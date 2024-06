Folytatódik a burgerháború a Meki és a Burger King között: a magyarok keményen letették a voksuk

Meszlényi Tamás Link a vágólapra másolva

Mind a két nagy magyarországi hamburgerező gyorsétteremlánc, a McDonald's és a Burger King is sikeres üzleti évet zártak 2023-ban. Az éttermeket üzemeltető cégek friss bevallásaiból kiderül, hogy mindkét láncnak jelentős mértékben emelkedett az árbevétele és az adózott eredménye is. A nagyobb, mintegy 6,2 milliárd forintos adózott eredménnyel a McDonald's büszkélkedhetett, de a versenytárs közel 4,6 milliárd forintos eredménye is szép teljesítménynek számít, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a Burger King eredménye 2022-ben még csak 2,9 milliárd forint volt.

Címlapkép: Getty Images

