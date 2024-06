Ennyit a magyar borok felemelkedéséről: kódolva van a borászatok tömeges csődje?

A borértékesítést évek óta jellemző fogyasztáscsökkenés, a növekvő adminisztrációs terhek és az egyre magasabb költségek mellett az áremeléseket sem tudja érvényesíteni a borágazat évek óta. Arról nem is beszélve, hogy folyamatosan csökken a fogyasztás, nem csak Magyarországon, nemzetközi szinten is. Május 31. volt az üzleti beszámolók leadásának határideje, így megnéztük a hat legnagyobb magyar borrégió legfontosabb pincészetei miképp teljesítettek. Kevés borászatnak sikerült jobban a 2023-as éve, mint az azt megelőző.

Magyarország hat nagy borrégiójának legfontosabb borászatait vettük górcső alá, miként sikerült a 2023-as évük, hiszen május 31-én volt a határideje az éves üzleti beszámolójuk leadásának.

Szinte alig lett olyan híres magyar pincészet, amelyik a tavalyinál jobb évet zárt, legtöbbjüknél alacsonyabb lett 2023-ban az adózott eredmény, mint volt 2022-ben. Nem is csoda, hiszen az elszálló inflációs érték mellett csak nehezen tudták beépíteni megnövekedett terheiket az eladási árba.

A borértékesítést évek óta jellemző fogyasztáscsökkenés, a növekvő adminisztrációs terhek és egyre magasabb szőlőtermesztési és borkészítéshez kapcsolódó költségek mellett az áremeléseket sem tudja érvényesíteni a borágazat évek óta. Ezt a problémát a borászok már korábban is jelezték, ám az utóbbi két évben elszaladó infláció közepette különösen nehézzé vált a borászok számára, hogy nem tudják a tárgyalások során emelni az áraikat

– mondta el a Pénzcentrumnak Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. De nézzük sorban az eredményeket régiónként – persze a teljesség igénye nélkül, csak a legismertebb pincéket.

Elemzésünkben megnéztük a 2023-as év adózott eredményét és összehasonlítottuk a tavalyi évvel, ezen felül az értékesítésük nettó árbevételét is vizsgáltuk, valamint ahol érdekes volt, ott megnéztük a belföldi és a külföldi értékesítés közti különbségeket is. Persze sok fontos szereplő hiányzik a listáról, ennek oka, hogy ők a május 31-i határidőig nem tették közzé eredményeiket.

Észak-Pannon borrégió

Egyre elterjedtebbek a vörös borok hazánkban, így az Észak-Pannon régióban is, köszönhetően az éghajlatváltozásnak.

Valójában ez a legnagyobb kihívása a borászatoknak, hogy nekünk szinte most azt kellene ültetnünk, amit majd tíz év múlva fognak fogyasztani, de ez olyan, mint a lottó, nem lehet előre kiszámolni, hogy mit fognak inni. Így gyakorlatilag a borászok vagy a birtokok úgy alakítják a szerkezetüket, hogy ebből is van, abból is van, van, amelyik egyik évjáratban jobban sikerül, másik évjáratban a másik sikerül jobban, és ebből hozzák össze a forgalmukat.

- nyilatkozta Dr. Nyulné Pühra Beáta, a Nyakas Pincészet főborásza a Raktornak.

Az öt borvidéket magába foglaló Észak-Pannon borrégióból három számait néztük meg, A Nyakas Pince adózott eredménye 353 millió forintról 309 millió forintra csökkent, holott az értékesítési árbevétele nőtt 2022 és 2023 között, 1,33 milliárdról 1,423 milliárd forintra. A Cseri Pincészet is rosszabb évet zárt, mint tavaly, eredményük 8,4 millióról 1,6 millió forintra csökkent, holott az értékesítésük volumene nőtt: 115 millióról 131 millió forintra. A régió harmadik kiemelkedően fontos bortermelője a Pannonhalmi Apátság Pincészete is rosszabb évet zárt, mint tavaly: eredményük 155 millió forintról 120 millió forintra csökkent, értékesítésük árbevétel viszont nőtt: 738 millió forintról 805 millióra, amiből 131 millió forint export értékesítés volt

Balaton borrégió

Majdnem hárommillió forintba kerül átlagosan egy hektár szőlő a Balatoni borrégióban, ez a legdrágább térség a hazai bortermő területek között. De nemcsak szőlősök, hanem lakóingatlanok ára is borsos: a Balatonfüred-Csopaki borvidéken kérik átlagosan a legtöbbet a lakásokért és a házakért, négyzetméterenként - írta a Portfolio. Ennek ellenére a bortermelés jelentős a térségben.

