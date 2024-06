Atyaég! Ennyibe kerül egy 3 napos hosszúhétvége egy 4 fős családnak a Balatonnál 2024-ben

Közel 200 ezer forint is lehet egy 3 napos hosszú hétvége 2024-ben egy négy fős családnak a Balatonnál. Tételesen mutatjuk, mi mennyibe kerül idén a magyar tengernél: a szállástól, a strand- és egyéb látnivalók belépőin át, a büfék és éttermek árazásáig.

Hiába a tényszerű cikkek, a valóságot bemutató riportok, a Balaton kapcsán évről-évre megkapja a hazai sajtó, hogy csak gerjeszti a hangulatot, pedig van lángos 700 forintért is, és nem is méregdrága egy családi kiruccanás a magyar tengerhez. Nos, egy friss videóban szedte össze egy TikTok-er, mennyibe is került egy hosszúhétvége a 4 fős családjának.

De ne szaladjunk előre. Nemrég egy közismert balatoni büfés osztotta meg gondolatait a balatoni árakról. Mint fogalmazott, "cáfolnám azokat a híreket, hogy több százezer, akár 500-600 ezer forintba is kerül egy magyar családnak elmenni a Balatonra”, szerinte nem olcsóbb a horvát vagy a spanyol tengerpart sem. A Pénzcentrum korábbi elemzéséből is az derül ki, hogy ki lehet hozni az Adriát ugyanannyiból, mint a Balatont; de ha már választani kell, akkor az olvasók ugyanannyi pénzből inkább a horvát tengerhez utaznak.

És akkor térjünk is vissza a „vanilia_travels” néven posztoló TikTok-erre, aki azt a kérdést vetette fel friss videójában, hogy „szerintetek a Balaton olcsó vagy drága?” Az kétségtelen, hogy nem vették amúgy spórolósra a kiruccanást, de egy nyaralásnak nem is kell(ene) a kuporgatásról szólnia. Ahogy Eszter fogalmaz, „ennyi programmal azt hiszem, kimaxoltuk a hétvégét.”

És akkor az árak: egy hálószobás apartmant választott a család, amiért éjszakánként 38 000 forintot csengettek ki, és nem fukarkodtak a belépőkkel, éttermi étkezésekkel sem. Csak néhány példa az utóbbiak közül: a Szigligeti Várba fejenként 2000 forint volt a felnőtteknek a belépő (6 éves kor alatt ingyenes), míg a szigligeti strandon (előszezonban) 3500 forintot kóstált a családi jegy. De voltak a Tapolcai-tavasbarlangban is, összesen 10500 forintért, illetve a Folly Arborétumban, ahol fejenként 3600 forintot kellett fizetnie a felnőtteknek (6 éves kor alatt ingyenes).

Több étteremben is volt a család, Révfülöpön 20 000 forintot hagytak ott vacsorára, de voltak a Tagyon Borbirtokon is ebédelni, ez 25 000 forintjába került a családnak. A strandokon is fogyasztottak, Szigligeten egy fagyi, egy kávé és egy sör 2500 forintra jött ki, míg az ábrahámhegyi strandon a vacsora (3 lángos és 3 ital) 7000 forintba került. És akkor a verdikt, ami a videó végén derül ki, a teljes családi kirándulás a 3 napos hosszú hétvégére, ami a szállást, a programokat és az étel-ital-fogyasztást tartalmazta (tehát az útiköltséget nem), 170 000 forintból jött ki. Íme a videó:

Lángos, Te drága!

A balatoni szezon kezdete előtt - nem véletlenül - megszaporodnak a hírek a büfé- azon belül pedig főként a lángos- és fagyiárakról. Nos, ahogy arról lapunk korábban beszámolt, előszezonban 1000 és 2000 forint között mozognak a lángosárak a Balatonnál, míg egy lecsó 2500 forintról indult idén, de a főszezonban ezek még mehetnek feljebb!

Amúgy iparági tapasztalatok szerint jellemzően nem az alapanyag árán múlik az árazás (bár az is hozzájárul), hanem azon, mennyiért találni szakácsot, aki megfőzi. Legfőképpen a munkaerőhiány drágítja meg a lángost, és más ételek árát a Balaton körül. Ugyanis a vendéglátósok kénytelenek már "nyugati" bérekért szakácsot, vagy konyhai kisegítőt alkalmazni.

Épp a minap írtunk amúgy arról, hogy a szezonális munkavállalók mennyire versenyképes bérekre számíthatnak a Balatonnál: a szakácsok órabére 2 500-3 500 forint között mozog, míg a konyhai kisegítők 2 000-3 000 forintot kereshetnek óránként. Ezen felül számos munkaadó szállást és étkezést is biztosít, ami jelentős könnyebbséget jelent a dolgozóknak. Egy egész szezon alatt a szakácsok akár nettó 1,8 millió forintot is megkereshetnek, végzettséget a legtöbb helyen nem várnak el, de az igényesség mindenhol alapfeltétel.

Ha nyaralás, akkor Balaton!?

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője szerint, ha egy család ki akar kapcsolódni, akkor nem feltétlenül a Balatonhoz kell menni, sok egyéb régió van, amit érdemes felfedezni, ilyen például a Tisza-tó is. „Vannak gyönyörű városaink, Pécs, Szekszárd, Esztergom, Sopron - tehát elég sok lehetőség van, amire viszont nem sokan gondolnak. Ha nyár, akkor Balaton – ez él az emberek fejében” – fogalmazott, és azt is hozzátette, hogy "ha a kínálatot nézzük, ami komplexen elérhető, nem csak a szálloda, hanem a helyi látványosságok, programok, minden egyéb, akkor igenis tudnak versenyezni ezek a vidéki települések is a Balatonnal".

A turizmusban, a legjobb dolog a multiplikátor hatása: tehát egy turista nem csak a szállodában költ, hanem költ a vendéglátóhelyen, a sportrendezvényen, a kiskereskedelemben, vásárol, és ezzel a gazdaság széles rétegére hatással van. Tehát soha nem önmagában áll a turizmus, hanem behálózza az egész gazdaságot, kapcsolódik mindenhez. Másik előnye Magyarországnak ebből a szempontból, hogy elképesztően jó adottságai vannak az országunk bármelyik részének: ha ráböksz a térképen egy pontra, ott biztosan van a közelben valami attrakció, fürdő, vagy éppen kirándulási lehetőség. Gyakorlatilag ez felzárkóztatási eszköz is

- fejtette ki Molnár Dániel.

