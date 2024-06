Simán lehúznak a boltok az 50 forintos betétdíjjal: ezzel trükköznek a visszaválthatós palackoknál

Már most mozgalmas hét áll mögöttünk, pedig az önkormányzati és uniós választások eredményeire még várni kell picit. Addig is, alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük neked a 23. hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról.

Minket is meglepett, de a legtöbbeteket az a cikkünk érdekelt, amiben arról írtunk, hogyan trükköznek a vendéglátósok a visszaválthatós PET-őalackokkal. Mint írtuk, bár a termékdíjat kiszámlázták a vásárlónak, a logó nem volt ott a műanyag palackokon, így a vendéglátóhely jogtalanul járhatott el. Ez nem valószínű, hogy segít, az amúgy is döcögőesen induló DRS-rendszer megítélésén.

Az üvegvisszaváltás lényege, hogy azokat a palackokat, melyen szerepel ez az új logó, vissza lehet váltani a MOL hulladékos cége, a MOHU által kihelyezett és üzemeltetett automatáknál, melyet minden, 300 négyzetméternél nagyobb áruházban kötelezően telepíteni kellett. Alábbi cikkünkben a videó a trükkös vendéglátósról:

Havi 870 ezer forintos fizetéssel keres magyar melósokat az osztrák Lidl

Raktáros munkakörbe keres egy holland cég embereket, a betöltéséhez nem kell sok minden, de az angol és/vagy hollnad nyelvtudás elvárás. Az osztrákoknál is várják raktáros pozícióba a magyar jelentkezőket, a hivatalos német oldalon magyar nyelven is megtalálhtajuk a kiírást. Akár havi bruttó 870 ezer is lehet a fizetés, a végzettség itt sem feltétel, a nyelvtudás előny, de nem előírás.

Kitálalt a legendás balatoni büfés: ezért ilyen méregdrága a lángos a magyar tengernél 2024-ben

Már szinte meg sem lepődünk, hogy a sajtos-tejfölös lángos ára a 2000 forintot súrolja egy átlagos balatoni büfében és a sima is 1000 forintos ár körül mozong. Sokan azonban még mindig számonkérik a vendéglátósokon, hogy kerülhet ennyibe egy olyan - viszonylag - olcsó alapanyagokból készülő étel, mint a lángos. Erről rántotta le a leplet most a hobbi büfés a TikTokon. Alábbi cikkünkben a leleplező videó:

CashTag: Kincsek lapulnak a magyar ruhásszekrényekben

„Ami nekem nem ér 100 forintot sem, az lehet, hogy valakinek 30 ezer forintot is ér” - mondta el a CashTag legújabb videójában Kátai Tamás, aki vintage ruhák kutatásával és adásvételével foglalkozik. A vállalkozó több mint 10 éve kezdte a régi ruhákkal való foglalkozást, mint mondta, maga is nagy kosaras volt, ezért anno egy NBA-mezt vásárolt egy amerikai adok-veszek oldalról, ám ami azóta történt, az már történelem.

A Throw us back vintage ruhabolt tulajdonosa azt mondja, valóban érezhető most egy vintage-boom a piacon, ami nem is elsődlegesen az ezzel foglalkozó kisvállalkozások szaporodásában mérhető, hanem sokkal inkább a nagykereskedők számának növekedésében. Ahogy Kátai mondja, a fiatalok, és azok a sztárok, akiket ők követnek előszeretettel öltözködnek egyfajta vintage stílusban, ezért mára tényleg sokan keresik az ilyen ruhadarabokat.

A trend viszont nem néhány napos, néhány éve kezdődött el igazán felpörögni a re-sell, azaz az újra eladás, ráadásul elsődlegesen a sneakereknél. Hiszen amikor egyre többször jöttek ki limitált kiadású cipők, azokat gyorsan felvásárolták, majd a másodlagos piacokon akár 2-3-szoros áron értékesítették tovább. A szakértő szerint ugyanez figyelhető most meg a ruhadaraboknál is.

Befagyasztás vár rengeteg magyar dolgozó fizetésére

A munkahelyi bérfeszültség egyik gyakori forrása, amikor egy újonnan felvett, fiatalabb és tapasztalatlanabb kolléga magasabb fizetést kap, mint a régebbi, ugyanazt a munkakört évek óta végző munkatárs. Ez különösen frusztráló lehet a hosszú ideje ott dolgozók számára, akik úgy érezhetik, hogy nem értékelik megfelelően a befektetett munkájukat és tapasztalatukat. A jelenség mögött állhat a nemek közötti bérkülönbség, a munkaerőpiaci változások miatti magasabb kezdő fizetések, vagy a 25 év alattiaknak járó szja kedvezmény is. Körbejártuk a munkahelyeken kialakuló bérfeszültséget HR szakértők segítségével és arra is kitértünk, hogy mit tehet egy cég, hogy csökkentse az ilyen típusú konfliktusok és az ezzel járó magas fluktuáció arányát.