A Balaton környékének meghatározó szereplője, a Laposa Birtok 269 millió helyett tavaly 187 milliós eredményt ért el. A Varga Pincészet 186 milliós adózott eredményt a tavalyi 468 millió helyett, holott értékesítési árbevételük 6,4 milliárdról 7,2 milliárdra nőtt. A Homola Pincészetnek -61 milliós veszteséget hozott 2023, míg tavaly előtt 18 milliós pluszban zártak.

Duna borrégió

A Duna borrégió Magyarország legnagyobb borrégiója a Duna és a Tisza közötti területen. Három összefüggő, hasonló adottságokkal rendelkező borvidék alkotja. Az alföldiként nyilvántartott borvidékekből 2006 óta hivatalosan Duna borrégióként ismert terület bora sajnos a rossz minőségű, tablettás boraival került be a borkedvelők emlékezetébe. A nagyrészt nem szőlőből készült borok történeteivel tele volt az újság, amin tovább ront, hogy a minőségi, de az ország többi részéhez képest is sokkal olcsóbb borokat több pincészet is gyakran palackozás nélkül értékesíti, hiszen a palackozás folyamata annyira megnövelné a bor értékét, ami miatt már nem tudnák minimális hasznot sem termelni. Kinézetre ezek is a tablettás PET-palackos borokra emlékeztetnek. Pedig érdemes lenne más szemmel nézni az itt előállított borokra.

Erről a vidékről a Frittmann Borászat eredményeit néztük meg, nekik sikerült a növekedés: 2022-ben 200 millió, 2023-ban 302 millió forint volt az adózott eredményük. A Font Pincészet is jobb évet zárt 3,4 millió után 2023-ban 5,6 millió forint lett az eredményük, és az értékesítésük nettó árbevétele is nőtt.

Felső-Magyarország borrégió

Fontos, hogy egy pincészet kitalálja saját irányát és meg is maradjon azon az úton, azaz érdemesebb néha szűkíteni a szortimentet, ha a piac úgy diktálja.

Például két évtizeddel ezelőtt sokféle borunk volt, most már csak egri, helyi boraink vannak. A szortimentről szóló döntés fontos esemény volt, ezt kellett később képviselni a kereskedőknél is

– mondta el a Portfolio-nak Lőrincz György, a St. Andrea Szőlőbirtok főborásza.

A Felső-Magyarország borrégió három nagy borvidéke a bükki, az egri és a mátrai, ez az egyik legrégebbi bortermelő vidék az országban, innen öt borászat eredményeit is megnéztük. A St. Andrea Szőlőbirtok esetén 3 millió forinttal esett vissza az adózott eredmény 158 millióról 155 millió forintra, árbevételük 60 millió forinttal nőtt: 700 millióról 760 millió forintra. Az Ostoros Családi Pincészet 2022-ben 664 millió pluszban zárt, tavaly az eredményük 508 millió forint lett, holott árbevételük nőtt. Viszont a külföldi értékesítés aránya csökkent 523 millió forintról 344 millió forintra. A Thummerer Pincében sem pukkantak a pezsgők az eredmények láttán: ők 10 milliós adózott eredménnyel zártak rosszabb évet, mint tavaly előtt: 258 millió forint helyett 248 millió forint lett vége. A Juhász Testvérek a 2022-es eredmény felét sem érték el: 111 millió forint helyett idén 48 millió forintos eredményt könyvelhettek el csupán. Az Egri Korona Borház adózott eredménye is csökkent 2022 és 2023 között 131 millió forintról 112 millióra, árbevételük gyakorlatilag stagnált.

Pannon borrégió

Ezen a vidéken vörös és fehér borokat is készítenek, de a hangsúly az előbbieken van. A régió komoly kihívása, hogy minél szélesebb körben megismerjék a termékeiket.

Manapság egyre nehezebb felfuttatni egy borászatot. Nagyon fontos, hogy az adott vállalkozás kitűnjön valamilyen irányban a versenytársak közül. A csak jó ma már nem elég

- nyilatkozta a HelloVidéknek Kalmár Lilla borász, a Kalmár Pincészet szakembere.

