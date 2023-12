Brutálisan megdrágult tízezrek legkedvesebb hobbija: zsebükbe nyúlhatnak a családok 2023 végén

Noha a síelés és a snowboard elég drága időtöltésnek számít, azért ma már van lehetőség arra, hogy egy család megfizethető áron jusson el egy téli üdülőhelyre. Azzal ugyanakkor tisztában kell lenniük, hogy még ígyis mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, mint ahogyan az egyes felszerelések sem kaphatók meg fillérekért. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy az infláció pontosan hogyan hatott a piacra.

A sí és a snowboard sosem tartozott a legolcsóbb hobbik közé, ráadásul az infláció e két sportágat sem hagyta háborítatlanul. Az árak elég borsosak lettek, ugyanakkor egy kis odafigyeléssel komoly összegeket spórolhatunk. Feltéve, ha megelégszünk az akár több százezres új sporteszközök használt alternatíváival, melyekhez akár főszezonban is töredékáron juthatunk hozzá. Hát még ha idényen kívül vásárolunk! Többek között ezt tudta meg a Pénzcentrum két ágazati szereplőtől, akiket ezen felül arra is megkértünk, hogy adjanak tanácsot azoknak, akik éppen sportfelszerelés-vásárláson törik a fejüket.

Egy sífelszerelés akár százezrekbe is kerülhet

Az infláció ezt a sportágat sem kerülte el az utóbbi időszakban. Az áremelkedés mögött ugyanakkor nemcsak a sífelszerelések árának változása áll, a síeléshez kapcsolódó egyéb költségek is jóval magasabbak lettek. A korábbi évekhez képest többet kell fizetni a sípályák használatáért, az utazásért és a szállásért, arról nem is beszélve, hogy ebből a szempontból a forint árfolyama sem a kedvező irányba változott. Összességében tehát ma mélyebben a zsebébe kell nyúlnia annak, aki más országban tervez a síelésnek hódolni

– közölte a Pénzcentrum megkeresésére a használt sífelszereléseket, azon belül elsősorban síléceket és sícipőket forgalmazó Snowill. Hozzátették, ennek hatására az utóbbi időben érezhetően nőtt a használt sífelszerelések iránti kereslet, szerintük érthető módon, hiszen akár egy új síléc árának töredékéért vagy egy szezonra vetített bérleti díjért már tudásban és állapotban is tökéletesen megfelelő használt léchez juthatnak a vásárlók.

Konkrétabban: egy használt sílécet megkímélt, szerkezetileg teljesen kifogástalan állapotban már 20 000 forinttól be lehet szerezni a Snowill kínálatából, egy ilyen modell teljes körűen ki tudja elégíteni egy kezdő, alapfokú vagy középhaladó szintű tudással rendelkező, alkalmi felnőtt síelő igényeit. A profibb szinten, nagy sebességgel és merészebb manőverekkel sízők számára is biztonságos csúszást kínáló, egy-két éves modellek ára ugyanakkor még másodkézből vásárolva is elérheti vagy meghaladhatja a 180 000 forintot.

A Snowill szerint ugyanakkor még így is azt mondhatjuk, hogy alapvetően egy új síléc árának töredékéért, ezen a hozzávetőlegesen 20 000-180 000 forintos intervallumon belül egyéni igényektől és preferenciától függően szinte bárki megtalálhatja a számára megfelelő használt felszereléseket.

Az áruházban amúgy a legalacsonyabb árú használt síbakancs, amivel egy átlagos felnőtt síző már megtalálhatja a számítását, jelenleg 19.990 forintért elérhető, míg a síelést professzionális szinten űzők a 30.000-60.000 forint közötti sávból válogathatnak modell, márka, évjárat és állapot függvényében.

A Snowillhez képest részletes árlistát küldött a Pénzcentrumnak a Decathlon. Eszerint egy

Kezdő szett (síbakancs + síléc + bot): 165.000 forintba,

Profi szett: (síbakancs + síléc + bot): 265.000 forintba,

Kezdő szett (board + bakancs): 115.000 forintba,

Profi szett (board + bakancs): 185.000 forintba kerül.

Egyúttal felhívták a figyelmet arra, hogy amennyiben valaki csak egy-két alkalommal megy el egy szezonban síelni, akkor érdemes megfontolni a bérlést, mert úgy egy hétre kevesebb, mint 20 százalékát kell kifizetni egy felszerelésnek. „Vagyis 5 évig minimum magas minőségű és karbantartott felszerelést tudunk bérelni ugyanannyi pénzért” – közölték, hozzátéve: bérlésre már több Decathlon áruházban is van lehetőség. Nem véletlenül, ez a mód ugyanis egyre elterjedtebb.

Ennek érthető okai vannak: egy síszezon alatt egy átlagos magyar család maximum 1-2 alkalommal megy síelni többnyire 4-7 napra. A szezonra ráadásul jellemző egy általános felmelegedés, mely az alacsonyabban fekvő sípályák működését nehézkessé teszi – a magyar sípályákét különösen –, így adódhat olyan, hogy le kell mondaniuk a lefoglalt síelésükről

– közölte a kereskedelmi vállalat.

