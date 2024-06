Fontos változásokkal indul a klímaszezon: erre számíts, ha légkondit szereltetnél be 2024-ben

Nem fogott az infláció a klímaberendezéseken: a legnagyobb hazai forgalmazók egybehangzóan azt mondták a Pénzcentrumnak, hogy tavalyi áron kínálják a készülékeket, sőt, van, aki másfél éve nem nyúlt az árakhoz. Mint a nyilatkozó piaci szereplők kifejtették, most érdemes klímát szereltetni, és a vásárlóknak manapság már nem csak az számít, hogy a készülék hűteni tudjon és olcsó legyen. Megtudtuk azt is, hogy mik a leggyakoribb hibák, amelyekre a vásárlók rászaladnak: sokan csak a beszereléskor szembesülnek például azzal, hogy a lakás elektromos hálózata nem bírja el a berendezést. Ilyenkor aztán jöhet a villanyszerelő, és persze a pluszköltségek is.

Jelentősebb változás nem történt a tavalyi árszintekhez képest - számolt be a Pénzcentrum kérdésére Reider Péter, a Gree légkondicionálók kereskedelmi igazgatóhelyettese. Mint hozzátette, azt viszont látható, hogy a jelen gazdasági helyzet hatással van a klímapiacra is, viszont a tapasztalatok szerint a megbízható háttérrel rendelkező márkák tudnak a legjobban érvényesülni.

Általánosan elmondható, hogy a fogyasztók a nem csak átmeneti fűtésre alkalmas készülékeket részesítik előnyben. Tendenciák szerint az alap gépekre, a nyár közeledtével van inkább kereslet

- fogalmazott.

A Daikin arról számolt be a Pénzcentrum kérdésére, hogy

a lakossági készülékiek árai másfél éve nem változtak, nem történt áremelés a növekvő infláció mellett sem.

Sőt, mint megjegyezték, a gyártó 100 éves jubileuma alkalmából az idei évben több kedvezményes ajánlatot is kínálnak.

A lakosság alapvetően visszafogta költekezéseit, sokáig vártak a korábbihoz hasonló otthonfelújítási támogatásra. Hogy ennek része lehet-e akár csak később is a hőszivattyú (akár a fűtésre is alkalmas split klíma, akár a levegő-víz hőszivattyú), egyelőre kérdéses, mert a kérdések megválaszolásának időpontjában a pontos részletek még nem ismertek

- magyarázták megjegyezve, hogy márkaboltjuk vásárlói is árérzékenyebbé váltak, megvizsgálják az alternatív lehetőségeket is és például hőszivattyús kérdésekben jellemzően lassabban döntenek.

Mono split klímák esetében a középkategóriába tartozó típusokat preferálják vásárlóink, multi rendszerek esetében, amikor több helyiség hűtését-fűtését kívánják megoldani, már a magasabb kategória is szerepet játszik

- tették hozzá. Mint beszámoltak, 2023-ban minden eddiginél nagyobb volumenben és részarányban sikerült a magasabb kategóriás gépeket értékesíteni - ez igaz mind a márkaboltra, mind a viszonteladói hálózatra. A vállalat ezt annak tudja be, hogy egyrészt meghozták az eredményeket a magyar piacba, illetve az értékesítésbe történő beruházásai, másrészt a tavalyi év során nagyobb és szélesebb körű marketing aktivitást folytatott.

Váradi György, a Columbus Klíma vezetője, lakossági klímaszakértő arról beszélt, ők úgy látják: az utóbbi hónapokban a klímaberendezések árai csökkentek.

Ennek egyik fő oka, hogy az importőröknek és nagykereskedőknek beragadtak a készleteik, mivel a kereslet visszaesett. A készülékek kevésbé fogynak, ezért a piac szereplői akciókkal próbálják meg növelni az eladásokat. Az emberek óvatosabban költenek, és előnyben részesítik a költséghatékonyabb megoldásokat. Az akciók és kedvezmények gyakoribbak, a kereskedők így próbálják meg elérni a vásárlókat

- összegezte. Mint ismertette: a jelenlegi gazdasági helyzetben a leggyakrabban keresett 3,5 kW-os klímaberendezések a bruttó 300 ezer forint alatti kategóriában találhatóak. Ezek általában bár kevésbé energiahatékony készülékek, a nyári hűtésre remekül használhatók.

Bánhalmi Zoltántól, a Panasonic Heating and Cooling Solutions magyarországi kereskedelmi képviselőjétől pedig megtudtuk, hogy Magyarországon is változnak a trendek a klímaberendezések esetében, a vásárlóknak tapasztalataik szerint ma már nem csak az számít, hogy hűteni tudjon és olcsó legyen.

Elmondható, hogy egyre több a tudatos vásárló, a magyarok kifejezetten szeretnek a készülékek tudásában és a technikai paraméterekben elmélyedni, így sokat kérdeznek és egyre felkészültebbek mind a piaci helyzettel kapcsolatban, mind műszaki szempontból. A berendezések ára a tavalyi évhez képest nem változott, jelen pillanatban a megrendelések mérsékelt mennyisége miatta a végfelhasználók jó alkupozícióban vannak a piacon

- fogalmazott a szakember, majd kiemelte:

nyugodtan kimondhatjuk, hogy most érdemes klímát szereltetni, ugyanis a klímaberendezések piacán inflációs hatásról nem beszélhetünk.

Bánhalmi Zoltán arról is beszélt, a vásárlók szívesen választják a felsőkategóriás termékeket is, ami szerinte érthető hiszen tavalyi árakon juthatnak hozzá ezekhez, emellett a középső kategória is nagyot erősödött.

