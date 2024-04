Csúnyán ráfizethetnek a háztulajok: ezt nem verik nagy dobra az új felújítási támogatás kapcsán

Nem jó irányba indult el az új felújítási támogatás Balogh József energetikai szakértő szerint: mint kérdésünkre kifejtette, nem a gázzal fűtő lakosság az elsődleges probléma, hanem a panellakások - a Rezsivédelmi Alapból a legtöbb pénz per fogyasztó a távfűtésre megy el. Magyarországon mindaddig a lakosság lesz a legnagyobb energiafogyasztó, ameddig a Panelprogramot be nem fejezzük - fogalmazott. Kifejtette, a 6 milliós kedvezményes hitel és vissza nem térítendő támogatás a mai piaci árak mellett nem túl bőkezű, sok esetben még a nyílászárók cseréjét sem fedezi. Kiszámoltuk, mennyien lehetnek jogosultak a támogatásra, a kormány összesen 20 ezer lakásfelújításra számít a program keretein belül.

Pénteken jelentették be az új otthonfelújítási támogatást, amelyet az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére lehet felhasználni, a keretösszeg 108 milliárd forint, a támogatást azok a háztartások vehetik igénybe, akik a vezetékes gázhálózatra rá vannak csatlakozva. A felújítás során minimum 30 százalékos energiahatékonyság-növekedést kell elérni az ingatlanon, ezt előtte és utána készült energetikai tanúsítvánnyal kell bizonyítani.

Az egész programot a RePower nevű uniós forrásból finanszírozzák: önerő, kamatmentes hitel és vissza nem térítendő támogatás kereteiben. Az önerő 1 millió forint lehet, a támogatott hitel és a vissza nem térítendő támogatás összege 2,5-3,5 millió forint között szóródhat igénylésenként, maximum 6 millió forint lehet. A pontos részleteket társadalmi egyeztetésre bocsátják, a kormány tervei szerint június elejétől már pályázni is lehetne a programra.

Semmire sem elég 6 millió forint?

A támogatás bejelentése után kérdésünkre Balogh József energetikai szakértő kifejtette, Magyarországon a legnagyobb enregiafelhasználó a lakosság, nem az ipar (ezt sokan nem tudják), az energia nagy része fűtésre megy el. Valamilyen támogatásra szerinte is szükség van, mivel a hazai ingatlanok kb. 70%-a alacsonyabb energiahatékonyságú kategóriába sorolható, de a most bejelentett pályázat szerinte tévút.

Nem a gázzal fűtőkre kellett volna lőni a dolgot, pont az lenne a cél, hogy leváljunk a földgázról. Magyarországon minden ötödik lakás panel, ezekre kellene koncenrtrálni, a korszerűtlen panelházakban rengeteg energia megy el, véleményem szerint inkább a Panelprogramot kellett volna újraindítani. A feltételként szabott, 30 százalékos energiamegtakarítás is elég légbőlkapott számnak tűnik, miért nem 25, vagy 40?! A hatmillió forint pedig a mai árak mellett nem annyira sok, hogy abból energetikai szempontból teljesen fel lehetne újítani egy házat: leszigetelni, nyílászárókat cserélni, fűtést korszerűsíteni. Sok esetben még külön-külön sem lehet elegendő az összeg ezekre

- fogalmazott. Emellett szerinte az is kérdéses, hogy az igazoló energetikai tanúsítványokat kinek kell majd kifizetni, ezek is több tízezer forintos tételek. És benne van a pakliban, hogy az igénylők rohama miatt az erre szakosodott vállalkozások árat emelhetnek, vagy komoly várólisták lehetnek.

Ugyanakkor a feltételként támasztott, 30 százalékos javulásról Balogh József azt mondta, nem megugorhatatlan, már az ablakcsere is elegendő lehet ehhez, viszont a támogatott összeg bizonyos ingatlanok esetében még erre sem biztos, hogy elég lehet.

Úgy pedig nem is érdemes nekiállni, ha nem az összes nyílászárót cseréljük ki, ha akár csak egy is régi marad, akkor szinte semmit sem fogunk elérni - tette hozzá.

Rengeteg pénzt visz el a távhő

Összességében azt tudom mondani, hogy ez a most bejelentett támogatás nem oldja meg az igazi problémát. Az igazi probléma az, hogy ameddig a Panelprogramot be nem fejezzük, addig a magyar lakosság lesz a legnagyobb energiafelhasználó. A Rezsivédelmi Alapból a legtöbb pénz per fogyasztó a távfűtésre megy el (2014 óta nem volt áremelés a fogyasztók felé a rezsicsökkentés miatt), 650 ezer lakásban van központi fűtés Magyarországon. Nagy hányadukban régiek az ablakok, nincs szigetelés, sőt, még távhőszabályzó sem

- magyarázta a szakember, aki szerint inkább a geotermikus energiát kellene kihasználni az országban. Szakértői becslések szerint termálvízzel nagyjából 200 évig meg lehetne oldani a lakossági fűtést, jelenleg is nagyjából 30 településen, köztük Szegeden működik ilyen fűtésrendszer.

A jogosult ingatlanok pár százalékának lehet elég?

Ha megnézzük a KSH népszámlálási adatait, akkor kiderült, hogy a 4 millió magyarországi lakóingatlanból 2,5 millió épült 1980 előtt - sajnos a cenzuson a statisztikai hivatal az 1990-es évet nem jelöli, de az 1981–2000 között épült kategóriába 909 ezer lakóingatlan tartozik.

Így számoljunk azzal, hogy durván 3 millió olyan lakóingatlan lehet, amely az építés éve alapján jogosult a támogatásra. Ha az adatbázisban tovább szűkítjuk a kört, akkor kiderül, hogy a vizsgált háztartások közül nagyjából 2 millió darab jelölte meg azt, hogy vagy kizárólag vagy részben földgázzal fűt.

Magyarul nagyjából 2 millió ingatlanra élhet elviekben a lehetőség, viszont ebben benne vannak a lakások is. Számoljunk azzal az Eurostat-adattal, hogy a hazai ingatlanok kb. 65 százaléka családi ház így kb. 1,3 millió ingatlanról lehet szó.

A kormány várakozása szerint legalább 127 milliárd forintnyi beruházás fog elindulni, Fábián Gergely államtitkár szerint 20 ezer ingatlan újulhat így meg.