Ez az egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándék 2023-ban: rengeteg fa alatt ott lapulhat idén

2023-ban töretlenül népszerű ajándék a társasjáték felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt, év vége előtt pedig mindig jelentősen emelkedik a kereslet. Nem egyszerű feladat azonban sok tízezer, jobbnál jobb játék között megtalálni a legmegfelelőbb ajándékot idén. Ebben segíthetnek a toplisták, ajánlások: vannak ugyanis sok éve nagy favoritnak számító játékok, amelyek már bizonyítottak, új kedvencek, amelyek taroltak 2023-ban és igazi ínyencségek is rajongók számára. A Pénzcentrummal hazai kereskedők osztották meg a tapasztalataikat arról, melyek voltak az idei év legkelendőbb játékai, a legnépszerűbb újdonságai, illetve hogy milyen trendek jellemzik a játékpiacot jelenleg.

Már hosszú évek óta vezetik a játékruházak toplistáit a társasjáték kategória termékei, az idei eladási adatok szerint még a LEGO-t is megelőzik. A társasjáték viszont már nem csak gyerekeknek népszerű ajándék karácsonykor: rengeteg az olyan népszerű társasjáték, amelyet komplexitásuk miatt csak 14 éven felül érdemes kipróbálni. Az eladási toplistákat az egyszerűbb, és jellemzően olcsóbb partyjátékok, illetve családi vezetik, mint a korábbi években, akadnak azonban nagy meglepetések. Körképünkből kiderül az is, mi volt a 2023-as megjelenésű, legújabb játékok közül a legnagyobb kedvenc, és mely társasjátékok nem vesztettek a varázsukból hosszú évek óta. Talán az online rendelés már rizikós, de még nincs késő a boltokból beszerezni egy játékot a fa alá.

Arról, hogy melyek voltak idén a legkeresettebb társasjátékok eladási számok alapján, a 2023-as megjelenések közül a legnépszerűbbek, vagy hogy milyen új trendek figyelhetők meg a társasjátékpiacon, idén is az eMAG, a Gémklub és a Szellemlovas nyilatkozott lapunknak. Fontos, hogy idén is meghatározó a toplistákat, eladási számokat nézve az, hogy a partijátékok és családi játékok mindig a legkeresetebb kategória, ezek szélesebb rétegeknek szólnak. Illetve a 2023-as megjelenésű játékok esetében természetesen nagy előnnyel indul egy év elején megjelent játék egy őszi-téli megjelenésűnél. Viszont még így is akadhatnak kivételek, nagy év végi hajrák, akárcsak a könyves toplistákon.

Az eMAG azt közölte lapunkkal, hogy náluk a legnagyobb darabszámban értékesített 50 társasjáték közül három termék idei megjelenésű. Ez azt mutatja, hogy az ügyfelek alapvetően a klasszikus, ismertebb játékokat keresik. Ugyanakkor az év legnépszerűbb társasjátéka épp egy idei darab, a Jumbo Hitster című zenei kvíz/partijáték lett. Az idei értékesítési statisztikák alapján az eMAG-nál is főleg az egyszerűbb, könnyen elsajátítható társasjátékokat keresik a vásárlók, például partijátékokat, kvízeket vagy családi társasokat, mint a Scrabble, a Dixit, vagy a Tabu. Az összetettebb működési elvű, stratégiai darabokból az olyan klasszikusok népszerűek, mint a Pandemic, a Fröccs vagy az Azul. Az ismertebb merchandize-ok közül a Harry Potter, a Professzor Láng Elma, a Pókember, és a Jumanji volt a legnépszerűbb társasjáték-tematika az online piactéren 2023-ban.

Tóth Balázs a Gémklub senior marketing menedzsere lapunkkal azt közölte, hogy 2023-ban a legtöbbet eladott játékok – természetesen – az örökzöld partijátékok voltak ismét. A Gémklub kiadású játékok közül ezek a Cica, pizza, taco, gida, sajt; a Fedőnevek; a Robbanó cicák; a Dobble; a The Mind – érezz rá!; a Fröccs; a Dixit és a Bang! voltak. A családi játékok között is az örökzöldek uralták a terepet: az Azul, a Ticket to Ride Európa, a Cascadia vadvilága ill. a Bűnügyi krónikák.

A friss, 2023-as megjelenések között szintén a partijátékok a legelsők és természetesen egy az első félévben megjelent játéknak nagy előnye van az ilyen toplistákon az ősz végén, télen megjelent játékokkal szemben.A kategóriákat elkülönítve tisztább képe kaphatunk. A partijátékok közül a legnépszerűbb volt a Dobble Disney 100; a Dobble Connect; a Cica, pizza, taco, gida, sajt új kiadása, a Fordulatos fordítás és a Zombicicák. A családi játékok közül az Azul új úti kiadása, az Azul mini; a közismert asszociációs sikerjáték új kiadása, a Dixit Disney; a Coffee Rush és Az erdő voltak a legkelendőbbek.