Végül elmondták, ha ennek ellenére mégis ragaszkodnánk a saját termékek megvásárlásához, akkor azt érdemes a "kiárusítási" időszakban, február vége felé megtenni, ekkor ugyanis olcsóbban juthatunk hozzá a sportszerekhez.

Erre figyelj, ha felszerelést vásárolsz magadnak

De mégis hogyan érdemes a síeléshez vagy egyáltalán a téli sportokhoz megfelelő felszerelést választani? A Snowill ezzel kapcsolatban leszögezte, az élvezetes és biztonságos síelés egyik legfontosabb feltétele, hogy körültekintően válasszuk meg a felszerelésünket, különös tekintettel a sílécre és a sícipőre. Előbbiek esetében több szempont is van, amit érdemes mérlegelni a vásárlás során: számít a testmagasságunk, a testsúlyunk, a sítudásunk szintje, a síelési stílusunk, sőt még azt is figyelembe kell venni, hogy milyen terepen és milyen hóviszonyok között tervezzük majd a síelést.

Ezek mind meghatározzák azt, hogy milyen hosszúságú síléc passzolhat hozzánk, de az olyan, egyéb paraméterek is fontosak lehetnek, mint például a léc szélessége, rádiusza, keménysége vagy a profilja. Ha e szempontok mellé tesszük, hogy a ma már szinte megszámlálhatatlan mennyiségű sí márka szezononként folyamatosan új modellekkel jelentkezik, könnyen érezheti elveszettnek magát még egy gyakorlott síző is a síléc vásárlás során. A Snowillnél éppen ezért igyekeznek alapos tájékoztatást nyújtani a termékekről, és kérdés esetén az érdeklődők rendelkezésére állni.

A Decathlon válaszában inkább a sí és snowboard cipőkre tért ki a felszerelések megfelelő kiválasztása kapcsán, mert szerintük ezeknek mindig érdemes a keménységét is nézni.

Sícipő esetén ezt flexindexnek hívjuk, board cipő esetén az indexálás nem egy konkrét szám, hanem egy 10-es skálán mért erősség. Minél nagyobb ez a szám / erősség, a cipő annál keményebb, merevebb. Kezdőbb síelőknek és boardosoknak általában alacsony keménységű cipőt javaslunk, mivel a nagyon merev cipőben, csak elzsibbad és megfájdul a lábuk, és az egész sporttól elmegy a kedvük. Minél gyakorlottabb egy síelő vagy boardos annál keményebb cipőt választhat (nem kötelező természetesen), hisz nagyobb tempónál, meredekebb pályákon a merevebb cipő sokkal jobban tart, a lécet / boardot sokkal könnyebben és pontosabban tudjuk benne irányítani akkor is, ha már magabiztosabban, nagyobb tempóval haladunk

– közölték. A snowboardozás kapcsán még megemlítették: fontos tudnunk, hogy milyen felhasználásra vásárolunk deszkát. Trükközni szeretnék vele a snowparkban, vagy egyszerűen csak csúszkálni a ratrakolt pályán, esetleg pályán kívül freeride-ozni. Ezeken túl még ezernyi dolog felmerülhet, de talán ezek a legfontosabb kritériumok. Végül a Decathlon a síbottal kapcsolatban osztott meg pár gondolatot lapunkkal. Elmondták, bot kapcsán egy átlag síelőnek érdemes figyelembe venni az eszköz méretét. A megfelelő bot kiválasztásában minden szakboltban tud segíteni az eladó, hiszen egy egyszerű méréssel meg lehet állapítani, hogy mekkora síbotra lesz szükségünk.

Nem lett olcsóbb a belépő sem

Ahogyan azt korábban megírtuk, az infláció, a magasabb energiaárak és a bérköltségek miatt a szezon elején ismét emelkedtek az európai síbérletek árai. Éppen ezért ma már egyre fontosabb, hogy utazás előtt ezt a tételt is ellenőrizzük a kiválasztott síterepen. Korábbi cikkünkben az ADAC gyűjtését emeltük ki a napi síjegy és a háromnapos síelés díjai kapcsán. Emellett az is kiderült, mely terepek kínálnak jóáras jegyeket családok részére.

Az összehasonlítás megmutatta, hogy a német síterületek a legolcsóbbak. Az itteni modellcsalád egy napi síbérletért átlagosan 135,35 eurót (51 703 forint), háromnapi síelésért pedig 388,28 eurót (148 322 forint) fizet.

Ausztriában ugyanez átlagosan 209,73 eurót (80 116 forint) jelent egy napra és 607 eurót (231 874 forint) három napra. A legdrágább síterületek pedig Svájcban vannak, itt egyetlen napot 268,12 euróért (102 421 forint), míg hármat 693,20 euróért (264 802 forint) sportolhatunk.