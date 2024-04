Kiderült a magyar bankok sötét titka: ezt minden ügyfélnek tudnia kell a 20 ezres utalásról

A Pénzcentrumon a 14. héten sem volt hiány érdekes és informatív cikkekből. A legjobbakat és a legolvasottabbakat most is összegyűjtöttük.

A pénteken bejelentett új otthonfelújítási támogatás mellett, amely a hét egyik bombahírének számított, bőven voltak még jó és érdekes cikkek ezen a héten a Pénzcentruomon. Megnéztük, mennyit lehet most keresni fizikai melósként a postánál, ismét körbejártuk a Temu ügyét és nyaralási tippeket is adtunk.

Kenterbe verik az idősebb magyarokat ezekben az állásokban: a fiatalok százezrekkel többet kapnak

Magyarországon 30 éves kor alatt sportolóként, míg 50 éves kor felett szakorvosként lehet találni a legjobb átlagos bruttó bért. Mindkét korosztályban az állásokhoz társuló fizetés általában meghaladja a bruttó 1 millió forintot. Az adatok azt mutatják, hogy 50 éves kor felett számos szakmában jelentősen magasabb fizetéseket lehet elérni, mint fiatalabb korban.

100 ezres extra kiadás várhat rengeteg magyar szülőre: ezért keményen fizetni kell 2024-ben

Szinte futószalagon bonyolítják le a gyerekszületésnapokat a különböző tematikájú játszóházakban, trambulinparkokban szombaton és vasárnap, van ahol egy nap 20-at, 30-at is megrendeznek. A költségek a tavalyi árakhoz képest valamennyit nőttek, ma már mindennel együtt 100 ezer forint alatt nem jövünk ki.

A valóság kegyetlen: aprópénzre cseréltük a fejlődést, összeszerelő üzem lett Magyarország

Magyarország már nem tud elugrani a kritika elől, miszerint Európa „összeszerelő országává” vált. Az Eurostat által közölt legfrissebb munkaerőpiaci és GDP adatok ugyanis ezt támasztják alá.

Így tarolná le újult erővel Magyarországot a Jófogás és a Vatera: most mindenki ezért van megőrülve

"A Covid-járvány visszaszorulása után a másodpiaci termékek piaca iszonyúan elkezdett erősödni. Nem véletlen, hogy most a világban boldog-boldogtalan Marketplace modellen alapuló bizniszt épít" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Várkonyi Balázs. A Vatera.hu és a Jófogás.hu vezérigazgatójával a magyarországi e-kereskedelem jelenéről és jövőjéről beszélgettünk, ahol szóba került többek között az Extreme Digital-eMAG-tól való távozásának az okai, a poszt-kovid utáni nagy lehetőségek kiaknázása, de beszélgettünk a Temu hódításáról, és a kötelező postai szállítás bevezetéséről is.

Horror áron mérik a szezon gyümölcsét: a magyar 4-szer drágább, mint az import, mi folyik itt?

Körbejárta a magyar internetet az a fotó, amelyet egy budapesti piacon készítettek, és az látszik rajta, hogy az ezer kilométerről érkező görög eper negyedannyiba kerül, mint a hazánkban, szezon előtt termett kedvelt gyümölcs. Szakértőket kérdeztünk, hogyan lehetséges ez, és megtudtuk azt is, meddig lesz ez még így. Vajon idén is brutálisan drága lesz a magyarok egyik kedvenc gyümölcse?

Rengeteg fizikai melóst keres a Magyar Posta pakolni: érettségi sem kell, 460 ezret fizetnek

Megnéztük a Magyar Posta oldalán meghirdetett szellemi munkában kiírt, végzettséget nem igénylő pozíciókat. Logsiztikai küldeményfeldolgozóként akár bruttó 460 ezer forintot is kereshetünk, érettségi nélkül is. A próbaidő leteltével további cafetria juttatásokban is részesülhetünk, és ha hozunk magunkkal valakit a kötelékbe további egyszeri bruttó 200 ezer forintot is fizetnek nekünk.

A bűn éve Magyarországon: fél évtizede nem történt ilyen, régen volt ennyi csalás, lopás, mint most

Bár több súlyosabb bűncselekmény száma csökkent 2022-2023 között Magyarországon, a csalások és lopások száma annyira kilőtt, hogy összességében 2018 óta nem történt annyira sok bűntett az országban, mint a tavalyi évben. Igaz ez mindannak ellenében, hogy az emberölések, az emberölési kísérletek, a közúti balesetek okozása, de még az orgazdaság is jelentősen visszaesett. A KSH a Belügyminisztérium és a Legfőbb Ügyészség adatai alapján néhány napja közölte a 2023-ra vonatkozó országos statisztikákat, ezeket mutatjuk most be.

