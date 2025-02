Óriási fejlesztés jön az egyik legfontosabb vasútvonalon: épp ideje volt, sokan fognak örülni

Komoly fejlesztések készülnek a Dunántúl egyik fontos vasúti szakaszán. A vonatok gyorsabbak lehetnek, és nagyobb terhelést is kibír majd a most felújítandó, majdnem 50 kilométeres szakasz.

Az uniós értesítőből derül ki, hogy jelentps fejlesztéseket kaphat hamarosan a Szombathely és Zalaszentiván közötti vasúti szakasz, amely a Dunántól egyik kiemelt vasúti beruházása - ezt a Magyar Építők vette észre.

A szakasz nemzetközi viszonylatban és az elővárosi közlekedésbe egyaránt kiemelt fontosságú, ugyanis Szombathely felől biztosítja az összeköttetést Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Kaposvár és Pécs irányába. Emellett Szlovénia és Horvátország felé is mennek innen vonatok. Éppen ezért még 2016-ban megtörtént a 48 kilométeres vasútvonal villamosítása EU-s forrásból, a Kohéziós Alap 13,3 milliárd forintos támogatásával.

A fejlesztés azt is jelenti, hogy nehezebb vonatok is közlekedhetnek majd rajta, és a sebesség is megnőhet: összesen a tervek szerint 47,80 km hosszú egyvágányú vasútvonalat tesznek alkalmassá legalább 22,5 tonnás tengelyterhelésre, valamint 100/120 km/h sebességre. Emellett az is szerepel a tervekben, hogy átépítenek 26 darab vasúti-közúti szintbeli kerszteződést és 5 állomást is.