Ennyibe kerül egy 3 napos hosszúhétvége egy 4 fős családnak a Balatonnál 2024-ben

Közel 200 ezer forint is lehet egy 3 napos hosszú hétvége 2024-ben egy négy fős családnak a Balatonnál. Alábbi cikkünkben tételesen mutatuk be, mi mennyibe kerül idén a magyar tengernél: a szállástól, a strand- és egyéb látnivalók belépőin át, a büfék és éttermek árazásáig.

Elképesztő árak az angliai Lidl-ben: hülyének nézik a magyar vásárlókat?

Húzós árakat talált egy magyar édesanya egy nagy-britanniai Lidlben, sok esetben kenterbe verik az ottani árak azokat, amiket itthon találhatunk.

Itt élnek Magyarország luxusnyugdíjasai

Az elmúlt öt évben tovább mélyült az anyagi szakadék magyar nyugdíjas és nyugdíjas között. Ez a korábban lassan zajló folyamat, hogy az alacsony nyugdíjat kapók egyre inkább elszegényednek, a magas járandóságot kapók pedig egyre tehetősebbek lesznek, a többszöri magas nyugdíjemelések hatására felgyorsult. 2020-ban még háromezer nyugdíjas, illetve más ellátásban részesülő személy sem volt az országban, akinek a havi járandósága a félmillió forintot meghaladta volna. 2024-ben már több mint 60 ezres tábort alkotnak. Eközben van 181 ezer öregségi nyugdíjas, akinek még a 120 ezer forintot sem éri el a havi ellátásának az összege.

Hatalmas dobásra készül a Shein, a magyar vásárlók is örülhetnek

A Covid-járvány alatt a népszerűségét jelentősen növelő, környezetvédelmi és munkaügyi vitákkal övezett fast fashion óriás, a Shein tervei szerint hamarosan a londoni tőzsdén értékesítheti részvényeit, ami a vállalat értékét akár 66 milliárd dollárra is emelheti.

Durván ráfizethet, aki így bérel lakást 2024-ben

Az albérletben élők számára örök dilemma, hogy abból a pénzből, amelyet bérleti díjra kiadnak, akár hitelt is fizethetnének. Valójában azonban nem lehet kijelenteni, hogy egy átlagos bérleti díjat kifizetve a bankban - feltéve, hogy önerővel is rendelkezünk - meg tudnánk vásárolni egy lakást az adott városban. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy a főváros egyes kerületeiben, illetve a megyeszékhelyeken milyen helyzetben vannak a bérlők - tudnának-e valóban ingatlant vásárolni a jelenlegi átlagos bérleti díjak összegét kifizetve törlesztőként. Amíg a bérleti díjak emelkedése lassult, a fővárosban meg is állt, addig a hitelpiacon is kedvezőbb helyzetbe kerültek az ingatlanvásárlók.

Nagyot nézhetnek a 40-50-es magyar dolgozók: hiába a tapasztalat, ez sem menti meg őket

Pszichológusok segítségével megvizsgáltuk, milyen különbségek jellemzik a generációkat a munkaerőpiacon, és milyen lépéseket tehetnek a munkaadók és munkavállalók a sikeres együttműködés érdekében. A generációk eltérő igényekkel és képességekkel rendelkeznek, különböző értékeket tartanak fontosnak, és különböző módon lehet őket motiválni. Az együttműködés kulcsa a kölcsönös tisztelet és a megfelelő kommunikáció, ám ahhoz, hogy ez megvalósuljon fel kell mérni az alapvető szocializációs különbségeket.

Felejtsd el a Horvátországot: ez a tengerpart lesz a magyarok kedvence 2024-ben

avaly rengetegen cikkeztek róla, hogy az euró bevezetése miatt, nagyon megdrágult a horvátországi nyaralás, egyes források szerint 25-35 százalékkal is többet kellett fizetni a szállásért vagy éppen az éttermi étkezésért. Éppen ezért sokan elfordultak déli szomszádainktól és még ocsóbb alternatívát kerestek az Adriai-tenget partján. Így jött a képbe Montenegró, egyes felmérések szerint a repülőjegy-keresések aránya 74 százalékkal nőtt tavalyihoz képest. Minden jel arra utal, hogy egyre több magyar turtista keresi fel az országot 2024 nyarán, azzal azonban számolniuk kell, hogy nem pont ugyanazt kapják, mint Horvátországban.

Tényleg jobbak a fülöp-szigeteki, ukrán vendégmunkások a magyaroknál?

