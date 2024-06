Újra örömmel adósodnak el a magyarok: mire kell ennyi embernek ez a keserves 2,5 millió forint?

Áprilisban a jelzáloghitel-piachoz hasonló mértékben bővült a személyi hitelek piaca is – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) tegnap publikált friss adataiból. Mint tegnapi cikkünkben bemutattuk, az áprilisban újonnan felvett lakáshitelek szerződéses összege 23,9 százalékkal haladta meg a márciusi értéket, míg a személyi hitelek ugyanezen időszakban 20,6 százalékos bővülést tudtak elérni. Mindez azt jelenti, hogy áprilisban 11,7 milliárd forinttal több személyi hitelt helyeztek ki a hitelintézetek, mint márciusban, ami igen impozáns növekedésnek számít egyetlen hónap leforgása alatt. Mindehhez még azt is hozzátehetjük, hogy a piac növekedése 4 hónapja töretlenül zajlik.

Tegnapi cikkünkben bemutattuk, hogy a magyarországi jelzáloghitel-piac hatalmas mértékű, közel 24 százalékos bővülést produkált egyetlen hónap leforgása alatt. Bár ennél valamivel szerényebb, ám összességében ugyancsak impozáns növekedést láthatunk a személyi hitelek piacán is – a márciusi 56,6 milliárd forinttal szemben áprilisban már 68,2 milliárd forint személyi kölcsön került kihelyezésre Magyarországon. Ez 20,6 százalékos bővülést jelent, ami lényegesen meghaladja a február-márciusi 5,2 százalékot, illetve a január-februári 4,5 százalékot.

Még jelentősebb a bővülés mértéke, amennyiben a most áprilisi adatokat a tavalyi év azonos időszakának eredményével vetjük össze – az akkori 38,9 milliárd forinthoz képest a most kihelyezett állomány 75,4 százalékos emelkedést jelent (+29,3 mrd). A tavalyi évben – sokkal kedvezőtlenebb körülmények között – havonta átlagosan 43,6 milliárd forint személyi hitel került kihelyezésre, amit a mostani eredmény 56,4 százalékkal haladt meg (+24,6 mrd).

A korábbi hónapokban tehát 5 százalék körül alakult a személyihitel-piaci bővülésének mértéke, amihez képest a mostani 20 százalék egy igen jelentős ugrásnak tekinthető.

A szerződések száma is felrobbant

Az újonnan kihelyezett hitelek összege mellett az új szerződések száma is igen jelentős mértékben megemelkedett. Idén márciusban 22 299 új személyihitel-szerződés köttetett a hitelintézetek és a háztartások között, amihez képest az áprilisi 26 190 szerződés 17,4 százalékos emelkedést jelent (+3 891 db). Még jelentősebb bővülést látunk, amennyiben a tavalyi év azonos időszakához mérjük a mostani eredményeket – az akkori 18 385 új szerződéshez képest a mostani szám 42,5 százalékos bővülést jelent (+7 805 db).

A fentieken túl az újonnan kötött szerződések átlagösszegének emelkedése sem állt meg – mint múlt hónapban írtuk, idén márciusban fordult először elő, hogy a hitelek átlagos összege meghaladta a 2,5 millió forintot – egészen pontosan 2 535 988 forint volt ez az érték. Ehhez képest áprilisban már 2 604 429 forint volt az átlagos hitelösszeg, ami 2,7 százalékos emelkedést jelent.

További pozitívum, hogy áprilisban is csökkent a hitelek átlagos hitelköltség-mutatója – ez az érték a márciusi 18,29 százalékról 17,94 százalékra olvadt (-0,35 százalékpont). Ez a mutató utoljára 2022 szeptemberében volt még a jelenleginél is alacsonyabb, amikor is 17,20 százalék volt az átlagos hiteldíj mértéke.

Személyihitel-ajánlatok június elején

A Pénzcentrum saját hitelkalkulátorával ismét megvizsgáltuk, milyen személyihitel-ajánlatokra számíthatnak azok, akik mostanában szeretnének ilyen hitelt felvenni. A kalkuláció során 1 millió forint hitelösszeget adtunk meg 5 éves futamidő és nettó 500 ezer forintos havi jövedelem mellett. A munkaviszony hosszához 100 hónapot, azaz 8,3 évet adtunk meg.

A jelenleg elérhető ajánlatok közül a CIB Bank személyi kölcsöne tűnik a legkedvezőbbnek – ennél a konstrukciónál 22 478 forint lenne a havi törlesztőrészlet, míg a futamidő végéig visszafizetett teljes összeg 1 348 678 forint lenne (THM 13,2%). Ezt az MBH Bank (22 893 forint, THM 13,99%), a Raiffeisen Bank (22 748 forint, THM 14,3%) és az UniCredit Bank (23 028 forint, THM 14,41%) ajánlatai követik a sorban. A teljes visszafizetés összege mindegyik felsorolt ajánlat esetében 1,4 millió forint alatt maradna.

A legdrágább ajánlatokat változatlanul az OTP Banknál és a Cetelemnél találtuk. Az OTP esetében 29 549 forint lenne a havi törlesztő és 1 780 474 forint a teljes visszafizetés összege (THM 28,97%). A Cetelem Banknál 27 449 forintos havi törlesztőrészletet kellene fizetnünk, így a teljes visszafizetés 1 656 893 forintnál állna meg (THM 24,59%).

Az igényeidnek jobban megfelelő adatokért keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát.