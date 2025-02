Már élezi a fegyverét az EU Donald Trump ellen: ebből bizony semmi jó nem fog kisülni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump fontolgatja, hogy 10 százalékos vámot vessen ki az Európai Unióból származó importtermékekre - értesült a The Telegraph brit napilap. A lépés tovább élezné a már most is feszült globális kereskedelmi helyzetet, amely a közelmúltban újabb fordulatot vett, amikor az amerikai elnök átfogó vámokat vetett ki a Mexikóból, Kanadából és Kínából érkező árukra. Az EU döntéshozói már jelezték, hogy készek válaszlépéseket tenni, ami további eszkalációhoz vezethet a kereskedelmi kapcsolatokban.

A The Telegraph információi szerint a Trump-kormányzat egyes tagjai támogatják a 10 százalékos vám bevezetését az EU-ból származó összes importtermékre. Egy kormányhoz közel álló forrás elmondta: "Nem volt széles körű egyetértés, de néhányan 10 százalékos vámot akarnak kivetni az EU-ra." A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Trump vasárnap, amikor floridai birtokáról visszatért Washingtonba, megerősítette szándékát. "Az EU-ra kivetett vámok biztosan meg fognak történni" - jelentette ki az elnök. Trump azzal indokolta a lépést, hogy az Egyesült Államoknak több mint 300 milliárd dolláros kereskedelmi hiánya van az EU-val szemben. "Nem veszik az autóinkat, nem veszik el a mezőgazdasági termékeinket. Ők szinte semmit sem vesznek, mi pedig mindent veszünk, a több millió autóval kezdve az óriási mennyiségű élelmiszeren át a mezőgazdasági termékekig" - fogalmazott Trump. Az EU vezetői már jelezték, hogy készek válaszlépéseket tenni. Olaf Scholz német kancellár hétfőn kijelentette: "Európa a vámpolitikára vámpolitikával tud reagálni." A Financial Times szerint az EU akár 50 százalékos vagy annál magasabb vámokkal sújthatna le különböző amerikai importtermékekre, ha Trump megvalósítja terveit. A The Telegraph úgy tudja, hogy Trump kormánya a Kanadával és Mexikóval szembeni lépéseket használja fel arra, hogy "teszteljen" mielőtt az EU-val szemben is hasonló intézkedéseket vezetne be. Az elnök a nemzetközi gazdasági vészhelyzeti hatáskörökről szóló törvényre (IEEPA) hivatkozva vethet ki vámokat, bár szakértők szerint ez a lépés valószínűleg gyors bírósági kihívásokkal fog szembesülni. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A hétfői uniós csúcson szó volt a vámfenyegetésről is. Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta, hogy Európának egyre nagyobb szüksége van stratégiai autonómiára. Szerinte a koronavírus-járvány, az orosz agresszió Ukrajna ellen és a Donald Trump vezette amerikai adminisztráció új nyilatkozatai mind arra késztetik az uniót, hogy megerősítse saját védelmét és ipari bázisát. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője a találkozó előtt tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy az Egyesült Államok vámokat vethet ki az uniós árukra. "Világos, hogy a kereskedelmi háborúknak nincsenek nyertesei. Ha az EU és az USA ebbe az irányba megy, a nevető harmadik Kína lesz" - figyelmeztetett. A vámfenyegetés hatására az euróra eladói nyomás helyeződött, és a régiós devizák is gyengültek a hétfői nyitásban. Az ügy előzménye, hogy Donald Trump bejelentette, magas vámokat vetnek ki a Mexikóból, Kanadából és Kínából származó árukra, ami nemcsak a három országot, de más kereskedelmi partnereket is érzékenyen érint. Mexikóval azonban megállapodtak a vámok bevezetésének elhalasztásáról.

Címlapkép: Getty Images