Bő egy hete a foglalkoztatásért felelős államtitkár, Czomba Sándor azt találta mondani, hogy a fülöp-szigetei munkavállalók "kenterbe verik" magyar társaikat. Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke a Pénzcentrumnak elmondta: van igazságtartalom a kijelentésben, de annak sem lenne szabad megtörténnie, hogy a magyar munkások emiatt fenyegetéseket kapjanak a saját főnökeiktől. Egy másik szakértő pedig arra világított rá, hogy hiába érkeznek borzalmas szegénységből, sok esetben a külföldiek már így is képzettebbek, mint a hazai melósok. Valóban jobban járnak-e azzal a magyarországi cégek, ha a magyar munkavállalók helyett a messzi országokból érkezőket veszik fel?

Ez a 10 legjobb cukrászda 2024-ben Magyarországon

A 2024-es toplistára 3 vidéki cukrászda került fel, míg Buda és Pest vonatkozásában a város keleti oldala vitte a prímet. Érdekesség, hogy erősek a mezőnyben a nagy szállodaláncok egységei is, de továbbra is képviselik a hazai cukrászati örökséget a nagy öregek, mint például Bergmannék vagy a méltán híres Gerbeaud. A teljes toplistát ide kattintva találod:

Folytatódik a burgerháború a Meki és a Burger King között

Mind a két nagy magyarországi hamburgerező gyorsétteremlánc, a McDonald's és a Burger King is sikeres üzleti évet zártak 2023-ban. Az éttermeket üzemeltető cégek friss bevallásaiból kiderül, hogy mindkét láncnak jelentős mértékben emelkedett az árbevétele és az adózott eredménye is. A nagyobb, mintegy 6,2 milliárd forintos adózott eredménnyel a McDonald's büszkélkedhetett, de a versenytárs közel 4,6 milliárd forintos eredménye is szép teljesítménynek számít, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a Burger King eredménye 2022-ben még csak 2,9 milliárd forint volt.

Folytatódik a barkácsháború az Obi és a Praktiker között

Jelentős visszaesést hozott a 2023-as üzleti év a nagy barkácsáruházak számára – a legkisebb, 20 százalékos visszaesést az Obi könyvelhette el, míg a Bauhausnál 90 százalékkal csökkent az áruházlánc adózott eredménye. Az alkalmazottak átlagos létszáma is mindhárom láncnál csökkent, ennek ellenére mindenhol emelkedtek a bérköltségek. Az átlagos fizetés mindegyik barkácsáruháznál meghaladta a bruttó 500 ezer forintot – a legtöbbet a Bauhaus alkalmazottai vihették haza, akik átlagosan már bruttó 638 225 forintot kerestek havonta.

Nagyon bedurvult a magyar sörháború: a Dreher előzi a Heinekent, a Borsodi kegyetlen ütést kapott

A 2023-as üzleti év vegyes eredményeket hozott a legnagyobb magyar sörgyártók számára. Míg a Borsodi, Heineken, Dreher és Carlsberg nettó árbevétele egyaránt nőtt, az adózott eredmények már nem mutattak ilyen pozitív képet. A Borsodi és a Carlsberg veszteséges évet zártak, előbbi mínusz 3 milliárd, utóbbi mínusz 196 millió forinttal. Ezzel szemben a Dreher kiemelkedő évet zárt, adózott eredménye 5,8 milliárd forintra nőtt, ezen a téren is lenyomva a Heinekent.

Élesedik a hazai drogériák versenye: új hatalom van születőben, retteghet a dm, a Rossmann?

Árbevételüket tekintve a legnagyobb hazai drogérialáncok versengése a megszokott mederben folytatódott. A dm megőrizte első helyét, a Rossmann pedig még mindig ott van a nyomában, kissé lemaradva. A Müller pedig stabilan a harmadik. Amiben viszont meglepetést hozott a drogériák elmúlt üzleti éve, hogy adózott eredményét tekintve a Müller hajszál híján beérte a Rossmannt, a dm pedig messze ellépett a vetélytársaktól. A Pénzcentrum most azt vizsgálta, hogy alakult a legmeghatározóbb drogérialáncok legutóbbi üzleti éve a friss adatok szerint, a dm, Müller, vagy a Rossmann áll-e a legjobban a versenyben, és hol fizetik meg legjobban a dolgozókat.

Alig ismert szabályon bukik rengeteg pénzt a legtöbb lakáseladó szerződéskötésnél

Ingatlan eladásakor mi maradjon a lakásban, és mit kell elvinnie az eladónak? - olvasónk kellemetlen szituációja nyomán ennek jártunk utána. Ő hirtelen nem tudta máshová vinni néhány bútorát, így a vevővel megállapodott - szóban, ami óriási hiba! -, hogy 2-3 hétig még tárolhatja azokat egykori garázsában. Ebből végül 2 hónap lett, közben viszont a vevő megelégelte a dolgot, és elvitette a bútorokat - ilyenkor kinek van igaza? A lényeg, ami le van írva. Összeszedtük azon dolgok listáját, is amiket semmiképp sem vihet el az eladó az ingatlanból, illetve azokat is felsoroljuk, amelyekről érdemes részletesen megállapodni.

