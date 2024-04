Rengeteg fizikai melóst keres a Magyar Posta pakolni: érettségi sem kell, 460 ezret fizetnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megnéztük a Magyar Posta oldalán meghirdetett szellemi munkában kiírt, végzettséget nem igénylő pozíciókat. Logsiztikai küldeményfeldolgozóként akár bruttó 460 ezer forintot is kereshetünk, érettségi nélkül is. A próbaidő leteltével további cafetria juttatásokban is részesülhetünk, és ha hozunk magunkkal valakit a kötelékbe további egyszeri bruttó 200 ezer forintot is fizetnek nekünk.

Ahogy korábban már többször is, most is szétnéztünk a Magyar Posta által meghirdetett állások között. Korábban a fizikai munkakörben elérhető állások közül vizsgáltuk meg a futár és kézbesítő kiírásokat, most pedig azokra a szellemi munkakörbe tartozó pozíciókra néztünk rá, melyek vagy általános iskolai vagy maximum gimnáziumi végzettséget várnak el. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A KSH-n elérhető legfrissebb adatok alapján 2023 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 655 600, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 451 300 forint volt. A bruttó átlagkereset 16,4, a nettó átlagkereset 16,3, a reálkereset pedig 10,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az általunk, a Magyar Postánál vizsgált szellemi beosztásban végezhető munkák a küldeményfeldolgozó és ügyfélszolgálati munkatárs pozíciók. Szintén KSH adatok alapján 2023-ban az egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozásúak átlagosan bruttó 558 701 forintot kerestek, tehát nagyjából 372 ezer forintot nettó. Ezekhez a bérekhez viszonyítva vizsgáltuk a Magyar Posta által a hirdetésekben megajánlott béreket. Jelentkezz küldeményfeldolgozónak? A szellemi és fizikai munka határterületén helyezkedik el a logisztikai küldeményfeldolgozó. A feladatok közzé ugyanis a postai küldemények kézi, illetve gépi feldolgozása, azaz a küldemények irányítószám és cím alapján történő szortírozása, válogatása tartozik. A pozíció betöltéséhez nincsenek magas elvárások a 8 általános iskolai végzettség és a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány elég, de ezek mellett előnyt jelent, ha valaki rendelkezik targoncavezetői engedéllyel. A bért tekintve a kiírásban a várható bruttó jövedelem 460 000 Ft/hó (éjszakai műszak esetén), azaz kb. nettó 305 900 forint, de ezt 3 hónapot követően kiegészítik további 25 ezer forint cafeteria juttatással. Tehát a próbaidő után a bérezés 3 összetevőből épül fel: bruttó alapbér + pótlékok + ösztönző. Továbbá az illetmény részét képezi még a munkaruha és védőfelszerelés juttatás

munkába járási támogatás

lakáscélú (lakásvásárlás, lakásépítés, lakásbővítés, lakhatási) támogatások

határozatlan idejű munkaviszony

fejlődési és szakmai előmeneteli lehetőség

csoportos élet- és balesetbiztosítás

teljes munkaidős foglalkoztatás

amennyiben 25 év alatti vagy, nálunk lehetőséged van az adókedvezmény igénybevételére

amennyiben hozol hozzánk munkatársat, minden általad ajánlott belépő után, akár további bruttó 200.000 Ft/fő kifizetésben részesülsz. Tehát jól látható, hogy ez a pozíció valamivel a az egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozásúak átlagosan bruttó 558 701 forintos kereste alatt helyezkedik el. További szellemi munka lehetőségek a Magyar Postánál Szellemi munkakörben a postai ügyfélszolgálati ügyintéző állást találtuk meghirdetve, de ennek betöltéséhez már érettségi bizonyítványt és alapfokú informatikai ismereteket is elvárnak. A feladatok közzé tartozik a levelek és más küldemények felvétele, a csekkbefizetések és egyéb pénzforgalmi befizetések elfogadása, a sorsjegyek forgalmazása, a készpénz, beszedett díjak, postai és kereskedelmi áruk kezelése, a postai járatok fogadása és indulásra való előkészítése és ezeken felül még az egyéb ügyfélszolgálati tevékenységek is. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Az illetményt illetően nincsen nagy változás a logisztikai küldeményfeldolgozóhoz képest. Ami érdekesség, hogy pontos bért ehhez a pozícióhoz nem adnak meg, illetve a pályázati kiírásban el van várva az érettségi. Ugyanakkor, ha a Magyar Posta karrier oldalán keresgélünk az általános iskolai végzettséget igénylő pozíciókra szűrve is megkapjuk ezeket a hirdetéseket. Fizikai vagy szellemi munka? A Pénzcentrum utána járásából kiderült, hogy a kézbesítő, futár pozíciókban átlagosan nagyjából bruttó 432 ezer forintot lehet keresni, de a szállításhoz használatos járműtől függően akár bruttó 523 ezer forintot is lehet keresni. Ehhez képest a most vizsgált pozícióban bruttó 460 ezer forintot adnak, ami valamivel magasabb. Ugyanakkor ha a szektorokhoz viszonyítva vizsgáljuk, a futároknak meghatározott bér jobban illeszkedik a KSH által kalkulált szektor bérekhez, mint a szellemi munkában megadott fizetések. Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán

