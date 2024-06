Felejtsd el a horvát Adriát: ez a tengerpart lesz a magyarok kedvence 2024-ben

Tavaly rengetegen cikkeztek róla, hogy az euró bevezetése miatt, nagyon megdrágult a horvátországi nyaralás, egyes források szerint 25-35 százalékkal is többet kellett fizetni a szállásért vagy éppen az éttermi étkezésért. Éppen ezért sokan elfordultak déli szomszádainktól és még ocsóbb alternatívát kerestek az Adriai-tenget partján. Így jött a képbe Montenegró, egyes felmérések szerint a repülőjegy-keresések aránya 74 százalékkal nőtt tavalyihoz képest. Minden jel arra utal, hogy egyre több magyar turtista keresi fel az országot 2024 nyarán, azzal azonban számolniuk kell, hogy nem pont ugyanazt kapják, mint Horvátországban.

Mint ahogy arról több alkalommal is beszámoltunk, a magyarok egyik kedvenc külföldi nyaralóhelyén, Horvátországban 2023. január 1-jén bevezették az eurót. Ez nagy könnyebbség az országnak, főleg a nyugat-európia turisták nagy számú érkezése miatt. Nekik így egyszerűbb, nem kell pénzt váltaniuk, vagy az árfolyammal sakkozniuk. Ám ennek hatására a fogyasztói árak is megemelkedtek az országban, igaz az infláció is pont ezekben a hónapokban tetőzött, nehéz elválasztani a két folyamatot egymástól. De az tény, ha egy országban bevezetésre kerül a közös európai deviza, akkor annak árfelhajtó hatása is van. Ezt nevezi a szakzsargon „teuro”-nak, a kifejezés a német teuer, drága és az euró szavak összeolvadásából keletkezett.

Tudni kell, hogy az euró bevezetéséhez kapcsolódó áremelkedések eredhetnek az átállással kapcsolatos fix költségekből, a vonzó árszintre kerekítési gyakorlatokból, de a cégek tisztességtelen árképzési magatartásából is, amely az árak átláthatóságából és a verseny hiányából adódik bizonyos ágazatokban.

Egyes tavalyi beszámolók szerint ez jócskán megdrágította a nyaralást, bizonyos helyeken akár 25-35 százalékkal is. Erről ebben a cikkünkben írtunk részletesen. Éppen ezért nem csak a szűkebb pénztárcájú kelet-közép-európaiak, de sok brit, német turista is elpártolt az országtól, más, olcsóbb adriai úti célt keresett már tavaly is, és úgy néz ki, idén is ez lesz a trend. Albánia, Montenegró sincsenek sokkal messzebb, sőt, ne felejtsük el, Boszniának is van egy falatnyi partszakasza. Itt persze nem pont az fogadja a látogatókat, mint Horvátországban, pár évet visszaugrunk az időben.

Éledezik az új favorit

Horvátország a nyugati és a magyar turisták egyik nagy kedvence, a népszerűséggel azonban a tömeg és magas árak is járnak - de például brit nyaralók egyre inkább megfizethetőbb, de ugyanolyan elbűvölő alternatívákat keresnek. A montenegrói Tivat városa az egyik új úti cél. A Kayak adatai szerint az ide irányuló repülőjegy-keresések 74 százalékkal nőttek tavalyihoz képest, ugyanakkor a Horvátország iránti keresési érdeklődés csökkent – írja az Independent. Az utazási keresőmotor kimutatta, hogy a legnépszerűbb horvátországi úti célokra, köztük Split és Zadar városokra irányuló keresések átlagosan mintegy 5 százalékkal csökkentek 2023-hoz képest. A kutatásból az is kiderült, hogy a Tivatba közlekedő repülőjegyek ára idén 9 százalékkal, csökkentek.

Montenegró néhány éve került fel a turisztikai radarra, és felbukkant az adriai körutazások útvonalain, bekerült az utazásszervezők portfóliójába. Az ország az utóbbi években egyre népszerűbb úti céllá vált az európai áremelkedések következtében, annak ellenére, hogy csak 300 km hosszú tengerpartja és mindössze 73 kilométernyi strandja van.

Ez azért nagyon Balkán

Aki azonban arra számít, hogy ugyanazt kapja, mint Horvátországban, az csalódni fog. A balkán báj, itt azért erősebb, mint nyugati szomszédjában. Nagyjából úgy képzeljük el, mint Horvátországot 15 éve. A félbehagyott építkezés nem ritka látvány, az utak minősége most még néhol katasztrofális, óriási a dugó főszezonban, az ország adottságai miatt van, hogy 30 kilométert órák alatt lehet csak megtenni a hegyek elhelyezkedése miatt.

A Kotori-öböl csodálatos, de aki meglátogatná, számoljon azzal, hogy órákon keresztül fog dugóban ülni, és a történelmi belvárosban ugyanaz várja, mint Dubrovnikban: elképesztő tömeg és zömmel túlárazott, közepes minőségű éttermek. Emellett a szemétkérdéssel is van még mit kezdenie az országnak, főleg júliusban, augusztusban, amikor a turisták elárasztják azt a pár kiemelt tengerparti várost. Természetesen parkolóhelyet találni lehetetlenség, és a meglévők is túl vannak árazva.