A Pannon borrégióhoz tartozik a pécsi, a szekszárdi, a tolnai és a villányi borvidék, itt is van miből szemezgetni, nézzük az ő számaikat. A Dúzsi Családi Borászat idén veszteséges lett: -36 millióval zárták az évet, a tavalyelőtti 21 milliós pluszhoz képest, az értékesítésük nettó árbevétele is csökkent 322 millió forintról 270 millió forintra. A Takler Borbirtok viszont jobb évet zárt, mint tavaly, 23 milliós eredmény után 2023-ban 41 millióval végeztek, holott az értékesítésük volumene csökkent. A Bock Pince óriásit zuhant: 2022-ban még 244 milliós pluszban zárta az évet, idán már „csak” 83 millió forint lett az eredménye, holott az értékesítésük volumene több mint 150 millió forinttal nőtt. Günzer Tamás Pincészetének ellenben sikerült növelni az eredményét: 15 millió forintról 50 millió forintra, igaz, többet is adtak el: 629 millió forintról 707 millió forintra növelték az értékesítés nettó árbevételét. A Csányi pincészet a tavalyi év után idén is folytatta lejtmenetet: 2022-ben az adózott eredményük -584 millió forint volt, tavaly -553 millió forint, holott árbevételüket sikerült növelni: 1 643 millió forintról 1 895 millió forintra. A Ruppert Pince adózott eredménye viszont szépen nőtt 134 ezer (!!) forintról 12 millió 974 ezer forintra, ahogy értékesítési volumene is emelkedett valamennyit. Vylyan a 2022-es év után a tavalyit is negatívban zárta: -31 millió forinttal, árbevétele nőtt 7 millió forinttal.

Tokaji Borrégió

A Tokaj Borrégiónak lassan újra kell pozícionálnia magát - ezt Wojciech Bońkowski, borszakértő, Master of Wine nyilatkozta nemrég. Jelenleg nem látja a borvidéki szintű víziót és stratégiát, és hiányzik az együttműködés a helyi intézmények, a hivatalos szervek és a privát szféra, vagyis a pincészetek között.

Számomra úgy tűnik, mintha sokan nem lennének tisztában a globális trendekkel, irányzatokkal. Számos borász palackozza száz- és ezerszámra a drága édes borokat és nem vesz tudomást arról, hogy most éppen nem erre van igény. Mindeközben a piac azonnal kész lecsapni a kiváló száraz tételekre, amiknek az elkészítéséhez viszont minden feltétel adott Tokajban.

Tokaj és a környező 26 település alkotja ezt a vidéket, számos egyedisége miatt sorolhatjuk külön borrégióba, mely maga az ország egyik legfontosabb jelképe. A Royal Tokaj Borászat jobb évet zárt, mint tavaly, adózott eredményét 77 millió forintról 97 millió forintra sikerült emelnie, az értékesítése csökkenése mellett. Azt tudni kell, hogy főként a külföldre árulnak: a 1 156 milliós árbevételéből 839 millió ment exportra. Másik jelentős borászat a Grand Tokaj viszont 2022 után ismét negatívban zárt: -526 millió forinttal, az árbevételük 85 millió forinttal nőtt. Geréék is rosszabb évet zártak, mint tavaly előtt, adózott eredményük 237 millió forint lett. És végük a Szepsy Pince sem lett nyereséges: 2022-ben -25 millió forint lett az eredmény, 2023-ban már -87 millió forint.

Csökken a fogyasztás

"Sok borászat számára nem hozott nyereségességet 2023, ráadásul torzítják a versenyt az elmúlt évek nagyarányú támogatásaiból létrejött túlzó kapacitások, és a veszteséget sokáig elviselő, mára sok esetben nagyra nőtt "hobbiborászatok", vagyis azok a szereplők, amelyek más tevékenységekből folyamatosan friss tőkét tudnak bevonni a borászkodásba" - elemezte a helyzetet Braunmüller Lajos, majd hozzátette:

A háttérben a fogyasztás trendszerű csökkenése áll, nem csupán itthon, hanem nemzetközi viszonylatban is. Portugáliában ez csaknem eléri a 30 százalékot, Olaszországban is mintegy 7 százalék visszaesés tapasztalható, és még a nagy borászati múlttal rendelkező Franciaországban is 15 százalékot ér el a borfogyasztás visszaesése. A jelenség Magyarországon is hasonló: a szőlőterület nagysága a rendszerváltás óta csaknem a felére esett, az egy főre jutó borfogyasztás pedig az akkori 22 literről 14 literre. Ennek eredményeképp különösen a nagy cégeknél Európa-szerte hatalmas készletek halmozódtak fel, amelyek értékesítése szintén lenyomja az árakat.