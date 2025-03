Egyre rosszabb a lakásvásárló magyarok helyzete: nem csökkennek az árak, vajon mikor lesz ennek vége?

A társasházi lakás a vásárlók kedvence, ugyanakkor új építésű ingatlant továbbra is csak kevesen engedhetnek meg maguknak – derült ki az egy ingatlanos cég vevőprofilt összegző kimutatásából. Az elmúlt évekhez hasonlóan a legtöbbet a középkorúak költik az ingatlanpiacon, míg a harminc alattiak jóval szerényebb árú lakásokban gondolkodhatnak.

Az Otthon Centrum összegzéséből az is kiderült, hogy a korosztályok közötti preferenciák továbbra is élesen elkülönülnek egymástól. Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum (OC) elemzési vezetője a tavalyi év adatairól azt is elmondta, a generációs különbségekre fókuszáltak, és eszerint az ügyfelek átlagosan 49,7 millió forintot fizettek ingatlanjukért. A legtöbbet, átlagosan 53,4 millió forintot a negyvenes éveikben járók költöttek. Ettől az árszinttől jócskán elmaradtak a 30 év alattiak, a korosztály tagjai ugyanis átlagosan 42 millió forintért tudtak ingatlant vásárolni.

A hálózat közreműködésével vásárló ügyfelek 63,2 százaléka készpénzzel fizetett, míg 28,4 százalék hitel felvételével, 8,3 százalék pedig valamilyen állami támogatással kombinálva jutott ingatlanhoz. A készpénzes vásárlók aránya a 65 évnél idősebbek körében a legmagasabb 96 százalék, míg a 30-40 éves korcsoport tagjai közül csupán 39,6 százalék választotta ezt a fizetési módot. Hitel felvétele körükben a legmagasabb: a generáció 40,9 százaléka élt ezzel a megoldással. Az állami támogatást igénybe vevők aránya ellenben a legfiatalabbaknál volt a legmagasabb, 21,1 százalékkal.

Az ingatlantípusok között is eltérő preferenciák érvényesültek a korosztályok között, jegyezte meg a szakember, aki elmondta: az összes vásárló 39,6 százaléka döntött társasházi lakás mellett, míg 34,6 százalék választott családi házat. A panellakás aránya 17,5 százalék, miközben új építésű ingatlant csak az összes vásárló 8,4 százaléka engedhetett meg magának. A családi ház a 30-as éveikben járók körében a legnépszerűbb, 40,6 százalékkal, a panellakás pedig a nyugdíjas korosztályban érte el a legmagasabb arányt 20,1 százalékkal.

Az ingatlanvásárlók közül legtöbben tavaly a belvárost és a külső pesti kerületeket választották, ugyanis az összes vásárló harmada vett itt ingatlant (17-17 százalék), de ugyancsak nagyon kedvelt Pest vármegye (15,2 százalék).

A korcsoportok közötti különbség a lokáció alapján is leírható, a belváros leginkább a nyugdíjasok körében kedvelt, hiszen minden ötödik nyugdíjas itt vett lakást

– árnyalta az adatokat Soóki-Tóth Gábor, aki elmondta, a külső pesti kerületeket, valamint az agglomerációt a harmincas éveikben járók választották a legnagyobb arányban (18,9 és 18,2 százalék), egyúttal kiemelte a harminc év alattiak hangsúlyos belvárosi jelenlétét. A nemek között lényegében nincs különbség a férfi és női vásárlók aránya között, utóbbiaknál minimális többlet jelentkezett (50,6 százalék), azonban 50 éves korig a férfiak aránya magasabb.