Az összetettebb játékok közül A Föld, a Heat – Padlógáz, a Csavargódal, és a Gyűrűháború – a kártyajáték állnak az első helyeken. A kiegészítőket, sikerjátékok játékmenetét tovább színesítő extrákat elkülönítve pedig az látható, hogy az Ark Nova – Vízi világ, a Bang! A nagy vonatrablás; az Unikornisok – A rémes ménes: Patakoptató kalandok; ill. az Everdell – az Öröktölgy árnyékában kiegészítői (Újliget, Gyöngypatak) a legnépszerűbbek. A legkelendőbb gyerekjátékok idén a Deszkalózok, Mysterium Kids, Dobble Animals, és a Cortex Kids voltak.

Egyre fontosabb az, hogy a játékok egy színes világba invitáljanak, melyet látványos és szemet gyönyörködtető játékelemek, vizuális világ könnyít meg, de olyan játékmechanizmusok is, amelyek passzolnak a világhoz, amibe átröpítenek. Tehát nem csak egy vékony tematikus máz veszi a játékot körbe, hanem egy ahhoz passzoló döntési folyamat

- mondta el a 2023-ban látható trendek kapcsán Tóth Balázs, aki az is hozzátette: A társasjátékok iránt érdeklődők egyre inkább vágynak a különlegességekre, a rendkívüli játékélményekre (legjobb példa a Ticket to Ride Legacy változata, Csavargódal vagy a Heat – padlógáz), és bár a témák nagyon vegyesek, a természet, a természetes táj, a növény- és állatvilág az egyik legerősebb (pl. Az erdő, Bonszai, A Föld, Ark Nova, Cascadia vadvilága, Dorfromantik).

Az is látható, hogy még a könnyed, fél-háromnegyed órás játékokat keresők is egyre többen olyan játékot keresnek, ahol kevesebb múlik a szerencsén, és amiben döntéseik eredményeképpen alakul az, hogy hogyan végeznek a játékban

- mondta el a szakértő.

Tóth András a Szellemlovas cégvezetője lapunknak azt mondta, hogy továbbra is a kiadókat figyeli minden vásárló, és reménykedve várja, hogy a nagy, nemzetközi sikerjátékokat megjelenteti valamelyik magyar kiadó. Ebben nincs változás az elmúlt évekhez képest a szakértő szerint.

Az év közepén érezhető volt hogy kicsit stagnál a vásárlási kedv, ami az inflációs nyomás hatása lehetett, de tény, hogy a legtöbb új megjelenés ősszel van, így olyankor mindig felpörög a kereslet. A nyár végén van a legnagyobb amerikai, míg októberben a legnagyobb európai társasjátékbemutató, így sok kiadó ezekre a dátumokra időzíti az új megjelenéseit. Nálunk pedig tavasszal és ősszel tartanak a kiadók árubemutatót

- magyarázta a szakértő. "Magyarországon továbbra is nagyon erős a személyes bolti vásárlás, a járvány csak kisebb mértékben mozdította el a vásárlási csatornákat az webshopok felé, mint Nyugat-Európában. A járvány alatt érezhetően nőtt a házhoz szállításos rendelések aránya, de amióta nincs karantén, ez szép lassan ismét csökkenésnek indult" - fejtette ki.

Társasjátékok toplistája 2023-ban

Szunnyadó istenek Ark Nova 7 Csoda: Párbaj Cascadia vadvilága Homályrév - Az oroszlánfalka Kartográfusok Skull (angol, rózsaszín kiadás) Villamosdilemma The Crew: Küldetés a 9. bolygóhoz Ark Nova: Vízi világ

"Egyedül a Skull angol játék, ennek idén már megjelent a magyar változata, de csak november végén, így az nem fért fel a toplistára. A Vízi világ pedig a második helyezett Ark Novához kiegészítő. Hasonlóképp, mint hogy angol játék ritkán kerül fel a toplistára, kiegészítők sem túl gyakran. Ráadásul a Vízi világ novemberben jelent csak meg, és így is a top 10-be került" - részletezte Tóth András. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a tavalyi TOP5-ből 3 idén is bekerült a TOP5-be: Ark Nova, 7 Csoda: Párbaj, Homályrév - Az oroszlánfalka, és az idén 6. Kartográfusok.

2023-ban újonnan megjelent társasjátékok toplistája

Szunnyadó istenek Ark Nova: Vízi világ Splendor: Párbaj Heat: Padlógáz A Föld Sör és kenyér Dorfromantik - A társasjáték Azul Mini Coffee Rush Dűne: Impérium - Halhatatlanság

A Vízi világ és a Dűne: Impérium - Halhatatlanság kiegészítők. Ezen a listán minden játék magyar nyelvű.

A Szunnyadó isteneket nehéz kategorizálni, de talán leginkább egy gémerebb, társasjátékosítottabb lapozgatós könyvre hasonlít. Mivel új és antikvár sci-fi, fantasy könyvekkel is foglalkozunk, azt is értjük, hogy ez miért lehet jó ajánlólevél, a lapozgatós könyvek jelenleg reneszánszukat élik, erőteljesen megnőtt a kereslet az utóbbi pár évben. A legnagyobb szívfájdalmunk, hogy a Turing Machine – ami nemcsak az idei év, de talán a valaha volt egyik legjobb dedukciós játéka – nem fért fel a toplistára. Az Ark Nováról valószínűleg nem szükséges külön szót ejteni, de azt mindenképpen kiemelnénk, hogy a kiegészítője, a Vízi világ nagyon jól sikerült, és jól bővíti az alapjátékot

- foglalta össze Tóth András.