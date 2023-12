Nem várt számla érkezhet a magyar háztulajoknak: nincs mese, ezért is fizetni kell 2023 végén

Bejöttek a kemény fagyok, éjszaka már állandósultak a mínuszok, ez pedig egyet jelent azzal, hogy a vízórák és a vezetékek is komoly veszélynek vannak kitéve. Kevesen tudják, hogy a mérők és a belső vízhálózat fagyás elleni védelméről a tulajdonos köteles gondoskodni. Ha ezt elmulasztjuk, és a fagy károssítja az órát vagy a csöveket, akkor az elszivárgó víz mellett a javítás tetemes költségeit is állnunk kell. Emellett sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a vízórákat 8 évente cserélni kell, eddig hitelesek.

Már megmutatta igazi arcát a tél, éjjelente gyakori vendégek a mínuszok. Ez az időjárás pedig komolyan károsíthatja a lakóingatlanok vízhálózatát: sokan úgy gondolják, a fagy leginkább a nyaralókat, vagy a ritkán használt vízvezetékeket veszélyezteti, az állandó mínuszok – esetlegesen egy nem várt, komolyabb fagy – az olyan háztartásokat sem kímélik, ahol sok vizet használnak, tehát erős az áramlás - gondoljunk csak arra, hogy sok lakóház esetében sem az épületben, hanem a kertben, egy aknában van a vízóra.

Aki nem gondoskodik a vízmérői, kerti csapjai, szabadban futó vezetékei fagy elleni védelméről nemcsak az ingatlan vízellátását kockáztatja, hanem a családi kasszát is. Ugyanis kevesen tudják,

a belső hálózat és a vízmérők fagy elleni védelméről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.

Ha ez nem történik meg, és elfagy mondjuk a vízóra, vagy a vezeték, akkor nem csak az elfolyt vizet kell megfizetnünk, hanem bizony a vaskos, akár több százezres javítási költségeket is. A fagy értelemszerűen leginkább a néhány milliméter vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, így ezeket érdemes elsőként leszigetelni, akár pléddel, hungarocellel vagy más hőszigetelő anyaggal is letakarhatjuk. De praktikus lehet egy szemeteszsákba papírt vagy avart gyűjteni és azzal fedni le, hiszen a lényeg az, hogy szigeteljünk.

De szem előtt kell tartani, hogy a mérőóra számlapja könnyen leolvasható maradjon még leszigetelve is!

Fagyás következtében a vízóra üvege könnyen berepedhet, így a mérő akár szivárogni is kezdhet. Ebben az esetben az óra szerkezete nem hibásodik meg, viszont az eszköz elveszíti a hitelességét, így cserélni kell, és nem mellesleg jelentős mennyiségű víz folyhat el észrevétlenül.

A szerkezet előtti és utáni csőszakasz is megrongálódhat a hidegben, ami szintén szivárgást eredményezhet. Erről fontos tudni, hogy

a mérő utáni szakasz javítása és a vezetékek kiolvasztása a tulajdonos feladata és költsége. Ha az óra előtt történt a baj, akkor a helyi vízművek szakembereit kell értesíteni.

Elsőre talán ellentmondásosnak tűnhet ez a szabály, de ha jobban belegondolunk, van benne logika: a bekötési vízmérő a felhasználó ingatlanán, saját tulajdonán található, így annak védelméről nem is tud más gondoskodni, csak ő maga.

A dátumokat is érdemes megnézni

Ha már vízóra: arról is kevesen tudnak, hogy a berendezések nem üzemelhetnek korlátlan ideig. A jogszabályok szerint egy mérő 8 évig használható, és a cserét úgy kell végrehajtani, hogy az ne fusson túl ezen az intervallumon - a költségeket a tulajdonosnak kell állnia.

Ha a vízmérő cseréje és a műszaki átvétel a lejárati év december 31-éig nem történik meg, a mellékszolgáltatási szerződés megszűnik, és csak hosszas utánajárás után lehet újat kötni!



Bár maga a vízmű is küld róla értesítést, ha esedékes lenne a csere, de mindenki jobban teszi, így december 20-án, ha még egyszer ellenőrzi, meddig is vannak hitelesítve a vízórái, talán még a következő 10-11 napban le lehet zavarni szükség esetén egy cserét - de azzal érdemes számolni, hogy a szakik a "sürgősségi" műveletért bizony valószínűleg pluszpénzt fognak felszámolni.

Eddig hiteles a gáz- és villanyóra A vízmérők mellett a villany- és gázórák hitelességét is figyelni kell, mert ezekre is hasonló szabályok vonatkoznak. Annyi a különbség, hogy a villanyóra és a gázóra hitelességi ideje is 10 év - az óránként 6 köbméternél nagyobb teljesítményű gázmérőknél 5 év.



Az ingatlantulajok dolga annyival egyszerűbb ezek esetében, hogy a gázórák és a villanyórák a közszolgáltatók tulajdonában állnak, a hitelességi idejük lejáratakor így azokat a saját költségükön kötelesek kicserélni. Viszont fontos tudni, hogy a mérőórák épségéért, állagáért minden esetben a fogyasztók felelnek! Így, ha bármilyen sérülést, rendellenességet tapasztalunk, azt azonnal jelentsük be a szolgáltatónál, elkerülve a későbbi kellemetlenségeket, követeléseket.

Az óracsere a Fővárosi Vízművek árlistája alapján egy mérő esetén 31 607 forintba kerül, ha munkanap 7:00-15:00 között hívjuk ki a szerelőt, hétköznap 15:00-19:00 között már drágább, ekkor egy vízórát 36 083 forintért cserélnek, de szombatra is kérhetjük a cserét, 15 óráig elvégzik, így 37 148 forintba kerül.

Fontos megjegyezni, hogy az időpontokat lemondani legkésőbb az előző munkanapon 14 óráig lehetséges telefonon. Ha ez nem történik meg, akkor a vízművek sikertelen kiszállás miatt különdíjat fog kiszámlázni, ennek mértéke is attól függ, hogy milyen napon, napszakban volt időpontfoglalásunk, amiről megfeledkeztünk. Hétköznap munkaidőben elfelejtett időpontért majdnem 9 ezer forintot számláznak, ha pedig szombaton jött hiába a szerelő, akkor majdnem 11 ezret csengethet az ügyfél.

A Pénzcentrum nagy Boldogságtesztje 2023

Egy olyan eseménydús, bonyolult és főleg nehéz év végén, mint az idei volt, érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkozni, hogyan is telt, hogyan is érezzük magunkat a bőrünkben. 2023-ban csúcsokat döngetett az infláció: a fizetések hónapról hónapra kevesebbet érnek, miközben a szolgáltatások és a termékek ára az egekben. Ezen kívül továbbra is háború dúl a szomszédos országban, ahogy a Közel-Keleten is eszkalálódott a konfliktus. A pandémia ugyan hivatalosan is véget ért, ám a következményeit még sokáig fogjuk nyögni, az éghajlatváltozást pedig már a saját bőrünkön tapasztalhatjuk: elég csak kinézni az ablakon. Törökországot és Szíriát pusztító földrengések tarolták le, amiben több, mint 57 ezer ember vesztette életét. Ilyen körülmények között nehéz pozitívnak maradni.