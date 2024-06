Itt a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: új modell tarolhat a kereskedésekben?

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Nem lassít a magyar autópiac, 2024 első 5 hónapjában már 9,5 százalékkal több személygépkocsi állt forgalomba, mint a tavalyi év azonos időszakában. A friss adatokból kiderült, hogy a Suzuki folytatja a menetelést. Azt is megnéztük, melyek most Magyarország kedvenc autói - egy váratlan modell is megjelent a top5-ben.

A májusi adatok szerint 202-ben már 9,5 százalékkal több autó állt forgalomba Magyarországon, mint az előző év első 5 hónapjában. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Datahouse friss összesítése szerint az elmúlt hónapban 9531 személyautó kapott magyar rendszámot, 3 hónap után először csökkent 10 ezer alá a szám, de még így is mondhatjuk, hogy folytatódik a szárnyalás. 2024-ben eddig 51 611 autó állt forgalomba Magyarországon, ez 2022 óta a legmagasabb szám. A májusi hónapot magasan a Toyota nyerte 1325 forgalomba helyezéssel, a japán márka tudott egyedül 1000 darab feletti számokat hozni. Második a Volkswagen 889 darabbal, harmadik nem sokkal lemaradva a Suzuki 869-el. A Skoda szerezte meg a negyedik helyet 785 forgalomba helyezéssel. Éves összesítésben még mindig a Suzuki viszi a prímet, az első öt hónapban 7446 darab állt belőle forgalomba Magyarországon, második a Toyota 6448 forgalomba helyezéssel, a harmadik helyen a Skoda áll jócskán lemaradva 4642 darab forgalomba helyezett autóval. Ami pedig az értékesítési volumenek változását illeti, az idei első 5 hónapban 2023 hasonló időszakához képest óriásit ment a Nissan, amely 327 százalékkal több autót helyezett forgalomba, mint egy évvel korábban. Emellett a Suzuki a nagy nyertes, amely 96,2 százalékkal tudta növelni forgalomba helyezéseit. A harmadik legjobban a Tesla teljesített, amely a tevalyi számait 69,7 százalékkal múlta felül. A lista másik végén a Ford áll, amely majdnem 39 százalékos csökkenést jelentett, de a Mazda és a Dacia is 20 százaléknál is nagyobb visszaesésben volt. Ez most Magyarország kedvenc autója És akkor nézzük a modellek toplistáját: első helyen a Vitara áll 3776 forgalomba helyezéssel, és vélhetően ez a következő hónapokban is tetemesen növekedni fog, ahogy a kereskedők akciózva kiszórják a készleten maradt, modellváltás előtti darabokat. A második helyen változás történt az előző hónaphoz képest, májusban a Skoda Octavia (2867 db) megelőzte a Suzuki S-Crosst (2738 db). A negyedik helyen tartja magát az új Nissan Nissan Quashqai 1457 forgalomba helyezéssel, ötödik pedig a Toyota Corolla, amelyből az év első öt hónapjában 1441 darab kapott magyar rendszámot. Címlapkép: europe.nissannews.com

