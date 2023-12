A magyarok legnagyobb kedvencét akciózták le a boltok: ilyen évente egyszer van, mindenki ezt keresi

A Pénzcentrum szavazásán egyértelműen kiderült, olvasóink messze a mákos és diós bejglit szeretik a legjobban. Ezek közül is utcahosszal vezet a mákos. Legyen tehát bármennyi íz a piacon, a legtöbb a legnagyobb klasszikusokra esküsznek. Úgyhogy meg is néztük, a karácsony előtte napokban mekkora akciókat dobtak ezek a finomságokra a legnagyobb hazai láncok.

Ha bejgliről van szó, nincs mese, a magyarok a klasszikusokból nem engednek. Ez derült ki legalábbis a Pénzcentrum szavazásából, amin olvasóink túlnyomó többsége, összesen 86 százaléknyian vagy a mákos vagy a diós bejglit jelölték kedvencükként. Mindezt úgy, hogy egyébként 10 különféle íz közül választhattak. Egyértelmű tehát a hegemónia, viszont a két kedvenc íz közül is van egy igazi nyertes.

A szavazás alapján ugyanis a mákosbejgli bőven behúzta a győzelmet, a szavazatok majd 50 (49,9) százalékát behúzva. A legnagyobb kedvencet a második helyen így már látható különbséggel követte a diósbejgli, ami a szavazatok 36 százalékát harapta ki magának. A dobogó harmadik helyén, de már óriási lemaradásban futott be a gesztenyés bejgli, a szavazatok mindössze 8 százalékával.

Az igazi szakadék azonban csak ezután következik, listánkból a negyedik helyen szerepelő marcipános bejgli, alig tudott a szavazatokból már csak 1 százalékot is elvinni, míg a kókuszosnak, lekvárosnak, sütőtökösnek, mogyorósnak, csokisnak (vagy nutellásnak), illetve az egyéb kategóriának ez sem sikerült. Kijelenthető tehát, hiába próbálkoznak sokan, sokféle bejglivel, a magyar vásárlók leginkább a klasszikus darabokat részesítik előnyben.

Így leginkább a mákos, de azért a diós bejgliért is élnek-halnak az emberek, más ízek ezek közelébe sem érhetnek.

Mi a helyzet a boltokban?

Ahogy az már megszokott a téli időszakban, a boltokban többféle árkategóriában árulnak bejglit. Nagyon kell azonban figyelni, hogy az ember bejglit vagy valamilyen ízű kalácsot vásárol meg. Utóbbi is ugyanúgy néz ki ugyanis, mint a bejgli, csak nem felel meg azoknak a szigorú elvárásoknak, amitől lehetne bejglinek hívni. Ha valaki boltba szeretne vásárolni, tartsa szem előtt, hogy minél nagyobb a betöltött mák vagy dió mennyiség, annál valószínűbb, hogy finomabb a sütemény.

Azokban a termékekben, ahol ugyanis kevesebb a töltelék, szárazabb hatást keltenek. Ami nem biztos, hogy a legjobb, ha „bejgliről” van szó. Ezzel együtt azért a boltok polcai között grasszálva is bőven lehet finomságokra bukkanni, választékban ilyenkor egyáltalán nincs hiány. Úgyhogy most meg is nézzük a boltok aktuális akciós kiadványait, mivel csalogatják a vásárlókat: