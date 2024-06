Ki ad ekkora kocsit 10,5 millióért?! Teszten a kínai MG legújabb dobása, boríthatja a magyar piacot

Teljesen megújult a kínai MG csúcs SUV-ja, a HS, amely ár-érték arányban első blikkre elég jó ajánlatnak tűnt - tesztünkből kiderült, másodikra is az-e. A külseje gyökeresen megváltozott, belül már inkább visszaköszönnek az előző széria megoldásai. Viszont a minőségre nem lehet panasz. Ki ad ekkora autót ennyi pénzért? Mekkora társadalmi hasznossága van a zongoralakk-díszbetéteknek? Hány megapixel van egy 10 éves gyereknél? Tesztünkben minden kérdésre választ adunk.

Mint ahogyan korábbi villanyautó-árösszehasonlításunkban is utaltunk rá, valóságos hadjáratot indított itthon az MG, amelynek gyakorlatilag minden elektromos modellje bekerült a legolcsóbb e-autókat összesítő gyűjtésünkbe legutóbb. De a brit eredetű, immáron kínai tulajdonú márka Európában a hagyományos meghajtással szerelt autók piacán a legerősebb, a kontinensen értékesített autóik kétharmada ilyen volt - viszont az is beszédes, hogy az MG4-es (tesztje itt!) volt a második legnagyobb darabszámban eladott elektromos autó Európában tavaly.

Magyarországon is egyre nagyobb szeletet követelnek maguknak a tortából: a Datahouse adatai szerint idén január és május között már 789 autót helyeztek forgalomba (amivel a 17. helyen állnak az összes itthoni márka között), 39 százalékkal többet, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Legerősebb versenyzőjük a ZS, amely a Suzuki Vitara, S-Cross és a Dacia Duster ligájában játszik, ez adja a hazai értékesítés legjavát, május végéig 585 darab állt belőle forgalomba, amivel a 6. helyen áll a B-SUV kategóriában, megelőzve olyan itthon erősen beágyazott autókat, mint a Hyundai Kona, vagy a Peugeot 2008. Hagyományos motorral szerelt, illetve az elektromos verzióját is kipróbáltuk már.

Most pedig benzines-kínálat csúcsa, az új HS járt nálunk - amelynek előző generációját plug-in hibridként teszteltük -, amely már első blikkre is komolyabb autónak néz ki, mint az elődmodell. Mielőtt azonban belemennénk a részletekbe, kifejtem, miért is olyan nagy szám ez az autó a magyar piacon. Nos, 4574 mm hosszú, 2078 mm széles, 1685 mm magas, 2722 mm tengelytávval - pont akkora, mint az előző változat.

Magyarul: nagy. És ennek ellenére 10 549 000 forintért meg lehet venni alapáron!

Ezért a pénzért fehérben, manuális váltóval - de bőrkárpittal! - kapjuk meg, szériafelszereltség a fűthető első ülés, a parkolóradar, a telefontükrüzésre is alkalmas fedélzeti egység, az elektromosan állítható vezetőülés, és még egy csomó minden. Tesztautónk a drágábbik, Luxury csomaggal volt felszerelve (ebben már pl. napfénytető, 360 fokos kamerarendszer is van), és a feláras tengerészkék-fehér bőrkárpitot is beletették, na meg a nem-fehér fényezést - ami elég jól néz ki -, valamint az automataváltót. Így kerül cakkumpakk 11 749 000 forintba, és ez a legteteje. Hogy egy kicsit képbe kerüljünk, milyen ez az ajánlat: az ennél kisebb VW Tiguan például kicsivel 15 millió forint alatt indul, de ha például az Opel Grandlandből szeretne egy hasonlóan magasan extrázottat az ember, az is jóval többe kerül, ahogyan a Toyota Corolla Cross is.

Az összkép alapján egy elegáns megjelnésű kocsiról beszélhetünk, nagy változás az előzőhöz képest az új, hatalmas hűtőmaszk, amit ezüstbetétekkel bolondítottak meg - a morcosabb lámpákban LED-ek világítanak (alapáron!). A hátulja is megkapta a faceliftkor szokásos frissítéseket: új lökhárítót és más dizájnú lámpatesteket.

Az előző verziónál is megjegyeztem, hogy egy Európában is emészhető autót szerettek volna csinálni, a SAIC Motor (leánykori nevén Shanghai Automotive Industry Corporation) tervezői most is ezen az úton jártak, biztosra menve igyekeztek összemixelni azokat a formákat, amelyek a kontinensen már bejöttek - az új HS is hozza, amit kell, egy klasszikus SUV, se nem több, se nem kevesebb. Egyébként ez a "magic grey" nevű fényezés egészen tetszetős, és különféle színekben játszin a szürkétől a barnáig, ahogy esik rá a fény, ha venném, akkor ezzel.

