Elképesztő árak az angliai Lidl-ben: hülyének nézik a magyar vásárlókat?

Húzós árakat talált egy magyar édesanya egy nagy-britanniai Lidlben, sok esetben kenterbe verik az ottani árak azokat, amiket itthon találhatunk.

Sokkal kevesebbért lehet bizonyos terméktípusokat megvásárolni Nagy-Britanniában, mint Magyarrsozágon, ugyanannál a boltláncnál - ez derült ki abból a videóból, amelyet egy kint élő magyar édesanya készített, majd töltött fel a TikTokra.

A magyar nő a videó elején a gyümölcsök árait mutatja meg. Így derül ki, hogy egy darab ananász odakint 79 pennybe (átszámítva nagyjából 360 forint, igaz, hogy ez éppen akciós is volt), egy avokádó pedig 89 pennybe, vagyis körülbelül 405 forintba kerül. De jó áron van 60 deka eper is (2,75 font, vagyis 1250 forint) vagy a málna is.

Más kategóriában is jelentősen jobb árakkal lehet találkozni az itthoninál: egy kiló szeletelt kenyér 632 forint, egy kiló répa pedig 630 forintért kapható az üzletben. Egy liter tej 89 penny, vagyis 405 forint - ez pedig abszolút középkategóriás áru.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Pénzcentrum videoblog, a CashTag néhány hónapja Ausztriában és Szlovákiában járt utána annak, hogy vajon ott kedvezőbb árak vannak-e a Lidl-ben. Ezt a videót itt nézheted meg újra: