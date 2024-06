Élesedik a hazai drogériák versenye: új hatalom van születőben, retteghet a dm, a Rossmann?

Árbevételüket tekintve a legnagyobb hazai drogérialáncok versengése a megszokott mederben folytatódott. A dm megőrizte első helyét, a Rossmann pedig még mindig ott van a nyomában, kissé lemaradva. A Müller pedig stabilan a harmadik. Amiben viszont meglepetést hozott a drogériák elmúlt üzleti éve, hogy adózott eredményét tekintve a Müller hajszál híján beérte a Rossmannt, a dm pedig messze ellépett a vetélytársaktól. A Pénzcentrum most azt vizsgálta, hogy alakult a legmeghatározóbb drogérialáncok legutóbbi üzleti éve a friss adatok szerint, a dm, Müller, vagy a Rossmann áll-e a legjobban a versenyben, és hol fizetik meg legjobban a dolgozókat.

Új fejezet kezdődhet a legnagyobb hazai drogérialáncok versengésében a cégek friss beszámolói alapján. A három meghatározó lánc - a dm, a Müller és a Rossmann - erőviszonyai ugyanis átrendeződőben vannak: a korábbi éveket a dm dominanciája jellemezte belföldi nettó árbevételt tekintve, szorosan a sarkában a Rossmann-nal, a kisebb bolthálózattal rendelkező Müller pedig jellemzően a még a nagyobbak árbevételének a felét sem érte el. Az utóbbi két évben a dm még inkább ellépett a vetélytársaktól, a Müllernek is csak növekedett a lemaradása. Ami viszont az adózott eredményeket illeti, a Rossmann nagyobb visszaesést, a Müller pedig olyan növekedést produkált, hogy beérte a piros kentaurt. Ez pedig csak az egyik meglepetés, amit a cégek üzleti beszámolói tartogattak.

Az üzleti évről szóló beszámolók szerint ugyanis 2019-ben adózott eredményben még a dm volt a harmadik a sorban. 2020-ban már egy hajszállal megelőzte a Müllert, mely azóta is a harmadik helyen áll a rangsorban. 2021-ben pedig már nagy növekedéssel el tudott lépni tőle, már a Rossmannt kezdte közelíteni, 2022-ben - visszaeséssel, de mégis - megőrizte a második helyet. 2023-ban viszont úgy kilőtt a dm adózott eredménye, hogy messze megelőzte a Rossmannt és a Müllert:

A nettó árbevétel növekedését tekintve százalékban kifejezve 2022-ben és 2023-ban is a dm volt az első, a Rossmann a második, és a Müller a harmadik. Adózott eredményben amíg 2022-ben a Rossmann még tudott növekedni, a Müller és a dm visszaesést produkáltak 2021-hez képest. 2023-ban azonban a dm csaknem megduplázta az adózott eredményét, a Müller ötödével növekedett, a Rossmann viszont 15%-os visszaesést mutatott.

Azt hozzá kell tenni, hogy ezekben az években a pandémia kezdetben hozzájárult az ilyen típusú boltok kiugró eredményeihez, a világjárvány enyhülésével szinte borítékolható volt a mérséklődés, illetve a visszaesés. Viszont a dm élre ugrására a 2023-as évben már kevéssé volt hatással a covid.

Egyre nő a bolthálózat

A ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. 2024 februárjában nyitotta meg 250. üzletét az Árkád bevásárlóközpontban az Örs vezér terén. Az új üzlet nyitása egy másik vállalati mérföldkőnek is a szimbóluma, a Rossmann ugyanis idén ünnepli 30 éves magyarországi jelenlétének évfordulóját is. Első hazai üzletüket 1993. december 17-én nyitották Debrecenben. A nemzetközi bolthálózat 2023 végén összesen 4741 üzletből állt 62 ezer alkalmazottal. Az idén egy áprilisi bejelentés szerint 390 millió eurós beruházással 253 új üzlet megnyitását tervezik, ebből 75 üzletet Németországban, a többit külföldi működési területén, többek között Spanyolországban, Lengyelországban, Csehországban, Albániában, Koszovóban, Törökországban és Magyarországon is.

A dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jelenleg 262 üzletet üzemeltet Magyarországon, melyek története hazánkban ugyancsak 1993-ban indult: július 8-án nyitották első üzletüket Budapesten, az Üllői út 445. szám alatt. A dm konszern pedig már több mint 1000 üzletet tudhatott magáénak Európában 14 országban.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. 2007-ben kezdte meg terjeszkedését Magyarországon, mára pedig 32 üzlettel rendelkezik. Ugyancsak Németországból indultak, jelenleg több mint 900 boltjuk van 8 országban Európában.

Még mindig a Rossmann-nál lehet a legjobban keresni?

Az üzleti beszámolókból az is kiderül, hogy - bár a dm-nek nem sokkal több üzlete van, mint a Rossmann-nak - messze a dm foglalkoztatja a legtöbb dolgozót. Így volt ez az elmúlt években is, a sokkal kevesebb bolttal rendelkező Müller ebben szintén stabil harmadik. 2022-ben még csökkent is az egy év alatt átlagosan foglalkoztatottak száma, 991 főről 930 főre. Ehhez hozzájárulhatott, hogy Budapesten, a KÖKI Terminálban található Müller üzlet 2021 szeptemberében bezárt.

A cégek üzleti beszámolóikban feltüntetik a személyi jellegű ráfordítást is, melyek lefedik az alkalmazottakhoz kapcsolódó összes költséget. A személyi jellegű ráfordítás összesít több különböző jellegű költséget, három főbb tétele a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a bérjárulékok. A bérköltség tartalmazza a munkavállalóknak és a megbízottaknak járó bruttó bért, jutalmat, prémiumot, bérpótlékokat, valamint a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeget, ezért elemzésünkben ezt vizsgáltuk. Az derült ki, hogy ebben a dm kiadásai a legnagyobbak, 2023-ban már több mint 17,2 milliárdra rúgtak. Ehhez képest a Rossmann 12,5 milliárdot fordított bérköltségre, a Müller 4,5 milliárdot.

Mivel ismert adat, hogy mennyien dolgoztak az adott üzleti évben átlagosan a vállalatoknál és azt is, mennyi pénzt fordítottak a cégek bérköltségre, a két számot egymással elosztva kiszámolható az átlagbér az adott cégnél. Az átlagbéreket tekintve a rangsor nem változott, a Rossmann az első, a dm a második és a Müller a harmadik. A Rossmann dolgozóinak átlagbére már meghaladta 2023-ban az 500 ezer forintot. Azt azonban fontos tudni, hogy az átlagbér esetében a vezető beosztású alkalmazottaktól, a bolti eladókon át, a raktárosokon keresztül, a takarító személyzetig mindenkinek a bére számít! Azok is, akik például csak részmunkaidőben dolgoznak. Ezért az általunk számolt átlagbért ennek tudatában érdemes kezelni.

Az összevetéseket nehezíti az is, hogy az üzleti évek nincsenek teljes átfedésben. A dm utolsó üzleti éve 2022. október 1. és 2023. szeptember 30., a Mülleré 2022. július 1. és 2023. június 30., a Rossmanné 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozik, ez képezte az összehasonlítás alapját.