A vásárlók intenzíven érdeklődnek a berendezések funkciói, az energiahatékonyság és más extra tulajdonságaik után. Népszerűek azok a modellek, amelyek több funkciót képesek ellátni, a hűtés mellett teljesértékű fűtésre és a levegőminőség javításra is bizonyítottan alkalmasak. A berendezések megjelenése is nagyon fontos, hazánkban a szolid kifinomult formákat, a matt festést, a hagyományos fehér és a sötét színeket részesítik előnyben

- magyarázta.

Erre figyelj, ha klímát szereltetnél be

Arra a kérdésünkre, hogy mik a leggyakoribb hibák, amiket a klímavásárlók elkövetnek, a Daikin arról beszélt, mindig megvan egy széles réteg, aki a nagy nyári melegek beköszöntével akar gyors megoldást, és klímát telepíttetni. Fontos lehet azonban a választásnál, hogy ne csak a hűtésben gondolkodjunk, nézzünk kicsit hosszabb távra, mert egy fűtésre alkalmas klímával hatékonyan lehet fűteni is – akár kiegészítő fűtésként, akár önmagában.

A hosszabb távú gondolkodást szem előtt tartva, érdemes megfontolni, hogy hány évre tervezünk az adott készülékkel; lehet, hogy most csak hűtésre használnánk, de pár év múlva a fűtés vagy a légtisztító funkció is fontos lehet. A klímák tartóssága nagyban függ attól is, hogyan telepítik azokat, mennyit használjuk és megfelelően vannak-e karbantartva

- magyarázták. Kiemelték, hogy a megalapozott döntéshez fontos, hogy egy szakember pontosan felmérje az igényeket (megtörténjen a helyszín felmérése is) és tájékoztass az ügyfelet a lehetőségekről.

Egyik alapvető tapasztalat, hogy a telepítés díján és ehhez kapcsolódóan a szakszerűségén akarnak sokan megtakarítást elérni. Ez a rövidtávú gondolkodás a későbbiekben valamilyen formában visszaszáll az ügyfélre, mivel egy önmagában kiváló minőségű klíma működése, hatékonysága nagy mértékben függ a megfelelő minőségű és az adott márkára jellemző telepítési sajátosságok ismeretétől is

- húzta alá a Daikin.

Váradi György szerint az első és legfontosabb kérdés, hogy a fogyasztó mire szeretné használni a klímaberendezést. Amennyiben hűtés mellett energiatakarékos fűtésre is képes készüléket keres, érdemes körültekintően választani. A szakember az alábbiakat emelte ki a klímaválaszták kapcsán:

Nem minden klímaberendezés alkalmas a téli fűtésre, különösen a belépő szintű modellek. Ezek a készülékek általában nem tudnak hatékonyan működni nagy hidegben, és több energiát is fogyasztanak.

Olyan márkát érdemes választani, amely már több éve jelen van a magyar piacon, és rendelkezik országos szervizhálózattal. Ez biztosítja, hogy a készülékhez hosszú távon is hozzáférhetőek lesznek az alkatrészek és a szakszerű karbantartás. A jól ismert és elismert márkák általában megbízhatóbbak és jobb teljesítményt is nyújtanak.

A vásárlók gyakran elkövetik azt a hibát, hogy csak az ár alapján döntenek, és nem veszik figyelembe a hosszabb távú költségeket és a felhasználási igényeket. Egy olcsóbb, belépő szintű modell csábító lehet, de ha fűtésre is használni kívánják, hosszú távon magasabb energiafogyasztást és alacsonyabb hatékonyságot eredményezhet. A kevésbé ismert márkákhoz emellett nehezebb lehet alkatrészt szerezni, és a szervizelés is problémásabb lehet.

A hibák kapcsán Reider Péter kifejtette: a legfontosabb, hogy megfelelően válaszuk ki a készüléket és a kivitelezőt is, hiszen egy hosszú távon használt berendezést fogunk vásárolni. Mindenképpen kerüljük a nem hazai háttérrel rendelkező készülékeket, hiszen a garancia ideje és a hozzá tartozó műszaki háttér az egyik legfontosabb szempont - húzta alá.

Leggyakoribb hiba között szerepelnek, hogy nem megfelelő teljesítményt választunk és nem megfelelően határozzuk meg a használatát. Ha ezzel tervezük fűteni is, akkor ezek a pontok kritikusak

- emelte ki a kereskedelmi igazgatóhelyettes.

A legjellemzőbb melléfogások kapcsán Bánhalmi Zoltán pedig azt emelte ki, hogy sokan csak a telepítéskor szembesülnek azzal, hogy az elektromos hálózat nem tudja a telepítendő berendezéseket ellátni – ez elsősorban régebbi ingatlanok esetében szokott probléma lenni.

Az elektromos hálózat vizsgálata a telepítés előtt nagyon lényeges lépés. Ezt a vizsgálatot a telepítő szakember el tudja végezni, de amennyiben szükséges, akkor a klímatelepítés előtt villanyszerelőt is hívnunk kell. További hiba a kültéri elhelyezésekből adódó problémák. Itt még abban az esetben is adódhatnak nem várt nehézségeink, ha megfelelően körbejártuk az ügyet. A kültéri egység zajszintjét a telepítési körülmények is nagyban befolyásolják. Kedvezőtlen telepítési viszonyok mellett a leghalkabb berendezések is okozhatnak a szomszédaink számára zavaró zajhatást, így a telepítés során tartsuk be a gyártók telepítési utasításaiban leírtakat

- sorolta.

