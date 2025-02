Itt van Orbán, Gyurcsány, Lázár, Rogán vagyonbevallása: ennyi pénzük van a magyar top politikusoknak

Január 31-én éjfélig kell leadni a minisztereknek, parlamenti képviselőknek és más közjogi méltóságoknak a tavalyi évre vonatkozó vagyonnyilatkozatot. Összegyűjtöttük a legismertebb politikusokét, lássuk, ki hogy takarékoskodott!

10 millió forint helyett már csak 5,7 millió forintnyi megtakarítása van Orbán Viktor miniszterelnöknek - ez derül ki a minden évben leadandó vagyonnyilatkozatokból, melyet a parlamenti képviselőknek és a kormány tagjainak, és még más közjogi notabilitásoknak kell leadniuk.

A kormányfő a december 31-i állapot szerint a feleségével, Lévai Anikóval közös bankszámlán 5,73 millió forintot tartott, és új ingatlant nem szerzett: még mindig a 63 négyzetméteres felcsúti ház, illetve a Budapest XII. kerületi, Cinege utcai házat tüntette fel a bevallásban. Erről a házról nemrég lapunk is írt, mármint olyan kontextusban, hogy néhány száz millió forintért mi is lehetünk a miniszterelnök szomszédai:

EZ IS ÉRDEKELHET 650 millió forintért bárki Orbán Viktor szomszédja lehet Budán: mutatjuk a hirdetést! Egy 400 négyzetméteres villa került a piacra, amely közvetlen telekszomszédja Orbán Viktor miniszterelnök Cinege úti otthonának.

Rogán Antalnak még mindig jól fial a találmánya: a Mobilsign Kft.-ből a miniszter havonta 38 millió forintot keresett, ami a sokszorosa a miniszteri fizetésének. A tárcavezetőnek az év legvégén több mint 600 milliós megtakarítása volt, amelyből 500 milliót állampapírokban tart. Rogán emellett örökölt több hektárnyi szántót, erdőt és rétet Szakonyfaluban.

Lázár Jánost most már nyugodtan hívhatjuk a Tisztelt Ház földesurának: eddig sem jelentéktelen igatlanvagyonát újabb szántókkal nöevlte, így összesen már több mint negyven darabos az ingatlanportófliója. Emellett vett egy 90 négyzetméteres lakást is a főváros V. kerületében, és érdekes, hogy a megtakarításai nem szenvedték meg a bevásárlást: a tavalyi 0 forintról most 200 milliósra ugrott a megtakarítása.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megtakarítási számlája tavaly 10 millióval csökkent, ezzel tartva a 2023-as ütemet. A tárcavezetőnek így már csak 6 milliós megtakarítása van, de még mindig nem törleszt a szüleinek: a vagyonnyilatkozatában sok éve szerepel, hogy 30 millióval tartozik nekik. Van ugyanakkor több darab, 20 milliós befektetési jegye és szerzett egy 15 milliós kötvényt is.

Gulyás Gergely nem vásárolt újabb ingatlanokat, továbbra is két újbudai lakás tulajdonosa. Állampapírja 20 millió forint értékben van, és megtakarításait is növelte, bár nem sázzmilliókkal. A legfontosabb változás a kancelláriminiszter nyilatkozatában az, hogy megnősült: immár felesége neve is szerepel a vagyonnyilatkozatban.

Pintér Sándor az állandóságot szereti: még mindig megvan a 30 éve örökölt Wartburgja, és továbbra is tartozik neki valaki több mint félmilliárd forinttal. Megtakarítása 10 millió forint, viszont rengeteg pénzt tart állampapírban, befektetési jegyben és részvényben is.

Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök elébe ment a határidőnek, és saját Facebook-oldalán tett közzé pár részletet a nyilatkozatból. Mint kiderült, a család még szeptemberben kiköltözött felesége nagyapjának a villájából, és most egy Bimbó úti, 160 négyszetméteres társasházban laknak. A most ellenzékben politizáló Gyurcsány egy meg nem nevezett családtagjának adott kölcsön lakásvásárlásra 210 millió forintot, és törleszt is hitelt: a kötcsei házra felvett hitelből még több mint 55 millió van hátra.