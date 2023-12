Szinte titokban szűnik meg egy fizetőeszköz Magyarországon: pár évig még vissza fogják váltani

A héten nem csak a drágulásokkal foglalkoztunk, hanem már erősen a fókuszba került a karácsony, illetve kicsit előre is tekintettünk a 2024-es esztendőre. Most újra ololvashatod, mik voltak a Pénzcentrum legjobb cikkei az év utolsó előtti, 51. hetében!

Rovarevés, lakáspiac és persze karácsony - széles spektrumon zajlott az élet most is a szerkesztőségben, de természetesen igyekeztünk az ünnepre fókuszálni. Emellett viszont megnéztük azt is, mi drágult meg az idén nagyon, mik a kilátások az autó- és ingatlanpiacon a 2024-es évre, illetve melyik a legjobb bejgli? Lássuk, mely cikkeket szerettétek a legjobban.

Mit eszünk majd pár év múlva? A rovarok lehetnek a jövő, de a rántott sáskalábat azért nem kell bekajálni

"Talán elég lenne, ha hetente csak 2-3-szor ennénk húst, a többi napon pedig nem. Ráadásul a fejlett világ a megtermelt élelmiszer majdnem 40 százalékát a szemétbe dobja, mert megromlott, ott maradt, nem kívánja. A mezőgazdasági termelés majdnem fele tehát konkrétan felesleges" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Hollósi Dávid. Az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatójával a világ és Magyarország élelmezési lehetőségeiről beszélgettünk az előttünk álló 30 év távlatában: Lesz-e mit ennünk 30 év múlva címmel. Szóba került, hogy Magyarország kifejezetten nagy vesztese lehet a klímaváltozásnak, legnagyobb veszélyben pedig a hazai gyümölcsösök vannak. Beszélgettünk arról is, mennyire valótlan állítás, hogy a tehenek teszik tönkre a légkört, illetve arról is, milyen szemléletmóddal lehet győzelmet aratni a GMO-val szemben, illetve hogy hol lesz helye a rovarfehérjéknek a modern mezőgazdaságban.

Ez az egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándék 2023-ban: rengeteg fa alatt ott lapulhat idén

2023-ban töretlenül népszerű ajándék a társasjáték felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt, év vége előtt pedig mindig jelentősen emelkedik a kereslet. Nem egyszerű feladat azonban sok tízezer, jobbnál jobb játék között megtalálni a legmegfelelőbb ajándékot idén. Ebben segíthetnek a toplisták, ajánlások: vannak ugyanis sok éve nagy favoritnak számító játékok, amelyek már bizonyítottak, új kedvencek, amelyek taroltak 2023-ban és igazi ínyencségek is rajongók számára. A Pénzcentrummal hazai kereskedők osztották meg a tapasztalataikat arról, melyek voltak az idei év legkelendőbb játékai, a legnépszerűbb újdonságai, illetve hogy milyen trendek jellemzik a játékpiacot jelenleg.

544 ezer forintos fizetéssel keresnek bolti eladókat: alacsony végzettség is elég

Újfent sok embert várnak a Lidl-nél bolti eladó pozícióra. Végzettségnél előnyt jelent a legalább középfokú végzettség vagy élelmiszer-kereskedelmi tapasztalat, de nem elvárás, ha minden másban alkalmasnak találnak, akkor betanítanak a feladatokra. A fizetés elég szép, de nem mindegy melyik településen és azon belül is melyik üzletbe kerül az ember. A 3.kerületben akár bruttó 544 ezret is kereshetünk, de akad olyan Lidl is, ahol ez az érték 400 ezer forint alatt van.

