vagy a rúzsok árulkodó erején, de ezek a jelzések valójában egy dolgot mutatnak meg élesen: hogy a gazdaság nem pusztán számokból, hanem olyan emberi viselkedésekből áll, amelyeket direkt statisztika nem mér - később viszont érezhető lesz a hatása. Hiszen a a fogyasztás legapróbb szintjén történő változás gyakran megelőzi a nagy mozgásokat.

(via: HuffPost)