Teljes zsákutca Trump vámpolitikája? Épp azokat sodorhatja veszélybe, akiket védeni kíván

Mi van akkor, ha a vámok csupán a jéghegy csúcsát jelentik egy tomboló valutaháborúban? A Trump-adminisztráció eltökélt szándéka, hogy véget vessen annak a korszaknak, amikor „Amerika fizet a világért”. A vámok csak az első lépést jelentik egy átfogóbb stratégia részeként, melynek célja az amerikai ipar versenyképességének helyreállítása. Ennek a tervnek a középpontjában a túlértékelt dollár gyengítése áll – amelyet az Egyesült Államok gazdasági problémáinak fő okozójaként azonosítanak. A dedollarizáció már formálódik? Magyarázat Pierre-Antoine Dusoulier-től, az iBanFirst alapítója és vezérigazgatója, amely vezető deviza- és nemzetközi fizetési megoldásokat kínál 10 európai országban.

Január vége óta új globális monetáris megállapodás – az ún. Mar-a-Lago Megállapodások - lehetősége kerül egyre inkább napirendre. Az ötlet Stephen Miran tanulmányán alapul – aki jelenleg a Fehér Ház Gazdasági Tanácsának vezetője –, és egy új globális monetáris rendszer kialakítását szorgalmazza. Két fő pontja: a dollár jelentős túlértékeltsége (a valuta függvényében 10–37% közötti), és hogy más országok is vállaljanak szerepet az amerikai deficit finanszírozásában. Miran javaslata szerint az amerikai államkötvényeket hosszú lejáratú, alacsony hozamú, örökérvényű kötvényekké kellene átalakítani, miközben a kereskedelmet, a tőkeforgalmat és a katonai befolyást egy amerikai irányítás alatt álló hegemón keretrendszerbe kellene integrálni.

Ebben az összefüggésben a vámok egyszerre válaszok „egy igazságtalanságra” és eszközök egy feltételezett globális kereskedelmi összeesküvés elleni harcban. A nézet szerint a dollár nemzetközi tartalékvaluta státusza az Egyesült Államok legfőbb gazdasági problémáinak forrása.

Egy elfogult elemzés

Az USA kétségtelenül strukturális kihívásokkal küzd. Az ország részesedése a globális ipari termelésből 2004-ben még 22% volt, mára azonban 15%-ra csökkent – miközben Kína aránya ennek duplája. Európa, amely nem rendelkezik tartalékvaluta-státusszal, hasonló pályát követett. A gyárak áthelyezését az is indokolta, hogy az ázsiai bérek az amerikaiak töredékét teszik ki.

Még ha 50%-os vámokat vetnének is ki, valószínűtlen, hogy az Apple visszahozná az iPhone-gyártást az Egyesült Államokba.

Az amerikai kereskedelmi deficit alapvetően a megtakarítás és fogyasztás közötti strukturális egyensúlyhiányból fakad. Az USA az állami és belső adósságok felhalmozásával finanszírozta a fogyasztást, míg Németország és Kína megtakarításokkal támogatta azt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az USA nem tud egyszerűen visszatérni a „Made in America” modellhez – a munkaerőpiac túl feszes, az infláció pedig felemésztette a jövedelmeket. Ironikus módon a protekcionizmus épp azokat a munkavállalókat sodorhatja veszélybe, akiket védeni kíván. A stagfláció réme fenyeget.

Dedollarizációból deamerikanizáció?

Az „amerikai teher”, vagyis az erős dollár – ahogy azt a Trump-adminisztráció látja – véget érhet, de nem feltétlenül Amerika javára. Bár a dollár még mindig domináns szerepet játszik a globális kereskedelemben, a központi bankok által vásárolt arany mennyisége figyelmeztető jel. Egyedül januárban 117 tonna aranyat vásároltak (a Fed kivételével), miközben a történelmi havi átlag mindössze 17 tonna. Még feltűnőbb: amerikai intézményi befektetők is egyre inkább a fizikai arany felé fordulnak – annak költsége és illikviditása ellenére –, ami a dollár jövőjével kapcsolatos növekvő kételyeket tükrözi.

A dedollarizáció, amely korábban távoli forgatókönyvnek tűnt, most valósággá válik – jelentős volatilitást okozva az euró-dollár árfolyamban és más devizák között is, arra kényszerítve a vállalatokat, hogy még aktívabban fedezzenek. A dollár már nem számít biztonságos menedéknek, és nincs más valuta, amely átvehetné a helyét. A recesszió fenyeget. És nap mint nap világosabbá válik: nem lehet „Amerika újra naggyá” anélkül, hogy a „világ is újra naggyá válna.”