Megtudtuk: 780 milliárdos bírságot is kaphat a Temu, így reguláznák meg a kacat-webshopot

A GVH szerint megalapozott a versenyfelügyeleti eljárás megindítása a Temuval szemben a bejelentések nyomán, mint a Pénzcentrummal közölték, a kínai gyökerű cég írországi leányvállalata ellen folyik most eljárás. Horváth Bálint, a Versenyhivatal kommunikációs vezetője a CashTag eheti részében arról beszélt, hogy a jogszabályok szerint a cég nemzetközi csoportszintű éves árbevételének a 13 százaléka is lehet a versenyhatósági bírság összege, a Temu esetében ez 780 milliárd forintot jelent. Leszögezte azt is: több nagy online platformot is megbüntettek már, és nem csak a súlyos pénzbírság van az eszköztárban. Zabari István, az Ecommerce Hungary alelnöke a videóban elmagyarázta, miért is vannak bajban a magyar kereskedők a kínai webshop miatt.

Ez ám a feltámadás: ki nem találod, mi most az ország kedvenc autója, meglepő nevek a toplistán

Úgy tűnik, éledezik a magyar autópiac: utoljára 2021-ben volt olyan, hogy két egymást követő hónapban is 10 ezer fölé ugrott a forgalomba helyezések száma, 2019 óta pedig ez volt a legjobb márciusi hónap. Visszatérni látszik a Suzuki fölénye, ismét a régi erősorrend van kialakulóban: Magyarország kedvenc autója az első negyedévben a Vitara volt, a második helyezett pedig az S-Cross - évek óta ez a két modell váltogatja egymást az élen, tavaly a Skoda Octavia sem tudott végül trónt fosztani. Emellett beérett a Nissan hatalmas marketingkampánya is, amely a harmadik helyre repítette a Quashqait a népszerűségi listában.

Kiderült a magyar bankok sötét titka: ezt minden ügyfélnek tudnia kell a 20 ezres utalásról

Több mint tíz évvel ezelőtt, 2013-ban került bevezetésre a banki műveletekre, pénzmozgásokra kivetett úgynevezett tranzakciós illeték, amely az ügyfelek szemszögéből nézve talán az átutalások esetében jelenik meg a legszembetűnőbb módon. Ugyanakkor néhány évvel ezelőtt éppen ennél a tranzakciónál vezetett be jelentős könnyítést a kormány azzal, hogy a 20 ezer forintot nem meghaladó utalásokra már nem kell illetéket fizetni. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy „visszaélhetünk-e” ezzel a változtatással, magyarán nullázhatjuk-e az átutalási költségeinket azáltal, hogy minden utalást részleteiben, 20 ezer forintonként valósítunk meg? Az alábbiakban néhány példán keresztül bemutatjuk, hogy jellemzően nem a válasz.

EZ IS ÉRDEKELHET Hivatalos, változik a KRESZ Magyarországon: közölték a részleteket, erre készüljenek az autósok A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatnak megfelelően az új közlekedési szabályrendszer kialakítása öt fő témakörben zajlik.

Garantáltan működik az új hazai repjegytrükk: komoly tízezreket spórolhatsz a nyaraláson

Március vége óta már nem csak Budapestről repülhetünk a Földközi-tenger egyik legizgalmasabb szigetére, Máltára, hanaem a magyar "mediterrán fővárosból", Pécsről is. Sőt, Bajorországba is eljutjatunk fapadossal végre. Az árak sokkal kedvezőbbek és a kényelemről sem kell lemondanunk.

Bomba hírt kaptak a gázzal fűtő magyarok: 6 millió forint ütheti a markuk, élesedik az új támogatás

Kedvezményes hitel és vissza nem térítendő támogatás is járna azoknak, akik energetikai korszerűsítést csinálnának otthonukban.

Csúnyán ráfizethetnek a háztulajok: ezt nem verik nagy dobra az új felújítási támogatás kapcsán

Nem jó irányba indult el az új felújítási támogatás Balogh József energetikai szakértő szerint: mint kérdésünkre kifejtette, nem a gázzal fűtő lakosság az elsődleges probléma, hanem a panellakások - a Rezsivédelmi Alapból a legtöbb pénz per fogyasztó a távfűtésre megy el. Magyarországon mindaddig a lakosság lesz a legnagyobb energiafogyasztó, ameddig a Panelprogramot be nem fejezzük - fogalmazott. Kifejtette, a 6 milliós kedvezményes hitel és vissza nem térítendő támogatás a mai piaci árak mellett nem túl bőkezű, sok esetben még a nyílászárók cseréjét sem fedezi. Kiszámoltuk, mennyien lehetnek jogosultak a támogatásra, a kormány összesen 20 ezer lakásfelújításra számít a program keretein belül.