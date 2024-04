Kenterbe verik az idősebb magyarokat ezekben az állásokban: a fiatalok százezrekkel többet kapnak

Jelenleg Magyarországon 30 éves kor alatt sportolóként, míg 50 éves kor felett szakorvosként lehet találni a legjobb átlagos bruttó bért. Mindkét korosztályban az állásokhoz társuló fizetés általában meghaladja a bruttó 1 millió forintot. Az adatok azt mutatják, hogy 50 éves kor felett számos szakmában jelentősen magasabb fizetéseket lehet elérni, mint fiatalabb korban.

Korábbi cikkeinkben már beszámoltunk a top 50 legjobban és legrosszabbul fizetett foglalkozást, valamint külön kitértünk arra is, hogy felsőfokú végzettség nélkül milyen munkakörökben kereshetünk a legtöbbet. Szintén a KSH frissen közölt adatbázisa alapján most azt néztük meg, hogy melyek azok a szakmák, melyet jobban megéri fiatalként elvállalni és melyik az, amelyik jobban fizet a már tapasztaltabb, idősebb generációnak. A legjobban ebben az évben is a légiforgalmi irányítók és a szakorvosok keresték átlagosan a legtöbb pénzt. Az ő havi javadalmazásuk most már évről-évre egyaránt bruttó kétmillió forint felett volt. De nagyon jól kerestek még a törvényhozók, miniszterek, különböző területek vezetői, a sportolók, az informatikai vezetők és a bírók, bírósági fogalmazók is.

Abban sincsen számottevő változás az elmúlt években, hogy kik vannak a lista másik oldalán. A nád- és fűzfeldolgozók bére még a 200 ezer forintot sem érte el, a kubikosok, az egyszerű vadászati, erdészeti foglalkoztatottak ugyan már megugrották azt a határt, de még 250 ezer alatt helyezkednek el. De nem volt jobb a helyzet a lakossági kérdezők, az egyszerű építőipari foglalkoztatottak, vagy a takarítók, kisegítőknél sem. Korábbi cikkünk adatai viszont a teljes dolgozó lakosságra vonatkoztak, míg ezúttal azt vizsgáltuk meg a Pénzcentrumon, melyek volt a legjobban és legrosszabbul fizető állások 30 év alatt, illetve 50 év felett.

Mit éri meg a legjobban 30 alatt?

Számos olyan foglalkozás található a listában, melyek esetén 30 éves kor alatt nem is található a fizetésre vonatkozó adat. Ennek az oka elsősorban az, hogy ezeket bizonyos kor alatt nem igazán lehet ellátni. Ilyen foglalkozások közzé tartozik például törvényhozók, nyomozók vagy éppen társadalmi szerveztek vezetői. Ezek valóban olyan pozíciók, melyek betöltéséig való eljutás több idő telik, így jellemzően 30 év alatt senki nem tud ilyen munkakörökben elhelyezkedni. A hivatalos adatok szerint fiatalként sportolóként lehet a legtöbbet keresni és ez most már évről-évre így van. Az átlagos fizetés itt bruttó 1 392 871 forint volt.

Ebben a korosztályban második helyen végeztek a légiforgalmi irányítók, átlagosan bruttó 1 285 668 forintos fizetéssel. Harmadik helyen az informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetői futottak be 1 215 544 forintos keresettel, ezzel megelőzve az általános és szakorvosokat is, de milliós fizetés fölött kaptak még ezekben a foglalkozásokban is. Ami érdekesség, hogy 2022-ben a szakorvosok álltak a 3.helyen, de 2023-ra csupán az 5.helyig jutottak, a bruttó 1 165 393 forintos fizetéssel.

Ahogy viszont látjuk, a top10-be bekerültek még a fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai, de az igazságszolgáltatás vezetői is, ahogy a brókerek vagy a szoftverfejlesztők egyaránt. Bár mindegyik nem éri el az 1 millió forintos határt, erősen konvergálnak hozzá. Azt látni tehát, hogy a 30 éves korosztályban lévő magyarok legjobb munkahelyi nagyjából korrelálnak az országos átlaggal, igaz a hangsúlyok azért mások. Bár a top10-be nem kerültek be, de fiatalon igencsak jól lehet keresni üzletpolitikai elemzőként, de a STEM (science, technology, engineering and mathematics) végzettséggel rendelkezők is igen jól keresnek már elég fiatalon, tehát villamosmérnökként, elemző közgazdászként, de matematikusként és fizikusként is megéri elhelyezkedni.