A magyarok legnagyobb kedvencét akciózták le a boltok: ilyen évente egyszer van, mindenki ezt keresi

A Pénzcentrum szavazásán egyértelműen kiderült: olvasóink messze a mákos és diós bejglit szeretik a legjobban. Ezek közül is utcahosszal vezet a mákos. Legyen tehát bármennyi íz a piacon, a legtöbb a legnagyobb klasszikusokra esküsznek. Úgyhogy meg is néztük, a karácsony előtte napokban mekkora akciókat dobtak ezek a finomságokra a legnagyobb hazai láncok. Szerkesztőségünk néhány tagja ráadásul egy bejgli-tesztre is vállalkozott a CashTagben, a Pénzcentrum videoblogjában, ezt a videót itt nézheted meg újra:

Ezrek hagyják el a magyar városokat, falvakat: mit tudhatnak, hova menekülnek?

Egyre többen ünneplik úgy a karácsonyt, hogy szeretteik távol, külföldön élnek tőlük és sok száz vagy ezer kilómétert kell megtenniük, hogy együtt ünnepelhessenek. 2010 óta több mint 290 ezer magyar vándorolt külföldre, ugyanakkor 197 ezren visszavándoroltak ugyanebben az időszakban. Volt ugyan egy rövid időszak, amikor néhány éven át a kivándorló magyarok száma kevesebb volt, mint a visszavándorlóké, ez azonban nem tartott sokáig, 2022-ben ismét fordult a kocka, folytatódik az elvándorlás. Hová vándorolnak ennyien, és mely országokból jönnek haza a legtöbben? Melyik megyékből vándorolnak ki a legtöbben külföldre? Ezeket a kérdéseket járta most körül a Pénzcentrum.

Kevesen tudják: 280 ezer forint ütheti ezeknek a magyaroknak a markát, így lehet igényelni

Mind az államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarításokra, mind az önkéntes pénztárakra igaz, hogy az idei évi befizetéseink határozzák meg, hogy 2024-ben mekkora adóvisszatérítést vehetünk igénybe. Éppen ezért az újév közeledtével idén is érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy még rendelkezésre áll némi idő a jövőre általunk visszaigényelhető összeg növelésére. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat azzal kapcsolatban, hogyan lehet visszakapni akár a maximális, évi 280 ezer forintos összeget az államtól.

Óriási lehúzás lett itthon a Celebrations: lehull a lepel sokak kedvenc karácsonyi csokijáról

Miközben az Egyesült Királyságban és Magyarországon is jócskán lecsökkent a Celebrations dobozos csokoládékban található csokik száma, addig azért a szigetországban koránt sem érte olyan mértékű drágulás a terméket, mint amekkora itthon volt megfigyelhető. Olyannyira nem, hogy míg odaát az édesség 10 év alatt egységáron 39 százalékos drágulást produkált, addig idehaza 4 év is elég volt egy 146 százalékos (!) emelkedésnek. Ja, és arról még nem is beszéltünk, hogy itthon akció nélkül majdnem kétszer annyiba kerül a doboznyi finomság, mint Nagy-Britanniában.

Magyarok tömegei menekítenék most aranyba a pénzüket: vigyázni kell, óriási hibát követhetnek el

Bár a mai átlagember leginkább már csak ékszer formájában találkozik arannyal, a nemesfém sokak fejében mégis egyet jelent a vagyonnal és a gazdagsággal. Miközben a hétköznapi beszélgetések során akár mi magunk is tapasztalhatjuk, hogy sok magyar nem bízik a bankokban és a vagyonát inkább készpénzben tartja, az arany iránti bizalom mégis megingathatatlannak tűnik, hiszen „az arany száz év múlva is arany marad”. Még többen lehetnek fogékonyak az efféle gondolatokra a mostanihoz hasonló időkben, amikor az infláció a szemünk láttára emészti fel a pénzünk vásárlóerejét. Ennek ellenére azt kell mondanunk, hogy a többség számára mégsem igazán jó befektetés az arany, sőt, van olyan szakember, aki „soha senkinek” sem javasolná, hogy nemesfémbe fektesse a vagyonát. Ebben a cikkben azt jártuk körül, hogy miért van ez így.

