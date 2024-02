Máris újra lejtőre került a magyar gazdaság? Itt a 13 havi mélypont, ez csúnya lesz

A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint februárban az üzleti várakozások csak hibahatáron belül változtak, de a lakossági kilátások, a kiugróan kedvező januári adat után, jelentősen romlottak. Így a GKI konjunktúraindexe 3 ponttal csökkent januárhoz képest. A cégek foglalkoztatási szándéka nem változott ér-demben, míg áremelési terveik valamelyest enyhültek. A gazdálkodási környezet kiszá-míthatósága 13 havi mélypontra esett vissza.

A GKI konjunktúra index – a januári bő 2 pontos emelkedés után – februárban 3 ponttal csökkent, s ezzel értéke lényegében visszatért tavaly év végi szintjére. Ezen belül az üzleti szek-tor hangulata (GKI üzleti bizalmi index) hibahatáron belül csökkent. Az idei második hónap-ban az iparban és az építőiparban következett be érezhető negatív változás (2, illetve 4 pontos esés), viszont a kereskedelemben és az üzleti szolgáltatók esetében derűsebb lett a kép (4, illetve másfél pontos emelkedés). Az iparban a teljes rendelésállomány megítélése a januárinál kisebb elégedettséget tükröz, s a következő három hónapban várható termelési kilátás is vala-melyest romlott, miközben a saját termelésű készletek szintje alig változott. Az építőiparban a rendelésállomány értékelése és a foglalkoztatási várakozások is negatív irányba változtak. A kereskedelemben nőtt az előző három hónap üzletmenetével való elégedettség, apadtak a kész-letek és a következő három hónapban várható megrendelések megítélése is javult. A szolgáltató ágazatban az előző három hónap üzletmenetének megítélése érezhetően romlott, de a követ-kező három hónapra vonatkozó forgalmi várakozás lényegesen javult januárhoz képest, miköz-ben a foglalkoztatási tervek alig változtak. Ez az egyetlen igazán optimista ágazat.

A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága februárban sem változott érdemben, a létszám bővítését és csökkentését tervezők aránya érdemben nem különbözik egymástól. A derűlátók alkotják a többséget a kereskedelem és az üzleti szolgáltatások területén, míg az iparban és az építőiparban a borúlátók. Az üzleti szféra összesített áremelési tervei – kéthavi erősödés után – februárban némileg csökkentek, de a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban valame-lyest erősödtek. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága érezhetően kedvezőtlenebbé vált, s így e mutató 13 havi mélypontjára esett.

A GKI fogyasztói bizalmi index – a decemberi és januári emelkedés után – februárban erős negatív korrekciót produkált. Az index februári értéke – a januári kiugrás után – belesimul a közel másfél éve tartó pozitív trendbe. Februárban a lakosság mind az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét, mind a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait az előző hónaphoz képest erősen romlónak értékelte, valamint a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is kedvezőtlenebb lett az előző havinál. A válaszadók jóval kedvezőtlenebbnek látták az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét is. A lakosság inf-lációs várakozása viszont valamelyest csökkent az év első hónapjához képest, és az emberek kevésbé tartanak a munkanélküliségtől, mint tették azt januárban.