Klímaszez:ON! erre számíts, ha légkondit szereltetnél be 2024-ben

Nem fogott az infláció a klímaberendezéseken: a legnagyobb hazai forgalmazók egybehangzóan azt mondták a Pénzcentrumnak, hogy tavalyi áron kínálják a készülékeket, sőt, van, aki másfél éve nem nyúlt az árakhoz. Mint a nyilatkozó piaci szereplők kifejtették, most érdemes klímát szereltetni, és a vásárlóknak manapság már nem csak az számít, hogy a készülék hűteni tudjon és olcsó legyen. Megtudtuk azt is, hogy mik a leggyakoribb hibák, amelyekre a vásárlók rászaladnak: sokan csak a beszereléskor szembesülnek például azzal, hogy a lakás elektromos hálózata nem bírja el a berendezést. Ilyenkor aztán jöhet a villanyszerelő, és persze a pluszköltségek is.

Ennyit a magyar borok felemelkedéséről: kódolva van a borászatok tömeges csődje?

A borértékesítést évek óta jellemző fogyasztáscsökkenés, a növekvő adminisztrációs terhek és az egyre magasabb költségek mellett az áremeléseket sem tudja érvényesíteni a borágazat évek óta. Arról nem is beszélve, hogy folyamatosan csökken a fogyasztás, nem csak Magyarországon, nemzetközi szinten is. Május 31. volt az üzleti beszámolók leadásának határideje, így megnéztük a hat legnagyobb magyar borrégió legfontosabb pincészetei miképp teljesítettek. Kevés borászatnak sikerült jobban a 2023-as éve, mint az azt megelőző.

Messze elkerülik a magyarok ezeket a városokat, falvakat

Az elmúlt évek során olyan hirtelen változtak a trendek, hová költözik szívesebben a lakosság - városból falura, családi házból panelbe, hegyekbe vagy víz mellé? - mint amekkora változáshoz máskor évtizedek kellenek. A válságok, krízishelyzetek, új élethelyzetek sokakban megérlelték a döntést, a választás viszont nehezebb, mint valaha. Mostanra az infrastruktúra fejlődése miatt a főváros agglomerációja szinte a Balatonig nyúlik, a home office elterjedése pedig sokak számára azt is lehetővé tette, hogy szinte bárhová elköltözhessenek. A lehetőségek így megsokszoródtak. A Pénzcentrum új cikksorozatában régiónként elemezzük, hogy mely településeken nőtt a lakosok száma leginkább az elmúlt években. A régiós és megyei toplisták alapján kiderül, hová költözhettek a legtöbben, melyek a leginkább kívánatos lakóhelyek ma Magyarországon.

Újra örömmel adósodnak el a magyarok: mire kell ennyi embernek ez a keserves 2,5 millió forint?

Áprilisban a jelzáloghitel-piachoz hasonló mértékben bővült a személyi hitelek piaca is – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) tegnap publikált friss adataiból. Mint azt egy korábbi cikkünkben bemutattuk, az áprilisban újonnan felvett lakáshitelek szerződéses összege 23,9 százalékkal haladta meg a márciusi értéket, míg a személyi hitelek ugyanezen időszakban 20,6 százalékos bővülést tudtak elérni. Mindez azt jelenti, hogy áprilisban 11,7 milliárd forinttal több személyi hitelt helyeztek ki a hitelintézetek, mint márciusban, ami igen impozáns növekedésnek számít egyetlen hónap leforgása alatt. Mindehhez még azt is hozzátehetjük, hogy a piac növekedése 4 hónapja töretlenül zajlik.

Teszten a kínai MG legújabb dobása, boríthatja a magyar piacot

Teljesen megújult a kínai MG csúcs SUV-ja, a HS, amely ár-érték arányban első blikkre elég jó ajánlatnak tűnt - tesztünkből kiderült, másodikra is az-e. A külseje gyökeresen megváltozott, belül már inkább visszaköszönnek az előző széria megoldásai. Viszont a minőségre nem lehet panasz. Ki ad ekkora autót ennyi pénzért? Mekkora társadalmi hasznossága van a zongoralakk-díszbetéteknek? Hány megapixel van egy 10 éves gyereknél? Tesztünkben minden kérdésre választ adunk.

Itt a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói

Nem lassít a magyar autópiac, 2024 első 5 hónapjában már 9,5 százalékkal több személygépkocsi állt forgalomba, mint a tavalyi év azonos időszakában. A friss adatokból kiderült, hogy a Suzuki folytatja a menetelést. Azt is megnéztük, melyek most Magyarország kedvenc autói - egy váratlan modell is megjelent a top5-ben.