Nem várt számla érkezhet a magyar háztulajoknak: nincs mese, ezért is fizetni kell 2023 végén

Bejöttek a kemény fagyok, éjszaka már állandósultak a mínuszok, ez pedig egyet jelent azzal, hogy a vízórák és a vezetékek is komoly veszélynek vannak kitéve. Kevesen tudják, hogy a mérők és a belső vízhálózat fagyás elleni védelméről a tulajdonos köteles gondoskodni. Ha ezt elmulasztjuk, és a fagy károssítja az órát vagy a csöveket, akkor az elszivárgó víz mellett a javítás tetemes költségeit is állnunk kell. Emellett sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a vízórákat 8 évente cserélni kell, eddig hitelesek.

Nagyban veszítik el félretett pénzüket a magyarok: nullázódnak a számlák, mi lesz így a családokkal?

Magyarországon még mindig jelentősnek mondható a háztartások megtakarítási lehetőségei a bevételeikhez képest. 2022-ben a vizsgált 29 OECD tagország közül a 10. helyen álltunk ezzel, amivel olyan országokat is vertünk, mint Írország, Dánia vagy Kanada. Üröm az örömben, hogy az elmúlt 10 év prosperáló időszaka után 2021-2022 között brutális zuhanás következett be, nagyon megcsappantak a magyar családok tartaléka. Ennél ráadásul a 2023-as év még még borzasztóbb lehetett.

Az igazi árhorror csak most jön: nem teszik zsebre 2024-et a lakásvásárlók

Eseményekben dús évnek mondható el az ingatlanszektor szempontjából 2023. Bár az év nagy részére a lassulás, illetve a kivárás volt a legjellemzőbb, az év végére végre elkezdett élénkülni a piac, ami annak is köszönhető, hogy rengeteg család kénytelen volt a vásárlást előre hozni erre az évre, miután a városi CSOK eltörlése és a Babaváró hitel átalakítása miatt kiszorultak volna jövőre a kedvezményes hitelből. A Pénzcentrum évösszegző cikkében most annak járt utána, hogy mégis mi is történt ebben az évben a szektorban, illetve mi várható 2024-ben az ingatlanpiacon. Tényleg várható a CSOK Plusz miatt egy felélénkülés, vagy az járt jól, aki még idén belevágott az ingatlanvásárlásba?

Baljós hónapok várnak a magyar autópiacra: ezzel számoljon, aki 2024-ben új kocsit venne

Hiába csökkenek a kamatok, nyugodott meg a forintárfolyam, 2024-ben inkább áremelkedés várható az autópiacon, mintsem csökkenés vagy stagnálás - mondta a Pénzcentrumnak Gablini Gábor. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke kifejtette, ennek oka, hogy jövőre újabb közlekedésbiztonsági és egyéb technológiai fejlesztéseket követel meg az európai szabályozás, amelyek óhatatlanul megjelennek az árakban. Kiemelte, idén a hazai autópiac életben tartásához az árcsökkentés mellett - vagy annak rovására - komoly költségekkel járó finanszírozási akciókra is szükség volt: ezek nem tarthatók örökké, "de a vészhelyzetben lényegében csak ez működött". Lett is eredménye a komoly THM-csökkentéseknek, a második félévben magasan a várakozásokon felül teljesített az autófinanszírozás, előzetesen a szövetség "hibernációra" számított. Kifejtette, félő, hogy 2024-ben az autógyártók a magyar piac megsegítése helyett a jobban profitáló nyugati országokra fókuszálnak majd, de beszélgettünk az új e-autós támogatásról és a kínai márkák megjelenéséről is. Interjú.

Újabb fizetőeszköz szűnik meg Magyarországon: már csak eddig fogadják el, pár évig még visszaváltják

2024. január 1. napjától megszüntetik a bírósági eljárási illeték illetékbélyeggel történő megfizetésének lehetőségét. Ezt követően készpénz-átutalási megbízással lehet rendezni a költségeket. A fel nem használt bélyegeket 2029 végéig visszaváltják.