Belül meglepően nagy

A csomagtérajtó (természetesen) mortoros, a csomagtartó 448 literes, az üléseket lehajtva pedig 1454 litert kapunk, méretre teljesen megfelelő családi használatra. A beltérben is rengeteg hely áll rendelkezésre, még a hátsó sorba is nyugodtan beülhet egy 190 centis ember. A már említett fehér-kék beltér pedig csak növeli a térérzetet. A minőségre pedig nem lehet sok panasz, kopogós műanyaggal csak elvétve találkozni mindenhol puha borítást kapott a beltér. A beltér formavilágában felsejlik a BMW-k (az automata váltó fokozatválasztója), Mercedesek (a kerek légbeömlők, ablakemelő kapcsolók) formavilága is. Véletlen? Aligha. De megadjuk a HS-nek, mert a végeredmény nem lett gagyi.

Viszont, valamiről beszélnünk kell: a nyavalyás zongoralakkról. Emberek! Lázadjatok fel! Nem, nem kérünk belőle!

Bár a HS-be dícséretesen kevés jutott ebből a nem túl hálás díszítőelemből, de mint sok más autó esetében, a tervezők úgy gondolták ideálisnak, ha ez a fényes fekete lakkfelület csak ott található meg, ahova az ember gyakorta nyúlkál. A középkonzolon a váltó környékén, és a légbeömlőknél. A zongoralakk társadalmi haszna kapcsán sok vitának nincs helye: nagyjából 30 másodpercig szép, aztán valaki hozzányúl és kezdődik a téboly... Takarítani nem lehet, mert egy idő után úgyis karcos lesz, de a legkisebb kosz is meglátszik rajta. Kinek jó ez?!

A HS-ben meg kell említeni még, hogy szimpatikus volt az állítható könyöklő, amibe pakolni is lehet bőven, az első üléseken utazók két USB-A-n keresztül tudják tölteni a telefont - az egyik aljzaton a kocsihoz is hozzákapcsolódik a készülék. Emellett van még egy szivargyújtó is. A hátsó sornak pedig két USB-A jutott.

Azért javítani még van mit

A kocsiban van egy 12,3 colos műszerfali kijelző és egy 10,1 colos központi monitor. A kép oké, a szoftver pedig kapott egy frissítést, amitől fényévekkel jobb lett, mint az elődmodellben, nem lassú, nem döcög. Viszont van pár idegesítő apróság, amire még gondolni kellene: például a klímát nem lehet gombról vezérelni, azaz a gombbal csak annyit érsz el, hogy bejön a klímamenü, amelyben nagyon kicsi, virtuális gombokkal kell operálni - menet közben? Hajrá. Aztán, ha vissza akarsz lépni mondjuk a CarPlay-be, akkor az sem megy egy gombnyomásra, vissza kell lépni a főoldalra, majd pedig ott rányomni az ikonra. Ez azért is fura, mert a kijelző alatt 7 gomb is van, ebből viszolt kettő a hangerőszabályzó. Igen, kettő, egyik gomb hangosít, a másíkkal halkítani lehet.

A vezetéstámogatók közül a távolságtartó tempomat, a holttérfigyelő és a sávtartó is szépen teszi a dolgát. Viszont abban a világban, ahol már a 10 éves gyerekek is 40-50 megapixeles kamerával a zsebükben járnak, a HS 360 fokos kamerarendszerének képminősége bántóan nem jó. Félreértés ne essék, így is el lehet vele lenni, nagy segítség a parkolásnál, de azért ennél lehetne jobb is.

A motor tekintetében nincs változás az előző szériához képest, ugyanaz az 1.5T-GDI nevű benzinmotort rakták bele,162 lóerős, 250 Nm nyomatékkal - plug-in hibridet most nem lehet rendelni belőle. Soknak nem sok, kevésnek nem kevés, épp elég. A fogyasztása viszont meglepően magas volt, 8-9 liter között jártam vele, 7 liter környékén csak a nem dugós városi-főutas poroszkáláskor fogyasztott.

Összességében, akinek egy tágas és élhető autóra van szüksége - amivel azért dinamikusan lehet közlekedni -, már csak azért se vegye le a listájáról a HS-t, mert alapáron is egy rakat olyan extra jár hozzá, ami máshol feláras. Az már egyéni döntés, hogy ki nyeli le a fent említett kompromisszumokat a vonzó árcédula miatt.

Fotók: Gosztola Judit