Ezzel szemben igazán rosszul járnak anyagilag, akik egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkoztatásban dolgoznak. Itt a havi átlagos bruttó kereset mindössze 204 238 forint volt 2022-ben, és 2023-ban is ők kerültek a lista végére a bruttó 245 797. De nem volt sokkal jobb a helyzet a kubikosok, egyé takarítók és kisegítők, valamint a konyhai kisegítők esetében sem. A havi átlagbérek ugyanis egyik esetben sem kúsztak átlagosan 300 ezer forint fölé. Hátulról a 17. foglalkozás az első, ami eléri ezt a határt, de a ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozók is csak éppen, hogy megugorják a bruttó 300 061 forinttal. Tehát 30 év alatt a legjobban fizető és legrosszabbul fizető foglalkozások közötti bruttó 1 147 074 forint különbség van, ami önmagában is egy igen szép fizetést tehetne ki.

50 felett ezzel járunk a legjobban

Az 50 év feletti korosztály top 10-es listájában jellemzően vezető beosztású pozíciók, illetve több egészségügyi, orvosi foglalkozás is megtalálható. Ha a kereseti statisztikáit nézzük, akkor azt látjuk, hogy legjobban a szakorvosok keresnek. Itt a bruttó havi bérek már több mint 2 millió forint fölött vannak, de ez az első 4 munkakör esetén elmondható. Második helyen a légijármű-vezető, hajózómérnökök, majd a miniszterek, törvényhozók, államtitkárok futnak be, ezek esetén a havi átlagos kereset bruttó 2,1 forint fölött van. Ezen felül az általános orvosok, a bírók, kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetői és az informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetői sem panaszkodhatnak az itteni bérek is több mint 1,5 millió forintra rúgnak havonta.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

30 éves kor alatt a 10 legjobban fizető foglalkozásban 1 148 507 forint volt az átlagos havi bér, 50 fölött ez az érték 1 873 883. A 50+ korosztálynak azért a top10-en kívül sincs oka panaszra, egészen pontosan még további 39 foglalkozást számoltunk össze, ahol a havi bruttó bérek ilyen korosztályban meghaladják az 1 millió forintot. A teljesség igénye nélkül ide tartoznak többek között: a rendőrök, brókerek, fogorvosok, nyomozók, biológusok, geológusok, fizikusok is.

Ezzel szemben 50 éves kor felett sem jó nád-és fűzfeldolgozónak/kefegyártónak lenni, kubikosnak, piaci árusnak, egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkoztatásúnak lenni. A bérek ugyanis ebben a korosztályban sem érik el ezekben az esetekben a 300 ezer forintot. Ekkora havi átlagos bért épphogy a 10. legrosszabbul fizetett foglalkozás tud felmutatni, de 50 fölötti konyhai kisegítőként is csupán 290 107 forint az átlagos havit bruttó fizetés.

Mint az a hivatalos statisztikákból kiderül, sportolóként, nyelvész, tolmácsként, de vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlőjeként is sokkal jobban keresnek a fiatal magyarok, mint az idősek. A sportolók esetében például átlagosan több, mint 800 ezer forintos a különbség. De a nyelvészek, tolmácsok, fordítók esetében több mint 160 ezer forintos a fizetéskülönbség a fiatalok javára. Fordított helyzetben nem meglepő, hogy az olyan foglalkozások, mint a szakorvos és különböző vezető beosztások jócskán többet keresnek idősebb korukra, mint a 30 év alattiak. Ezek esetén a különbség 1,2 millió és 500 ezer forint között mozog.

Ugyanakkor érdekesség az is, hogy ha az ember 50 éves koron túl dolgozik pultosként, hordárként, piaci utcai étel- és italárusként, portásként vagy takarítóként, egyáltalán nem keres szignifikánsan többet, mint aki ugyanezeket a szakmákat fiatalon, 30 éves kor alatt végzi. Sőt, igencsak sok olyan szakmát is találtunk, ahol a 30 év alatti fiatalok jóval jobban keresnek, mint az 50 év feletti magyarok.