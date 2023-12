544 ezer forintos fizetéssel keresnek bolti eladókat: alacsony végzettség is elég

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Újfent sok embert várnak a Lidl-nél bolti eladó pozícióra. Végzettségnél előnyt jelent a legalább középfokú végzettség vagy élelmiszer-kereskedelmi tapasztalat, de nem elvárás, ha minden másban alkalmasnak találnak, akkor betanítanak a feladatokra. A fizetés elég szép, de nem mindegy melyik településen és azon belül is melyik üzletbe kerül az ember. A 3.kerületben akár bruttó 544 ezret is kereshetünk, de akad olyan Lidl is, ahol ez az érték 400 ezer forint alatt van.

Nyár végén írtunk arról, hogy milyen különböző árakon hirdet a Lidl és más üzletek az ország különböző pontjain elhelyezkedő üzleteikben. Most a járva az utcákat újra fellelhetőek plakátok, melyekben eladó, pénztáros pozíciókba keresnek embereket a Lidl-nél. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Most újfent összehasonlítottuk pár üzlet elérhető állásajánlatát, hogy mennyivel nőttek az árak augusztus óta, és mekkora a differencia a különböző üzletek között. A pozíció, amit vizsgáltunk, ahogy a képen is látható alapvetően a bolti eladó, pénztáros pozíció. A munkakörbe tartozik a vásárlók udvarias, pontos és segítőkész kiszolgálása árukészlet feltöltése, áru rendezése, üzlet takarítása, és pékáru sütése. De ezeken felül a pénztármunka, áru forgatása és minőség ellenőrzése és a leltár lebonyolítása is a munkakör részét képezi. Mindezekhez középfokú végzettség és élelmiszer-kereskedelmi tapasztalat előny, de ezeken felül előnyt jelent, ha valaki rugalmas tud lenni a munkaidő-beosztásban, hétvégi műszak vállalásában, valamint a nagy fokú fizikai és szellemi terhelhetőség is előny. A juttatások rendszere egyébként a béreken kívül ugyanaz mindenhol. A béren felül jár garantáltan évenkénti béremelés, nagy értékű egészségprogram, plusz 1 nap szabadság szűrővizsgálatokon való részvétel céljából, illetve a közösségi közlekedéssel való munkába járás költségének 100%-os térítése és az autóval történő munkába járási költségtérítés 40 Ft/km. A bérekről egy táblázatot készítettünk, amelyben a mostani álláshirdetésekből szemléztünk ki párat, és néztük meg, hogy mekkora a differencia ugyanannál a boltláncnál attól függően, hogy hol van a bolt. Jól látható, hogy még mindig igen markáns az a megállapítás, amit a nyári cikkben is tettünk, hogy az áruházak igen különböző béreket kínálnak ugyanarra a pozícióra, hiába ugyanaz az a boltlánc. A táblázatban szereplő összegek közül is, a legtöbb és legkisebb fizetés között is közel 200 ezer forint a differenciál. Pedig a munkakör és az elvárás ugyanaz. A többi bolt esetén (ahol több hirdetést találtunk) ekkora differenciál nincsen, viszont a bruttó fizetés sehol sem megy 500 ezer fölé, nem úgy, mint a Lild esetén. Tehát ezek alapján megállapítható, hogy a vizsgált boltok közül a Lidl fizet a legtöbbet az alkalmazottaknak, de nagyon különböző árakat kínál üzletenként az áruházlánc, így ha valaki nem szeretne sokat utazni a munkahelyére és pont nem egy olyan üzlet található a közelében, ahol a magasabb bér van, lehet jobban jár egy másik áruház választásával.

