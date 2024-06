Csoda történt a magyar bankokban: megérezték a pénz szagát az emberek, nagyon rámentek erre

Ismét frissültek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) háztartásokkal és nem-pénzügyi vállalatokkal kötött hitel- és betétszerződésekre vonatkozó adatsorai, melyek jelzáloghitelekre vonatkozó részeiből kiderül, hogy a lakáshitelek piaca valósággal felrobbant áprilisban. Bár az újonnan kihelyezett hitelek szerződéses összege már márciusban is megközelítette a 100 milliárd forintot, áprilisban már jelentősen felül is múlta azt, meghaladva a 120 milliárd forintot is. Ez 23,9 százalékos bővülést jelent egyetlen hónap alatt, ám ha a mostani eredményt a tavalyi év azonos időszakához viszonyítjuk, akkor a bővülés már 212,4 százalékos.

Május eleji cikkeinkben bemutattuk, hogy az idei év eddig eltelt időszakában a lakáshitelek, a személyi kölcsönök és a babaváró hitelek is szépen teljesítettek. A lakáshitelek esetében ez 2024 áprilisában is elmondható - a szóban forgó hónapban 121,2 milliárd forint értékben vettek fel jelzáloghitelt a magyar háztartások, ami igen jelentős, 23,9 százalékos bővülést jelent az idén márciusi 97,8 milliárd forinthoz képest. Azonban még ez a növekedés is eltörpül amellett, amit tavaly április óta produkált a hitelpiac – a 2023 áprilisában kihelyezett 38,8 milliárd forinthoz képest a mostani eredmény 212,4 százalékos bővülést jelent.

Utoljára egyébként 2 évvel ezelőtt, 2022 júniusában fordult elő, hogy még ennél is nagyobb volt az újonnan felvett jelzáloghitelek szerződéses összege – akkor 128,2 milliárd forint volt ez az érték. A piac éppen egy hónappal ezt megelőzően, 2022 májusában volt a csúcson, amikor is még 153,9 milliárd forint volt az újonnan felvett hitelek összege. Ennek a most áprilisi eredmény a 78,8 százalékát teszi ki, tehát még az impozáns számok ellenére is lehet hova bővülni.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy 2023-ban átlagosan mindössze 49,6 milliárd forintot vettek fel havonta a magyar háztartások, amit az idén márciusi eredmény 97,3 százalékkal, míg az idén áprilisi már 144,4 százalékkal múlt felül.

A jegybanki adatokból az is kiderül, hogy áprilisban 6 745 új szerződés született a hitelintézetek és a magyar háztartások között, ami 13,8 százalékos emelkedést jelent a márciusi 5 927 szerződéshez képest. Ebből kiindulva azt mondhatjuk, hogy áprilisban 17 968 866 forint volt az új hitelszerződések átlagos hitelösszege (a hitelek átlagösszegével nemrég külön cikkben is foglalkoztunk érintőlegesen).

Az új szerződések értékének emelkedésével párhuzamosan áprilisban tovább csökkent a hitelek átlagos hitelköltség-mutatója is – az összes lakáshitelre vetítve a mutató 7,03 százalék volt ezúttal, ami 0,33 százalékponttal maradt el a márciusi 7,36 százaléktól. Az átlagos hitelköltség-mutató legutóbb egyébként 2022 júniusában volt még a mostaninál is alacsonyabb (6,93%).

2024 júniusi ajánlatok

Végezetül ismét megvizsgáltuk, milyen jelzáloghitel-ajánlatok közül válogathatnak azok, akik most terveznek piaci lakáshitelt felvenni. A kalkulációt 15 millió forint kölcsönösszeggel, 18 éves futamidővel és 750 ezer forintos nettó családi havi jövedelemmel végeztük el.

A fent ismertetett paraméterek mellett idén június elején az UniCredit Banknál számíthatnánk a legkedvezőbb ajánlatra – a hitelintézetnél 6,26 százalékos THM mellett vehetnénk fel a fenti hitelt, ami 114 636 forintos havi törlesztőrészletet jelentene számunkra. A futamidő végéig 24 777 779 forint lenne a teljes visszafizetés összege.

Az UniCredit Bank ajánlata után a CIB Bank (116 932 forint törlesztő, THM 6,57%), a Raiffeisen Bank (117 898 forint törlesztő, THM 6,69%) és az Erste Bank (119 192 forint törlesztő, THM 6,9%) ajánlata a legkedvezőbb. A lista végén az OTP Bank ajánlata található, amely 125 651 forintos törlesztőrészlettel kínál lakáshitelt (THM 7,28%). Utóbbi esetében a teljes visszafizetendő összeg már megközelíti a 26,7 millió forintot (26 677 519 forint).