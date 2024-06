Kitálalt a legendás balatoni büfés: ezért ilyen méregdrága a lángos a magyar tengernél 2024-ben

Már szinte meg sem lepődünk, hogy a sajtos-tejfölös lángos ára a 2000 forintot súrolja egy átlagos balatoni büfében és a sima is 1000 forintos ár körül mozong. Sokan azonban még mindig számonkérik a vendéglátósokon, hogy kerülhet ennyibe egy olyan - viszonylag - olcsó alapanyagokból készülő étel, mint a lángos. Erről rántja le a leplet most a hobbi büfés a TikTokon.

Egy balatoni vendéglátós videót tett közzé a közössé médiában arról, mi is húzódik a méregdrága lángosárak hátterében. "Ez a kétezer forintos lángos még mindig eltörpül azokhoz a lángos árakhoz képest, amit Budapesten mondjuk egy karácsonyi karácsonyi vásárban látunk" - mutatott rá a videóban.

Mint a videóból kiderül, a hobbi büfés szerint legfőképpen a munkaerőhiány drágítja meg a lángost, és más ételek árát a Balaton körül. Ugyanis a vendéglátósok kénytelenek már "nyugati" bérekért szakácsot, vagy konyhai kisegítőt alkalmazni. A videó készítője szerint vannak olyan magyarok, akik évközben Ausztriában dolgoznak, de nyárra hazajönnek vendéglátózni a Balatonhoz, mert ott jobban lehet keresni.

Ahogy arról lapunk korábban beszémolt, előszezonban 1000 és 2000 forint között mozognak a lángosárak a Balatonnál. Már egy lecsó is 2500 forint! Ebben az esetben is igaz lehet, hogy nem az alapanyag árán múlik az árazás, hanem azon, mennyiért találni szakácsot, aki megfőzi.

EZ IS ÉRDEKELHET Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2024-ben: szinte luxus, mégsem mondanak le erről a magyarok A frekventáltabb helyeken 600-650 forint körül várható egy gombóc fagylalt ára 2024-ben, a sütemények ára átlagosan 1000 és 1500 forint között mozog.

"Cáfolnám azokat a híreket, hogy több százezer, akár 500-600 ezer forintba is kerül egy magyar családnak elmenni a Balatonra" - tért ki a szállásárakra is a hobbi büfés, aki szerint nem olcsóbb a horvát vagy a spanyol tengerpart sem. A Pénzcentrum korábbi elemzéséből is az derül ki, hogy ki lehet hozni az Adriát ugyanannyiból, mint a Balatont. De ha már választani kell, akkor az olvasók ugyanannyi pénzből inkább a horvát tengerhez utaznak.