Óriási lehúzás lett itthon a Celebrations: lehull a lepel sokak kedvenc karácsonyi csokijáról

Miközben az Egyesült Királyságban és Magyarországon is jócskán lecsökkent a Celebrations dobozos csokoládékban található csokik száma, addig azért a szigetországban koránt sem érte olyan mértékű drágulás a terméket, mint amekkora itthon volt megfigyelhető. Olyannyira nem, hogy míg odaát az édesség 10 év alatt egységáron 39 százalékos drágulást produkált, addig idehaza 4 év is elég volt egy 146 százalékos (!) emelkedésnek. Ja, és arról még nem is beszéltünk, hogy itthon akció nélkül majdnem kétszer annyiba kerül a doboznyi finomság, mint Nagy-Britanniában.

Néhány napja a Daily Mail bemutatta, hogy az elmúlt évek során milyen brutálisan lecsökkent a legnépszerűbb dobozos, leginkább karácsonykor vásárolt minicsokoládék súlya. Az általuk vizsgált négy márka közül volt amelyik esetében 20 százalékkal lett kisebb egy doboz súlya 2013 és 2023 között, de akadt olyan is, ami súlyának a 35,29 százalékát elveszítette. A különbségek pedig brutálisak, volt olyan csokoládé, aminek a klasszikus doboza 850 grammot nyomott 2013-ban, azonba idén már csak 550-et! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A kutatás leleplezte az itthon is népszerű Celebrations csokit is, ugyanis az Egyesült Királyságban egy doboz súlya 750 gramm volt 2013-ban, ez viszont 2023-ra már csak 600 gramm lett. Ráadásul miközben az édesség elveszítette súlya 20 százalékát, addig 50 pennyvel 5,50 fontra nőtt az ára. Tehát a 20 százalékos méretbeli csökkenéshez jött még 10 százalékos drágulás is. Ez összességében a kilós egységárra nézve 39 százalékos növekedést jelentett az Egyesült Királyságban a terméken 10 év alatt. A brit kutatás kapcsán kíváncsiak voltunk, miként változott a Celebrations nagy dobozos változata Magyarországon (a többi, a brit kutatásban szereplő édesség itthon nem kapható). Igaz, mi 2013-ig nem, de 2016-ig vissza tudtunk menni az időben, és ami ennyi idő alatt is végbemenet, az ténylegesen önmagáért beszél. Mi történt az édesség árával? Kutatásaink során az találtuk, hogy a dobozos Celebrations 2016 decemberében 750 grammot nyomott, és a termék 2699 forintba került. A kilós átlagára így 3599 forint volt. Innen 2019-re azonban 650 grammra csökkent a termék súlya, igaz ezzel együtt olcsóbb is lett az édesség. A termék 2699 forint helyett 2029 forintba került, a kilós egységár is csökkent 3599 forintról 3122 forintra. (Ezek egyike sem akciós ár!) Ahogy az adatokból látjuk, három év leforgása alatt bár a dobozos Celebrations egységnyi súlya csökkent, ezzel párhuzamosan az ára is. Ez a tendencia azonban nem maradt meg, nagyon nem! Most 2023 decemberében a termék ugyanúgy 650 grammot nyom, mint 2019-ben, tehát ez nem változott. Az árról azonban ugyanez már nem mondható el. Jelenleg ugyanis akció nélkül a termék 4999 forintba kerül, azaz kilós egységára így most 7691 forinton áll. Ez azt jelenti, hogy bár 2019 és 2023 között nem változott az édesség súlya, az ára az egekbe lőtt ki. Összesen az árváltozás mértéke 4 év leforgása alatt 146 (!!) százalékos volt. Tehát gyakorlatilag most a termék 1,5-szer annyiba kerül, mint néhány évvel ezelőtt. Érdekesség, hogy az édesség jóval drágább a 2019-es árhoz viszonyítva, mint a 2016-oshoz. Ahhoz képest „csak” 114 százalékos a növekedés mértéke. Emlékezzünk, az Egyesült Királyságban 10 év alatt 39 százalékos volt az árnövekedés. Magyarországon viszont 4 év is elég volt egy 146 százalékos emelkedéshez. A számok tehát ezesetben önmagukért beszélnek. A brutális infláció egészen elképesztő nyomot hagyott ezen a csokoládén Magyarországon. És ne legyen kétségünk afelől, hogy ilyen mértékű drágulással nem csak ez a áru volt érintve az elmúlt években. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Melyik csokiból van a legtöbb a dobozban? Nemrég egy brit Celebrations fan kíváncsi volt arra, kedvenc édességében miként is oszlanak meg a finomságok. Azért hogy ezt kiderítse 8 nagydoboznyit vásárolt belőle, és egyszerűen megszámolta, szortírozta a csokoládékat. Ezek lettek az eredményei: Galaxy Caramel 48 – átlag 6

Bounty 58 – átlag 7,25

Milky Way 88 – átlag 11

Twix 49 – átlag 6,12

Malteasers 55 – átlag 6,875

Snickers 89 – átlag 11,125

Galaxy 48 – átlag 6

Mars 87 – átlag 10,875 Jól látható, hogy legtöbbet Snickerst találta, de átlagosan nagyon sok még a dobozban a Mars és a Milky Way is. Ellenben gyakorlatilag feleannyi Galaxyval vagy Malteasersel találkozhat az ember, ha a dobozokban kutakodik. Nem elég tehát, hogy bizonyos termékekből egyre kevesebbet kap a vásárló, azokért bizonyos esetekben, úgy mint most az általunk vizsgáltban is, sokkal de sokkal többet kell fizetnie, mint néhány évvel korábban. A különbség pedig még látványosabb, ha megnézzük a Pénzcentrum infografikáját. Ezen ugyanis láthatjuk, hogy mekkora brutális differencia lett mára a termékek árazásában. A drágulás ugyanis csak egy dolog, de míg jelenleg az Egyesült Királyságban az édesség kilós egységára 4110 forint körül alakul, addig Magyarországon jelenleg teljes áron 7691 forintért lehet megvásárolni ugyanazt. Ez azt jelenti, hogy a termék jelenleg nem kevesebb mint 87 (!) százalékkal drágább idehaza, mint az Egyesült Királyságban.

