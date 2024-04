A bűn éve Magyarországon: fél évtizede nem történt ilyen, régen volt ennyi csalás, lopás, mint most

Bár több súlyosabb bűncselekmény száma csökkent 2022-2023 között Magyarországon, a csalások és lopások száma annyira kilőtt, hogy összességében 2018 óta nem történt annyira sok bűntett az országban, mint a tavalyi évben. Igaz ez mindannak ellenében, hogy az emberölések, az emberölési kísérletek, a közúti balesetek okozása, de még az orgazdaság is jelentősen visszaesett. A KSH a Belügyminisztérium és a Legfőbb Ügyészség adatai alapján néhány napja közölte a 2023-ra vonatkozó országos statisztikákat, ezeket mutatjuk most be.

2018 óta nem történt annyi regisztrált bűncselekmény Magyarországon, mint amennyi történt 2023-ban – derült ki a KSH frissen összesített bűnügyi statisztikáiból (forrás: Belügyminisztérium, Legfőbb Ügyészség). A növekmény ráadásul egy év alatt is jelentős, 2022-2023 között összesen 6,2 százalékkal emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma hazánkban. A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy míg 2022-ben összesen 167 774 regisztrált bűncselekmény történt idehaza, addig 2023-ban 178 172. Ez azt is jelenti, hogy a tavalyi évben majd 10 500-al (10398) több bűncselekményt követtek el, mint az azt megelőző évben.

Az adatokat elemezve érdemes megemlíteni, hogy a nyilvántartott bűncselekmények közül összességében a legtöbben csökkent az elkövetések száma, viszont bizonyos területeken kiugróan magas volt az elkövetések száma 2023-ban. Hogy egészen pontosak legyünk, a KSH statisztikái összesen 20 regisztrált bűncselekménytípust vonultat fel, ebből pedig összesen 14-ben volt csökkenés, és csupán 6-ban emelkedés. Ráadásul ebből a 6-ból 3 bűncselekménytípus esetében a növekedés alig vagy meg sem haladta az 1 százalékot. Ilyenek voltak: a tartási kötelezettség elmulasztása, a kapcsolati erőszak vagy éppen a rablások.

Hiába azonban több területen a csökkenés, egy főre számolva a bűncselekmények száma arányaiban is emelkedett Magyarországon. Míg 2022-ben százezer 14 éves és annál idősebb lakosra 2003 bűncselekmény jutott, addig ez a szám 2023-ra 2147-re emelkedett. Ennél magasabb adatot szintén utoljára csak 2018-ban mértek.

Ezzel az elmúlt 5 év legbűnösebb éve összességében a 2023-as év lett.

Jó hír azonban, hogy például a legsúlyosabb bűncselekmény, a szándékos emberölés tekintetében jókora csökkenés következett be itthon. 2023-ban ugyanis összesen 70 (szándékos, befejezett) emberölést regisztráltak. Ez 21 százalékkal kevesebb, mint amennyit 2022-ben (89). Ez pedig azt is jelenti, hogy a KSH idevágó, 2009 óta ilyetén vezetett statisztikái szerint csak egyetlen évben, 2019-ben történt kevesebb emberölés, mint most, akkor 60.

Az emberöléssel párhuzamosan jócskán csökkent még a szexuális kényszerítések száma. Egy év alatt 30 százalékkal, 110-ről 77-re. Igaz, a 110-es adat 2013 óta a legmagasabb volt, úgyhogy a csökkenés csupán az „átlagos” számra való visszatérést hozta el. Összességében sokkal kevesebb lett a közúti balesetek száma is, az esés 13 százalékos volt, 3044-ről 2646-ra. De 900-al kevesebb lett a kábítószeres bűncselekmények száma is, ahogy mintegy 150 darabbal kevesebb hivatalos személy és közfeladatot ellátó személy elleni bűncselekmény is történt.

Ugyancsak kevesebb volt 2023-ban a sikkasztások száma is, míg 2022-ben 1582, addig 2023-ban már csak 1331-et regisztráltak. Mindezek is kevesek voltak azonban a csúcszuhanó címéhez kiérdemléséhez. Ezt a címet ugyanis az orrgazdaság szerezte meg, igaz alapból is alacsony bázisról. A csökkenés itt 48 százalékos volt, hiszen miközben 2023-ban csupán 64 ilyen esetet regisztrált, addig ez a szám 2022-ben 124 volt.

Kilőtt a lopások és a csalások száma

Ahogy azt korábban írtuk, 2023 az elmúlt 5 év legbűnösebb éve volt. Hiába tehát az eddig több szempontból is bizakodásra okot adó adatok, bizonyos bűncselekmények száma annyira megszaporodott Magyarországon, hogy az kifejezetten elrontotta az egész éves adatot. A két szuper növekedésen átesett bűncselekmény-fajtát ráadásul nehéz lenne nem a gazdaságilag nagyon kaotikus 2023-as év számlájára írni.

Az adatok ugyanis egyértelműen azt mutatják, hogy leginkább a lopások és a csalások száma ugrott meg a tavalyi évben.

Előbbi összességében 5, utóbbi viszont nem kevesebb mint 18 (!) százalékkal volt magasabb 2023-ban, mint az azt megelőző évben. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy míg 2022-ben 46 833, addig 2023-ban 49 127 lopást regisztráltak. Ehhez képest 2022-ben 16 747 csalást történt, miközben 2023-ra ez a szám 19 704-re emelkedett.

Biztonságos hely Magyarország?

Bár a legfrissebb adatok szerint 2023-ban összességében jócskán több bűncselekmény történt, mint az azt megelőző négy évben, attól még hazánk kifejezetten biztonságos helynek számít. Olyan helynek, ahol ráadásul a tendenciák is az egyre biztonságosabb mindennapok felé mutatnak összességében. Elég ha csak megnézzük, hogy például 2010-ben összesen 447 186 regisztrált bűncselekmény történt Magyarországon. Ez 2,5-szer (!) több, mint amennyi például 2023-ban volt.

Az évek elteltével tehát elmondható, hogy Magyarország kisebb nagyobb megtorpanásokkal, de folyamatosan biztonságosabbá vált a 2010-es évektől kezdődően napjainkra. A Kékfénynek nemrégiben nyilatkozó rendőrségi szakértő szerint Magyarország jelenleg a világ 20 legbiztonságosabb országa közé tartozik. Ezzel együtt hiába sok a sok bűncselekmény-típusnál tapasztalt visszaesés

a lopások, és

főleg a csalások

kifejezetten szárba szöktek 2023-ban, ami abszolút óvatosságra kell intse ugyanúgy a lakosságot, mint a vállalkozásokat. Már csak azért is, mert a rendőrség szerint a csalások csaknem 70 százalékát az online térben követik el. És a problémakör az idő előrehaladtával nem hogy kisebb, de várhatóan még nagyobb lesz.

A lopások ugrásszerű növekedése is magyarázható tudományosan. Az RTL műsorában Kovách Imre szociológus arról beszélt, hogy a lopások száma nem akkor a legnagyobb, amikor sokan élnek nagy szegénységben, hanem akkor ugrik meg, amikor egy gazdaságilag prosperáló időszak egyszer csak megtorpan. A szakértő szerint a jelenleg tapasztalható adatok arra utalhatnak, hogy a magyar társadalomban könnyen felborulhat az egyensúly.