Montenegró tehát még bőven nincs azon a fejlettségi szinten turisztikailag mint Horvátország, de tény, hogy rengeteg pénzt áramlik a szegmensbe. Igaz, hogy az úthálózata még sokkal fejletlenebb, mint nyugati szomszédjáé, ezt felismerték: több millió eurót fektetnek az infrastruktúrába – ezt Milojko Spajic, kormányfő vázolta épp a minap egy utazási szakembereknek tartott konferencián.

Sorolta a terveket: Montenegró tivati ​​és podgoricai repülőtereit 2026-ig modernizálják, hiszen javítani kell a repülési kapcsolatokat, sőt

Montenegróban még mindig csak 44 kilométernyi autópálya van, de 2030-ra már 500 kilóméter lesz

– ígérte Spajic. Egyéb infrastruktúra is fellendülőben van, tavaly augusztusban megnyílt az új kotori drótkötélpálya, amely Tivatot a magasan fekvő Lovcen Nemzeti Park csúcsaival és kilátóhelyeivel köti össze.

A drótkötélpályán utazó látogatók mostantól 11 perc alatt 1350 méter magasra juthatnak fel Montenegró egyik legfestőibb helyére, ahonnan kilátás nyílik a hegyek által övezett Kotori-öbölre.

A montenegróiak, mindenekelőtt Ana Tripkovic Markovic, a Nemzeti Turisztikai Szervezet ügyvezető igazgatója most abban reménykedik, hogy a jövőben több németországi vendég utazik majd Montenegróba. Tehát a németek érdeklődésének is egyre inkább a fókuszába kerül: felméréseink szerint tizenkétszeresére nőtt.

De úgy tűnik a magyarok körében is egyre élénkebb az érdeklődés, már charteket is mennek idén: közvetlen járatokat indít a Robinson Tours Budapestről Montenegróba, az elsőt június 15-én, a a tervek szerint szeptember 7-éig közlekedik heti egy alkalommal, szombatonként. Sőt magyar idegenvezetőt telepít a helyszínre, ami azt jelzi, jelentős számú hazai vendéggel számolnak.

Utazás négy kerékeb vagy a levegőben

Magyarországról Montenegró messzebb van, mint Horvátország, és mint említettük, az utak minősége sem ugyanolyan. Szerbia felől megközelítve nagyjából 11 óra alatt érhetünk el a tengerpartig. Repülőjárat van, igaz csak Podgoricába, onnan még egy óra utazás a tengerpart. Júliusra 40 ezer forintért vásárolhatunk retúr repjegyet a Wizz Airnél egy főre, augusztusra még ennél olcsóbban is. De ne feledjük, a repülőjegyek árazása dinamikus, így napról napra, de akár óráról órára is változhat az összeg, amit kifizetünk.

De aki autóval megy, az feltétlenül álljon meg meg pár órára, vagy akár napra a 390 km²-es Durmitor Nemzeti Parkba, ami Montenegró legszebb vidéke. Az UNESCO Világörökség részeként számontartott park az azonos nevű Durmitor hegylánc körül jött létre.

Az árak euróban értendők

A 619 ezer lakosú ország 2006-ban egyoldalúan vezette be az eurót, miután elszakadt Szerbiától, a Világbank hivatalos adatai alapján 2021-ben 5,86 milliárd dolláros GDP-vel rendelkezett. Montenegró 2012 óta tárgyal az Európai Unióhoz való csatlakozásról, de az elmúlt három évben alig volt előrelépés, és 2022-ben a tárgyalások szinte teljesen megakadtak az ország elhúzódó kormányválsága miatt. Tavaly előrehozott választásokat is tartottak. Montenegró turisztikai ágazata 2019-ben az ország GDP-jének közel egyharmadát (30,8 százalékát) adta. A magyar állampolgárok, valamint más EU-s állampolgárok számára elegendő egy új típusú személyi igazolvány a határátlépéshez, útlevél nem szükséges.

Az árak most még szolidabbak, mint Horvátországban, igaz, a növekvő turisták miatt ez feltehetően más nem sokáig lesz így

Ahogy az általunk készített táblázatból is látszik, egyszerű ételt 3750 forint környékén kapunk, egy középkategóriás étteremben két fő 15 ezer forintot fizet.

A szervezetten menne, annak az Adria Holiday júniusra 189 800 forintért árulja a komplett csomagot, buszos utazással, félpanzóiós ellátással. Az Inviánál 89 500 Ft /fő‑től kezdődnek a csomagok, igaz egyéni utazással és csak reggelit kapnak az utasok. Ha 4 csillagos tengerparti hotelbe mennének repülővel, az fejenként 260 674 Ft /fő‑től kezdődik, all inclusive ellátást 288 597 Ft /fő‑től.,

A szállodai szobák ára viszont elképesztően alacsony, legalábbis jelenleg - ez is dinamikusan árazódik, azaz egy hét múlva lehet, hogy már sokkal magasabb, vagy netán alacsonyabb árakkal fogunk találkozni.

Part menti négycsillagos hotelben egy éjszaka július közepén 25 475 forint két főnek, reggelivel

két főnek, reggelivel Apartmanhotelt találtunk 37 785 forintért éjszakánként 2 főre

éjszakánként 2 főre Négycsillagos butikhotel egy éjszakára 2 főnek július közepén: 80 400 forint reggelivel

reggelivel Podgoricában 5 csillagos apartmant találni a Bookingon 31 ezer forintért

a podgoricai 5 csillagos Hiltonban pedig 2 felnőtt egy éjszakát 44 ezer forintért tölthet el július közepén

tölthet el július közepén Barban az ötcsillagos spa hotel 53 ezer forint

